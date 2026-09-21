חברות התחבורה הציבורית בישראל מנהלות תקציבי עתק של מיליארדי שקלים מכספי המדינה, אך במשרד התחבורה טוענים כי הפיקוח בשטח הפך למשחק במספרים. במכתב שנשלח לאחרונה למנכ"לי החברות המפעילות והגיע לידי ynet ו"ידיעות אחרונות", מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית עידן מועלם מציג ממצאים שלפיהם נחשפה שיטת דיווח פסולה במערכי הביקורת והתיקופים. המטרה, כך נראה: להתחמק מקנסות.
לפי מועלם, במשרד התחבורה הצטברו תלונות מצד נוסעים, שלוו בסרטונים מהשטח שבהם נראו מבקרים שדוגמים את אותו הנוסע שוב ושוב.
המכתב המאשים
בעקבות התלונות ערך המשרד תחקור ענפי ובקרה על קובצי הנתונים שהעבירו החברות. לפי הרשות לתחבורה ציבורית, הבדיקה אימתה את התלונות והעלתה אי-התאמות בדגימות.
במכתב שנשלח למפעילים תיאר מועלם את הממצאים שנמצאו בנתונים: "זוהו מקרים חוזרים של סריקת אותו כרטיס שוב ושוב בטווח שניות על ידי אותו מבקר באותה בקרה, לצד בדיקות עוקבות של אותו נוסע על ידי מספר מבקרים בהפרש זמנים מזערי". לפי מועלם, דפוס זה "אינו משקף פעילות ביקורת ממשית, עומד בסתירה לתכלית הפיקוח ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות ההסכם".
על פי המכתב, מועלם הזהיר את החברות מפני צעדי פיקוח חדשים: "המשרד יחל בביצוע בדיקות עומק ואימות ממוחשב שוטף לכלל דיווחי המפעילים הנקלטים במערכות". לצד זאת הובהר כי בכל מקרה של סמיכות זמנים בלתי-סבירה, "ייפסלו הדגימות הכפולות לאלתר ולא יוכרו במניין הדגימות הנדרש לעמידה ביעדים".
בפורום התחבורה הציבורית של ארגוני החברה האזרחית (הסתדרות העובדים החדשה, 15 דקות, תחבורה בדרך שלנו, אדם טבע ודין, עתיד לעוטף) בברכו על המהלך, אך הדגישו כי מדובר בסימפטום של בעיה רחבה הרבה יותר. "אנחנו מברכים את משרד התחבורה שמתחיל לנקוט צעדים נגד החברות המפעילות ובתהליכי אכיפה ופיקוח", נמסר. "ידוע שיש פערים גדולים מאוד בין חוויית הנוסעים בשטח לבין הדיווחים שמגיעים למשרד התחבורה. בשבוע שעבר המפעילות משכו תביעה שאירגנו נגד משרד התחבורה, לאחר שנחשף כי אותן מפעילות ביצעו מניפולציות בנתוני הביצוע. הדברים הללו מוכיחים שוב כי שיטת המכרזים הנוכחית לא הוכיחה את עצמה בשירות לנוסע והיא זקוקה לשינוי דחוף ומיידי".
השיטה והבעיה
לפי גורמים בענף, הרקע להתנהלות הזו נעוץ בשיטת המכרזים והסכמי ההפעלה של התחבורה הציבורית. במכרזים הללו קובעת המדינה לחברות הפרטיות יעדים קשיחים של היקפי ביקורת ודגימת נוסעים בכל אשכול.
אי-עמידה במכסות הללו אינה עניין פיקוחי בלבד, אלא גוררת קנסות מנהליים ואי-הסכמה להכרת בדיקות לצורך תשלום. בפועל, השיטה הזו מייצרת לחץ כלכלי כבד על החברות להציג עמידה ביעדים על הנייר בלבד. לפי פורום התחבורה הציבורית, הכשל המרכזי הוא שהחברות נמדדות ונשפטות על המדדים הלא נכונים: "ככה זה כשהחברות נמדדות על פי כמות הקילומטרים שהן מבצעות ולא על פי איכות השירות שהן מעניקות. בשיטה הזו כולנו מפסידים, גם הנוסעים, גם המפעילות וגם קופת המדינה".
בפורום הציעו תוכנית מפורטת לשינוי השיטה, בדומה למודלים באירופה. לפי ההצעה, יש לשנות את מבנה התגמול כך שבמקום שרובו ייגזר מכמות קילומטרים, לפחות מחצית מהניקוד יינתן לאיכות השירות, איסוף נוסעים בפועל, סקרי שביעות רצון ומדדי בקרה שקופים. כמו כן, בפורום הצביעו על עיוות מבני שבו ההכנסות מהקנסות נשארות כמעט במלואן בידי המפעילים, בעוד שהמדינה שומרת אצלה את כל ההכנסות מהקילומטראז'. כתוצאה מכך, חברות גרועות מתוגמלות באופן דומה לחברות מצטיינות, עובדה שמייצרת לטענתם קרקע פורייה לחריגות ולהטיות בדיווחים.