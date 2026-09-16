מנכ״ל הרלב״ד, גילי כהן, מזהיר כי ״יום כיפור הוא יום שבו הכבישים משתנים לחלוטין, אבל הסכנה לתאונות ולפגיעות עדיין קיימת. חשוב במיוחד לזכור כי בזמן הצום עצמו, רבים מהנפגעים הם ילדים ובני נוער והולכי רגל ורוכבי כלים זעירים. לכן גם ביום שבו הכבישים שקטים יותר, אין מקום להוריד את רמת הזהירות. אני קורא להורים, לילדים ולכל משתמשי הדרך לנהוג באחריות, לשמור מרחק, להאט ולגלות ערנות גם במקומות שבהם נדמה שאין תנועה. המטרה שלנו היא פשוטה: שיום כיפור יעבור בשלום, ושכולם יחזרו הביתה בשלום".

מנכ״ל הרלב״ד, גילי כהן, מזהיר כי ״יום כיפור הוא יום שבו הכבישים משתנים לחלוטין, אבל הסכנה לתאונות ולפגיעות עדיין קיימת. חשוב במיוחד לזכור כי בזמן הצום עצמו, רבים מהנפגעים הם ילדים ובני נוער והולכי רגל ורוכבי כלים זעירים. לכן גם ביום שבו הכבישים שקטים יותר, אין מקום להוריד את רמת הזהירות. אני קורא להורים, לילדים ולכל משתמשי הדרך לנהוג באחריות, לשמור מרחק, להאט ולגלות ערנות גם במקומות שבהם נדמה שאין תנועה. המטרה שלנו היא פשוטה: שיום כיפור יעבור בשלום, ושכולם יחזרו הביתה בשלום".

מנכ״ל הרלב״ד, גילי כהן, מזהיר כי ״יום כיפור הוא יום שבו הכבישים משתנים לחלוטין, אבל הסכנה לתאונות ולפגיעות עדיין קיימת. חשוב במיוחד לזכור כי בזמן הצום עצמו, רבים מהנפגעים הם ילדים ובני נוער והולכי רגל ורוכבי כלים זעירים. לכן גם ביום שבו הכבישים שקטים יותר, אין מקום להוריד את רמת הזהירות. אני קורא להורים, לילדים ולכל משתמשי הדרך לנהוג באחריות, לשמור מרחק, להאט ולגלות ערנות גם במקומות שבהם נדמה שאין תנועה. המטרה שלנו היא פשוטה: שיום כיפור יעבור בשלום, ושכולם יחזרו הביתה בשלום".