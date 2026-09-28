א׳ יצאה לעוד יום עבודה כשליחת וולט, אבל משלוח אחד הפך את חייה. לקוחה שלא הייתה בביתה ביקשה ממנה למסור הזמנה לבן זוגה, יניב בן אדיבה (37). לפי כתב האישום שהוגש נגדו, לאחר שא' סירבה פעמיים לבקשתו של בן אדיבה לחבק אותה, הוא מנע מדלת המעלית להיסגר, חיבק אותה בכוח וביצע בה מעשה מגונה. כעת, כ-10 חודשים לאחר המקרה, היא מספרת על אובדן תחושת הביטחון, הקושי לחזור לעבוד, וההחלטה להיחשף כדי לעודד נפגעות נוספות להתלונן: "אל תישארו עם זה לבד. יש מי שיקשיב".

כמעט שנה חלפה מאז היום שבו חייה של א' השתנו. היא אינה רוצה לתאר את רגעי הפגיעה, והחזרה לפרטים קשה לה מדי. אבל על מה שקרה אחר כך, על החיים שהתערערו ועל הביטחון שנעלם, היא החליטה לדבר. "האמון, התמימות והביטחון, כל הדברים הבסיסיים שהיו לי כבן אדם, נלקחו ממני באותו יום", היא אומרת. "איבדתי אמון באנשים. היום כל אדם זר שאני רואה עלול להיתפס בעיניי כמי שיכול לפגוע בי. זו השלכה מאוד קשה".





א', השבוע ( צילום: יובל חן )





"המקרה פגע לי גם בזוגיות"

המקרה, שאירע על פי כתב האישום ב-7 בנובמבר 2025, הסתיים תוך זמן קצר, אבל מבחינתה של א' השלכותיו נמשכות בכל יום. "זה ריסק לי את תחושת הביטחון ופגע לי באמון באנשים", היא מספרת. "זה פגע גם בזוגיות שלי, במקום הכי אישי. אפילו כשגבר מהמשפחה בא לתת לי חיבוק אני יכולה להירתע. אחרי האירוע לא היה לי נעים להיות במגע עם גבר. זה הפחיד אותי".

גם העבודה, שהייתה חלק משגרת חייה, נעצרה. "אחרי האירוע הפסקתי לעבוד לחלוטין, לא בוולט ולא בשום מקום אחר. ניסיתי לחזור ולא הצלחתי. נפשית לא הייתי מסוגלת. עברו כבר חודשים, כמעט שנה, ועדיין קשה לי להרים את עצמי. את יושבת וחושבת כל היום מה את עושה עם עצמך".

לצד הפחד הופיעה גם הבושה, אף שא' יודעת היום שלא הייתה לה כל סיבה להתבייש. ״בהתחלה הרגשתי אשמה ושאלתי את עצמי איך דבר כזה קרה לי. התביישתי לספר להורים ולבן הזוג. אחר כך הבנתי שאני מרגישה אשמה במשהו שאני בכלל לא אשמה בו". אמנם א' שיתפה את בן זוגה ואמה סמוך לאחר הפגיעה, אבל תחושת הבושה נותרה.

המשפחה ובן זוגה הפכו למעטפת שמחזיקה אותה גם ברגעים הקשים. "הם מאוד מחזקים אותי ומנסים לעזור לי להתקדם, אבל לא מפעילים עליי לחץ. הם עוזרים לי להתמודד עם הפחדים ולנסות לחזור לחיים. המשפחה שלי היא חד משמעית מה שנתן לי כוח".

בלילה שלאחר האירוע הגיעה א׳ לתחנת המשטרה והגישה תלונה. "הגעתי לתחנה, ועוד לפני שהצלחתי להסביר מדוע באתי, התפרקתי בבכי. הביאו לי מים, הרגיעו אותי ונהגו ברגישות לאורך גביית העדות והעימות. הרגשתי שיש מי שמלווה אותי ושאני לא צריכה לעבור את זה לבד".

הגשת כתב האישום חיזקה בה את התחושה שהמערכת הקשיבה לתלונתה ובחנה אותה ברצינות. "בהתחלה חששתי להתלונן. אמרתי לעצמי שאין לי מה להפסיד, כי לשבת בבית ולאכול את עצמי על משהו שלא עשיתי מבחינתי לא בא בחשבון. כשהוגש כתב האישום הבנתי שיש מערכת ויש מי שמקשיב. אני סומכת על מערכת המשפט ומאמינה שההליך יתנהל ושהצדק ייעשה".

זו גם הסיבה שבגללה הסכימה להתראיין. היא רוצה להגיע אל נשים שנפגעו וחוששות להיכנס לתחנת המשטרה. "אף אחת לא צריכה להרגיש אשמה בגלל הטרדה או פגיעה מינית. חשוב להגיש תלונה ולא להישאר לבד. יש משטרה, יש מערכת משפט ויש מרכזי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. גם מי שעדיין אינה מסוגלת להתלונן יכולה לפנות למרכז סיוע או לשתף אדם קרוב. העיקר לא לשאת את זה לבד".

"וולט הפנו לי עורף"

לא' יש גם טענות לחברת וולט. שלדבריה, "לצערי, הפנו לי עורף. אמרו לי שהם לא יספקו לי את הפרטים של האדם, אלא אם אגיש תלונה. גם אחרי שהגשתי תלונה, הם לא שיתפו פעולה", אומרת א'. היא הוסיפה: "כשביקשתי עזרה בסבסוד של תמיכה נפשית, פיצוי או סיוע כלשהו, נאמר לי שזה לא מתוקף תפקידם. התחושה שלי הייתה, 'עבדת אצלנו, אבל עכשיו את לבד במערכה וצריכה להתמודד'״.

עו"ד שירן ברגמן, המייצג את יניב בן אדיבה מטעם הסנגוריה הציבורית, מסר בתגובה: "מרשי כופר מכל וכל באשמה המיוחסת לו. את כל שיש לומר כולל ראיות שבכוונת ההגנה להגיש ואשר תומכות בגרסתו, נביא בפני בית המשפט ובפניו בלבד".

עו״ד מיה פישר ברזילי, המייצגת את א׳ מטעם מערך ייצוג נפגעי עבירות מין בסיוע המשפטי במשרד המשפטים, מסרה: "לנפגעת העבירה היה חשוב להביא את סיפורה לידיעת הציבור, חרף הקושי והחשיפה הכרוכים בכך, מתוך רצון למנוע פגיעות נוספות ולסייע בכך שמה שקרה לה - לא יקרה לנשים אחרות".

מוולט נמסר: ״מדובר באירוע חמור מאוד. בטיחותם של השליחות והשליחים עומדת בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו משתפים פעולה באופן מלא עם המשטרה ונעמיד לרשותה את המידע הנדרש בהתאם לדין. מטבע הדברים, בשל ההליך המשפטי המתואר ומתוך שמירה על פרטיות המעורבים, לא נוכל להתייחס מעבר לכך לפרטי המקרה״.