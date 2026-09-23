"חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית" – זו יכולה הייתה להיות היתממות או בורות. אלא שהדובר הוא נשיא צרפת עמנואל מקרון והמקום הוא עצרת האו"ם השנתית וזהו הנאום האחרון שלו כנשיא באולם המליאה של האו"ם. נשיא צרפת עסוק במה שחשוב לכל פוליטיקאי ברגע כזה: המורשת שהוא מותיר אחריו.

( צילום: TIMOTHY A. CLARY / AFP, Jaafar ASHTIYEH / AFP, דובר צה"ל )

מקרון יודע שמדיניות הפנים שלו לא תשאיר זיכרון מתוק לצרפתים. כמו רבים וטובים לפניו, נותר לו להיתלות במדיניות החוץ. הוא היה חוד החנית של הסיוע האירופאי לאוקראינה ובנושא השכונה שלנו במזרח התיכון, הוא אמנם רוצה להצטייר כנסיך הלבן, אבל הפרשנות שלו קרובה יותר לחוסר תום לב.

הדיפלומטיה הצרפתית ידועה בניסוחיה המפותלים - מה משמעות הפועל sévir שבו השתמש מקרון? לשלוט ולהתעמר. נשיא צרפת מלהטט בין "חמאס לא פעל בגדה המערבית" ל"מעולם לא שלט" בה ולכן יש להתייחס רק לרשות הפלסטינית כהנהגה הלגיטימית של הפלסטינים. מקרון יודע וגם הצהיר כי חמאס היא תנועת טרור. הוא מעולם לא תמך בטרור, אבל גריעת חמאס מהמשוואה בדרך לכינון מדינה פלסטינית אינה רק נקודת מבט קולוניאליסטית, שמחליטה בעצם מי ראוי להנהיג את הפלסטינים, היא גם יוצרת הפרדה נוספת בין הגדה לרצועה. בדיוק ההיפך ממה שהוא מטיף לו כשהוא מכיר בפלסטין.

מקרון חי בפנטזיה לפיה אם רק יצליח להוכיח שחמאס אינו חלק אינטגרלי מהזהות הפלסטינית, הוא ישכנע את העולם בפתרון שתי המדינות ואולי יקבל את פרס נובל לפני טראמפ. בדרך הוא שכח את קורבנות הטרור והפלסטינים עצמם, שסובלים גם הם מחמאס.

מקרון סבר שהיוזמה שלו להכרה בפלסטין בשנה שעברה תיצור מציאות חדשה, אולם שום צעדים פרקטיים לא ננקטו מאז. פגישות בין עמותות מהחברה הישראלית והפלסטינית הן מבורכות ויוצרות דו-שיח ישיר ואנושי בין הצדדים, אבל את המציאות בשטח הן לא משנות. מדינות רבות מוקיעות את המדיניות הישראלית בעזה ואת האלימות הנוראה הגוברת מצד המתנחלים נגד הפלסטינים. רק חבל שהמילים הגבוהות והדקויות של השפה הצרפתית היפהפייה הן כל מה שנותר מהביקורת.

במסגרת ההכרה במדינה הפלסטינית דובר גם על שורת צעדים שהרשות הפלסטינית הייתה אמורה לבצע. הצרפתים לא מפסיקים להתגאות כי בהשפעתם נעצרו התשלומים למשפחות עצירים פלסטינים. הם מתעלמים מהדרכים האחרות שנסללו כדי שהכסף יזרום. חידוש ההנהגה המזדקנת ברשות? "מתקדמת". שינוי הטקסטים האנטישמיים בספרי הלימוד? "בעבודה". השחיתות? "בטיפול". הבחירות ברשות הפלסטינית ב-2027? "בהכנה".