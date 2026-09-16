יום כיפור נתפס בעיני הציבור הישראלי כיום שקט, בטוח ויוצא דופן, שבו כבישי המדינה מתרוקנים מכלי רכב והופכים למעין מסלול רכיבה עירוני ענק עבור מבוגרים, בני נוער וילדים. אלא שמאחורי התמונה הפסטורלית של הרחובות הנטושים מסתתרת מציאות כואבת ומדאיגה: מדי שנה נפגעים מאות בני אדם בתאונות דרכים במהלך החג.
נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) חושפים כי בעשור האחרון נפגעו 1,959 בני אדם ב-1,389 תאונות דרכים שהתרחשו בערבי ובימי כיפור. התאונות הללו גבו את חייהם של 17 בני אדם, ו-100 נוספים נפצעו באורח קשה.
גם בשנה החולפת נרשמה תמונה מדאיגה: ביום כיפור 2025 נפגעו 204 בני אדם ב-148 תאונות דרכים, בהם שני הרוגים ו-13 פצועים קשה. מדובר בעלייה ביחס לממוצע הרב-שנתי העומד על 195 נפגעים ב-138 תאונות.
ברלב״ד מצביעים על כך כי השעות הרגישות והמסוכנות ביותר הן דווקא השעות שלפני כניסת הצום ומיד לאחר צאתו. בשעות אלו, שבהן דפוסי התנועה בכבישים משתנים באופן חד ומהיר, נרשמת עקב הלחץ והעומסים עלייה חדה במעורבות בתאונות דרכים חמורות.
מנכ״ל הרלב״ד, גילי כהן, מזהיר כי ״יום כיפור הוא יום שבו הכבישים משתנים לחלוטין, אבל הסכנה לתאונות ולפגיעות עדיין קיימת. חשוב במיוחד לזכור כי בזמן הצום עצמו, רבים מהנפגעים הם ילדים ובני נוער והולכי רגל ורוכבי כלים זעירים. לכן גם ביום שבו הכבישים שקטים יותר, אין מקום להוריד את רמת הזהירות. אני קורא להורים, לילדים ולכל משתמשי הדרך לנהוג באחריות, לשמור מרחק, להאט ולגלות ערנות גם במקומות שבהם נדמה שאין תנועה. המטרה שלנו היא פשוטה: שיום כיפור יעבור בשלום, ושכולם יחזרו הביתה בשלום".
עוד עולה מנתוני הרלב״ד כי בעשור האחרון נהרגו ונפצעו קשה 43 בני אדם בתאונות שהתרחשו בשעות הצום בלבד. רובם המכריע היו ילדים ובני נוער בגילי 0-19, וכמעט מחצית מהם (20 נפגעים) היו הולכי רגל או רוכבי כלים זעירים.
את התוצאות הקשות של התאונות הללו פוגשים הצוותים הרפואיים בבתי החולים מדי שנה. פרופ׳ נטע כהן, מנהלת שירות טראומה ילדים בביה"ח דנה-דואק באיכילוב, מספרת: "מדי יום כיפור אנחנו רואים במחלקה לרפואה דחופה ילדים ובני נוער שנפגעו במהלך רכיבה: מאופניים רגילים, מכלים חשמליים ולעיתים, לצערנו, גם בהתנגשות עם כלי רכב. הפגיעות יכולות לנוע מחבלות ושברים ועד לפגיעות ראש ופציעות קשות ומסכנות חיים. אחת הפגיעות שמדאיגות אותנו במיוחד היא חבלת ראש. קסדה אינה מונעת את עצם התאונה, אך היא אמצעי הגנה חשוב שיכול להפחית את הסיכון לפגיעת ראש חמורה ולכן חשוב לחבוש אותה גם כשרוכבים על אופניים רגילים״.
פרופ' כהן מוסיפה ומפצירה בהורים לא לשקוע בשאננות. ״דווקא ביום שבו הכבישים שקטים יותר, חשוב לא לטעות ולחשוב שהם בטוחים לחלוטין״.