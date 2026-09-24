עבור חלקן זו החלטה אידיאולוגית לחזק אזורים שנפגעו, עבור אחרות זו הזדמנות לחיים קהילתיים ולבית עם חצר - אבל משפחות ששוחחו עם ynet מספרות על אותו רצון: לא רק לדבר על שיקום אחרי 7 באוקטובר, אלא להיות חלק ממנו. מנגד, משפחתה של היימנוט מבקשת שהבית יחזור להיות שלם, ועברה מצפת לירושלים כדי להקים סוכת מחאה.

גלריה "המקום הנכון לגור בו הוא העוטף". משפחת פרי שעברה לניר יצחק ( צילום: הרצל יוסף )

ההורים מרגריטה (35) ויאיר (39) והילדים אושר (13) וטוהר (10) - עברו לפני שנה ממושב כוכב מיכאל הסמוך לאשקלון לקיבוץ ניר יצחק בעוטף. "אהבנו את הקהילתיות של המושב ולא רצינו לחזור לעיר, אבל היה לנו יקר מדי לקנות בית במושב", הסבירה מרגריטה. "חיפשנו הרבה זמן קהילה שקולטת משפחות חדשות, ועברנו לקיבוץ ניר יצחק שקיבל אותנו בחיבוק ענק".

אחרי 7 באוקטובר שהתה מרגריטה, עובדת סוציאלית במקצועה, באילת עם הקהילות שפונו מהעוטף. "שם בעצם התחיל החיבור, והרגשתי שהמקום הנכון עבורי לגור בו הוא העוטף". על המעבר לניר יצחק היא אמרה כי "יש מחירים וקשיים, אבל אנחנו אוהבים את הקיבוץ ואוהבים אותנו בחזרה, וזה מבחינתנו הכל".

משפחת מרקשייד-מרדכי העתיקה את מגוריה מהצפון לדרום, והשנה ההורים כרמל (39) ואלעד (37) והילדים נרי (4) ואסיף (שנתיים) יחגגו את סוכות בביתם החדש בשדרות. "עברנו מקיבוץ אשבל אחרי 7 באוקטובר כדי לקחת חלק בצמיחת הנגב המערבי ולחזק את קיבוץ המחנכים שנמצא בשדרות והוא חלק מארגון מקו"ם (מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל)", הסבירה כרמל.

מהצפון לדרום. משפחת מרקשייד-מרדכי ( צילום: הרצל יוסף )

"אני עוסקת גם בהרחבת הקהילה של קיבוץ המחנכים ויצירת תשתיות שיאפשרו לו להתקיים בשדרות לשנים קדימה, ואכן בקיץ האחרון הצטרפו עוד כ-35 חברים וחברות. אנחנו גם מעודדים את ההשתלבות בתחומי החינוך והקהילה בשדרות, שער הנגב ואשכול, ואני אחראית על פיתוח תוכניות בתחומי החינוך והקהילה ברשויות האלה".

"אין כמו השקט - חוץ מהבומים שמפרים אותו"

"כל מה שרצינו זה בית עם חצר להקים בה סוכה ולעשות בה גינה", סיפרו נגה (29) ויותם (30) קלי-חנן, שעברו לפני כחודשיים וחצי מירושלים לקיבוץ מלכיה הסמוך לגדר הגבול עם לבנון. "לקראת סיום הלימודים התחלנו לחפש את המקום הבא שלנו", שיתפו.

"היה לנו ברור שהוא יהיה במרחב הכפרי וגם בפריפריה, ובעקבות המלחמה החלטנו לעבור צפונה". השניים גם לוקחים חלק בשיקום האזור - יותם כמנהל תוכנית מנהיגות בהתיישבות בארגון "השומר החדש", ונגה כמנהלת ידע ותיאום בהתארגנות האזרחית "הביתה. חוזרים לגליל". "כשהגענו למלכיה הרגשנו משהו בבטן, גם האוויר בהר, גם האנשים", הסבירה נגה. "והשקט כאן? באמת אין כמוהו, חוץ מהבומים שמפרים אותו לפעמים", הם אמרו בחיוך.

מירושלים לגדר הגבול עם לבנון. נגה ויותם קלי-חנן ( צילום: אפי שריר )

"הדבר הכי חשוב כעת עבור המדינה". משפחת רויזמן ( צילום: אפי שריר )

לפני חודשיים החליטו עינב (37) ויבגני רויזמן (40) לעזוב את היישוב הר אדר שבהרי ירושלים ולעבור עם ילדיהם אלונה (12) וירדן (10) לקריית שמונה, בעקבות "ההבנה שזה הדבר הכי חשוב כעת עבור המדינה", הסבירה עינב. המעבר של המשפחה הוא חלק מתנועה רחבה יותר שמטרתה לחזק את האזור.

"הצטרפתי לעמותת 'הבחירה הצפונית' שמלווה משפחות שרוצות לעשות את המעבר", אמרה. העמותה פועלת תחת מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות יחד עם משרד הנגב והגליל ושותפים נוספים כמו JNF-USA. הארגון מסייע למשפחות וליחידים ומלווה אותם מרגע קבלת ההחלטה ועד להתאקלמות המלאה בעיר. "אנחנו מזמינים משפחות נוספות להצטרף", סיכמה עינב.

ובתוך זה חש מי שהסוכה שלו חסרה. "במילא הייתי יושב בסוכה, אז החלטתי להעביר אותה לירושלים", כך אמר טספיה אביה של היימנוט קסאו בסוכת המחאה שהקים ביום ה-941 להיעלמות בתו. "אני מקווה שעם ישראל יבוא להיות איתנו, להקשיב, להכיר, להתפלל ולחזק אותנו במאבק להעברת התיק לאחריות השב"כ".

הסוכה של היימנוט ( צילום: אוריאל אבן ספיר )