במכתב שנשלח למפעילים תיאר מועלם את הממצאים שנמצאו בנתונים: "זוהו מקרים חוזרים של סריקת אותו כרטיס שוב ושוב בטווח שניות על ידי אותו מבקר באותה בקרה, לצד בדיקות עוקבות של אותו נוסע על ידי מספר מבקרים בהפרש זמנים מזערי". לפי מועלם, דפוס זה "אינו משקף פעילות ביקורת ממשית, עומד בסתירה לתכלית הפיקוח ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות ההסכם".

במכתב שנשלח למפעילים תיאר מועלם את הממצאים שנמצאו בנתונים: "זוהו מקרים חוזרים של סריקת אותו כרטיס שוב ושוב בטווח שניות על ידי אותו מבקר באותה בקרה, לצד בדיקות עוקבות של אותו נוסע על ידי מספר מבקרים בהפרש זמנים מזערי". לפי מועלם, דפוס זה "אינו משקף פעילות ביקורת ממשית, עומד בסתירה לתכלית הפיקוח ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות ההסכם".

במכתב שנשלח למפעילים תיאר מועלם את הממצאים שנמצאו בנתונים: "זוהו מקרים חוזרים של סריקת אותו כרטיס שוב ושוב בטווח שניות על ידי אותו מבקר באותה בקרה, לצד בדיקות עוקבות של אותו נוסע על ידי מספר מבקרים בהפרש זמנים מזערי". לפי מועלם, דפוס זה "אינו משקף פעילות ביקורת ממשית, עומד בסתירה לתכלית הפיקוח ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות ההסכם".