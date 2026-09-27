הם חוסלו, אבל עדיין איתנו, ולא רק "ברוחם" כמו שהציר השיעי-איראני אוהב להצהיר. רבים מפעילי ובכירי הציר, באיראן, לבנון, עיראק או תימן, מחזיקים בחייהם בחשבונות ברשתות החברתיות השונות תחת שמם. בחשבונות ניתן למצוא בדרך כלל תיעוד מפעילויותיהם השונות, מהפגישות והטיולים שלהם ברחבי עולם, ומהצהרותיהם לתקשורת. לאורך השנים הם צוברים עוקבים ודמותם נבנית. אך מה קורה אחרי חיסולם? הבכירים עצמם כמובן הם לא אלה שתפעלו את הערוצים ומאחורי הקלעים נשארים מנהלי הסושיאל של הציר השיעי-איראני.

החשבונות, שצברו בין עשרות אלפי למיליוני עוקבים, לא נסגרים. הם ממשיכים להדהד את מסרי הציר השיעי, ואת מסרי הדמויות שכבר לא איתנו. חלק מהדפים הופכים למעין דפי זיכרון ומשלבים מסרים מעודכנים בהתאם להתפתחויות האזוריות, אך אחרים – ממשיכים בפעילות ממש כרגיל.

עלי חמינאי ( צילום: FotoField/Shutterstock )

מנהיגה העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי, היה מוכר בחשבונותיו בשפות השונות ברשת החברתית X. התקשורת ציטטה לא מעט מהמסרים שלו שם, גם מהחשבון בשפה העברית. אמנם בחשבון בעברית, שכולל למעלה מ-64 אלף עוקבים נראה כי מנהל/ת הסושיאל כבר קצת מזלזל, אך בחשבונותיו הגדולים יותר ברשת, באנגלית או בפרסית, הפעילות נמשכת. ב-25 בספטמבר פורסם בחשבון באנגלית סרטון ערוך, באווירה מאיימת, מנאום נתניהו בעצרת הכללית של האו"ם. הסרטון מדגיש את עזיבת המשלחות השונות את האולם. לסרטון צורף ציטוט של חמינאי מה-24 באוגוסט 2025: "כיום, האויב שלנו, המשטר הציוני (כך במקור), הוא המשטר השנוא ביותר בעולם". אחרי החשבון עוקבים למעלה משני מיליון איש.

עלי אחר שנשאר איתנו, גם אחרי מותו, הוא עלי לריג'אני – מי שכיהן בעבר כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן. לריג'אני היה דמות פעילה מאד ברשתות החברתיות. מאז חיסולו במסגרת "שאגת הארי", מישהו ממשיך לתפעל את ערוץ הטלגרם שלו וגם את חשבונו ברשת החברתית X. ב-17 לחודש פורסם בשניהם סרטון עם ילדים לבנוניים, מ"צופי האימאם מהדי" (תנועת הנוער של חיזבאללה), שנושאים עמם את תמונתו ואת תמונת בנו מוג'תבא, שחוסל עמו בתקיפה ב-17 במרץ.

ומשם ללבנון – למקרה נוסף וחריג יותר של 'עלי' אחר – הפעם עלי שועייב, שחוסל ב-28 במרץ השנה ולפי דובר צה"ל פעל במסגרת כוח רדואן של חיזבאללה והסווה עצמו כעיתונאי בערוץ אל-מנאר המזוהה עם ארגון הטרור. מדובר בדמות מוכרת מאד, שדיווחה מהגבול עם ישראל לא מעט שנים, חשפה מיקומים של כוחות צה"ל וגם החזיקה בקהל עוקבים רחב. אמנם חשבונו האחרון ברשת החברתית X לא תופעל מאז חיסולו, אך הערוץ שלו בטלגרם, אחריו עוקבים יותר מ-63 אלף איש, מדווח כאילו עודנו בחיים, תחת הכותרת: "העמוד של העיתונאי השהיד עלי שועייב".

דווקא מזכ"ל חיזבאללה לשעבר, חסן נסראללה, שאתמול ציינו בלבנון שנתיים לחיסולו, לא החזיק בחשבונות אישיים, אך מאחורי אויבים רבים אחרים מסתתרים צוותי סושיאל שלמים, שנשארים איתנו הרבה אחרי החיסולים