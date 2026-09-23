רצח נתנאל שוקרון בערב החג זינק לכותרות כי היה זה פיגוע שהצליח - בניגוד לרוב האלימות הפלסטינית שבקושי מוזכרת. כשעה אחרי הרצח בבנימין חוסלו בצפון השומרון שני מחבלים שניסו לדרוס חיילים, ובערך באותה שעה נאלץ אזרח לירות באוויר בעיר דוד בירושלים כדי להדוף מחבלים שיידו מטר אבנים על קבוצת מטיילים.

זירת הפיגוע בנווה צוף שבבנימין ( צילום: סעיף 27א' לפי חוק זכויות יוצרים )

יום קודם לכן נתפסו מחבלים שהדליקו שריפה ליד בסיס חטיבת שומרון, ומחבל מהכפר אל-מועייר ירה אל חוואי שניצל בנס לאחר שרכבו חורר. לתושבים מהכפר הזה יש שיטות טרור יצירתיות, והם אחראים גם ל-11 מקרי הרעלות צאן של החוות שמסביב. רק בימי שישי ושבת נרשמו שש התקפות על חוואים יהודיים. ביום כיפור נגנב עדר בבנימין מחוות "צור לבבי", צה"ל ואנשי החווה החזירו אותו מהעיירה סילוואד, בעלת העבר הטרוריסטי המפואר שהתחיל עוד מימי המנדט הבריטי.

הכוחות שהעזו להחזיר את הגניבה הותקפו במטחי אבנים. ביום שישי נוצר פקק ענקי סמוך לכותל המערבי כי ערבים החליטו להתפלל באמצע ציר ראשי. באותו זמן נכנסו ערבים בחסות אנשי שמאל קיצוני ליישוב החדש מרום יהודה וחוללו מהומה בהתגרות מופגנת.

ביום כיפור עצר צה"ל בקבאטיה שבצפון השומרון שני מחבלים שעמדו לבצע פיגוע, כשבועיים לאחר שעצר שם חוליה נוספת בת חמישה מחבלים. ברשתות החברתיות ביו"ש ישנה הסתה ארסית ללא הרף: "ירושלים הנה אנחנו באים", נאמר בסרטון AI אחד, ובשני נראה מחבל יוצא מרכב ויורה לעבר נווה צוף - הסמוכה למקום הרצח. דפי הטלגרם של כפרים מתפוצצים מהסתה, ומפעיליהם אינם נעצרים למרות שקל מאוד לאתר אותם.

אבל מה לנו כי נלין על ההסתה הספונטנית הזו, כאשר כל מערכת החינוך של הרשות הפלסטינית היא מנגנון מאורגן להרעלת מוחות מגיל גן ואילך? בתכנית הלימודים ישראל אינה מופיעה על המפות, מלמדים שחובה "לשחרר" את יפו וחיפה, חשבון לומדים באמצעות ספירת יהודים מתים, ועשרות בתי ספר קרויים ע"ש מחבלים רוצחים. אותה רשות גם מתגמלת במשכורות עתק את המחבלים שנתפסו ואת משפחות אלו שנהרגו.

על סופת ההסתה הזו ותוצאותיה המדממות, על נסיונות הרצח היומיומיים מהצד הפלסטיני, לא שומעים בתקשורת כל עוד אין הלוויות. על "אלימות המתנחלים" דווקא שומעים, ובמנות גדושות. ח"כ שמחה רוטמן נפגש עם ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, שביקש ממנו להימנע מלחוקק חוק נגד מעצרים מנהליים. לבקשת רוטמן סיפק בר רשימה של שמונה קורבנות ערביים מ"אלימות המתנחלים", אלא שהתברר שכולם נורו על ידי חיילים, ומספר הנרצחים הפלסטינים בידי אזרחים שואף לאפס.

אז מה כוללת האלימות היהודית? בייחוד הטרדות ורדיפות - לא דבר שיש להתגאות בו ולא לעבור עליו לסדר היום, אבל קמפיין ההכפשה העולמי נגד המתנחלים שיצא מכל פרופורציה, מתעלם בגסות מהמצב בשטח ולא נועד לעשות צדק. מטרתו היא להחזיר לסדר היום את אופציית המדינה הפלסטינית שהתרחקה בעקבות ה-7 באוקטובר, ליצור תודעה שרק היהודים אשמים, ולהכשיר את הקרקע לטבח מיהודה ושומרון שיצטייר כתגובה מוצדקת.