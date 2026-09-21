לבנימין נתניהו הייתה אסטרטגיה תלת שלבית לבחירות 2026. השלב הראשון: להגדיל את איזנקוט (כדי לסלק מהזירה את האיום האמיתי שהיה גלום באנשי הימין נפתלי בנט ואביגדור ליברמן). השלב השני: להקטין את איזנקוט (תוך ניצול העובדה שהרמטכ"ל לשעבר הוא בשר מבשרו של הממסד הצבאי הישן). השלב השלישי: לצרף את איזנקוט (כי רק הוא יכול להיות שותף לממשלה לאומית רחבה עם החרדים).

האמן הגדול של ההפרד ומשול הבין לפני שנה ששני תרחישים מאיימים על שלטונו: התהוות של גוש תיקון מאוחד; הצבה של הנהגה ימנית בראש גוש התיקון. כיוון שכך, השחמטאי של המאה עשה כמיטב יכולתו כדי שהמועמד שיתייצב מולו יהיה בעל דעות שמאליות - וכדי שהמחנה המאתגר אותו יהיה מפוצל. הקוסם הצליח. בחודשים הגורליים ביותר לעתיד ישראל שוחרי השינוי לא הקימו מפלגת שלטון חלופית חזקה ומלוכדת אשר בהנהגה שלה מקום בולט לאנשי ימין. הם גם לא למדו את הלקח של 2009 (קדימה המפלגה הגדולה, ביבי ראש ממשלה) ואת הלקח של 2022 (יאיר לפיד מנצח, גוש השינוי מפסיד).

אביגדור ליברמן, איזנקוט, נפתלי בנט ( צילום: אלכס קולומויסקי, ריאן פרויס )

מבלי להיות מודעים לכך - הליברלים עשו בדיוק את שנתניהו ציפה שיעשו. שוב הם הימרו על משיח תורן. שוב הם העדיפו מועמד שהימין יוכל לתייג כשמאלן. הם יצרו מצב אבסורדי שבו הרשימה של איזנקוט ימנית מדי והרשימה של בנט שמאלית מדי ואף אחד מהשניים לא מפיק מתוכו את הפוטנציאל הגלום בו. לכן, אחרי שמימשו את השלב הראשון באסטרטגיה של נתניהו, הליברלים חוזים כעת בבעתה במימוש (הצפוי) של השלב השני. אל דאגה, גם השלב השלישי בדרך.

הנתונים אומרים הכל. כאשר בנט הוביל את המערכה נגד ממשלת הקנאים וגדי איזנקוט עדיין היה ח"כ במחנה הממלכתי - לגוש התיקון היו 61-60 מנדטים. כאשר גדי איזנקוט הוא האחד ואין בלתו - לגוש התיקון 55-52 מנדטים. כבר כעת העובדות מוכיחות שהליברלים עשו כל טעות אפשרית. הם לא התאחדו ולכן לא שידרו עוצמה. הם לא הציבו בהנהגה שלהם ימין נאור ולכן לא דיברו באמת אל הרוב הימני הגדול בישראל. הם לא הבינו שהמחאה על 7 באוקטובר היא לאומית-לאומנית ולא גיבשו סיפור ציוני מנצח. גם אחרי ארבע שנים של זוועה, הם שבו אל דפוסי הפעולה ההרסניים אשר הכשילו אותם בעבר.

חמישה שבועות לפני יום הדין המצב ברור: אופס, הליברלים עשו זאת שוב. גם הפעם הם היו שאננים, זחוחים ויהירים. הם לא היו קשובים לעם והם זילזלו ביריב. הם העדיפו את הנוח והקל על הקשה והמאתגר. כיוון שעדיין ביכולתם לייצר מציאות מדומה - הם האמינו למציאות המדומה שאותה יצרו. הליברלים לא הפנימו את העובדה שהישראלים חתכו חזק ימינה. הליברלים לא קלטו שלנתניהו סיפור נגדי עוצמתי המתחרה ברצינות בסיפור שלהם. הליברלים האמינו שיוכלו לתחמן את דרכם לניצחון קל בבחירות.

אנחנו על סף אסון. המהפך שישראל כה זקוקה לו היה בהישג יד - וחמק. נכון לעכשיו החלופות הסבירות הן תיקו בין-גושי או יתרון מובהק של הימין אשר לפחות מחציתו ימין קיצוני