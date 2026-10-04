חטיבת פארן הדרומית וחטיבת יואב חולשות על שטח עצום באזור גבול מצרים וירדן, והתמודדו בשנים האחרונות עם איום הרחפנים . לפי הערכות, אלפי רחפנים חצו את הגבול בשנתיים האחרונות, ובשנה שעברה היו מאות הברחות. במהלך תקופת החגים, כשעם ישראל יצא לטייל, הם היו בכוננות. אוגדה 80 כוללת בתוכה את הגדודים המעורבים קרקל וברדלס, חבורה של לוחמים ולוחמות שב-7 באוקטובר הוכיחו את עצמם, וייתכן שתיתקלו בהם בטיולים בכביש 10, בערבה ואפילו באילת.

סמג"ד קרקל היא רב-סרן ש', בת 26, שעלתה לארץ מבלגיה לפני עשר שנים. לדבריה, משפחתה החליטה לעלות משתי סיבות: ציונות ואנטישמיות. היא באה מבית ציוני, ואביה, שהיה חייל בודד בגולני, היה עבורה השראה: "כשהפכתי לקצינה זה היה הגשמת חלום של סבתא רבתא שלי, ניצולת שואה, שראתה בזה סוג של ניצחון על הנאצים. למרות שהיא לא זכתה לראות אותי עם הדרגות, אני בטוחה שהיא גאה בי".

גלריה ש' הסמ"גדית עם לוחמות ולוחמי חטיבת פארן הדרומית ( צילום: דובר צה"ל )

ב-7 באוקטובר קפצה מביתה במרכז הארץ עם הנהג שלה, פגשה את החפ"ק בחטיבה ויצאה להילחם בקיבוץ חולית. במשך כחודש נשארה בעוטף כמפקדת היישוב פרי גן, עד שחזרה לגזרה המקורית שלה. היא צפויה לצאת בקיץ ללימודים כחלק מתוכנית "אופק", המיועדת לקצינים בכירים לוחמים. התוכנית מיועדת בדרך כלל עבור קצינים שמיועדים לתפקידי מג"ד.

"הגעתי לעוטף עם החיילים שלי ונלחמנו בחולית. השתתפנו בקרב עם הלוחמות הטנקיסטיות של קרקל, יחד עם ברדלס. נושא השירות הקרבי של נשים עולה הרבה", היא משתפת. "אני חושבת שההוכחה היא הוכחה חיה. כלומר, בחיל הגנת הגבולות, וגדוד קרקל בפרט, יש את שורת הקצינות הכי טובות שיש. בסוף הבנות הן לוחמות בתפקידי מפתח ועושות עבודה טובה. אנחנו מוכיחים לכולם שזה כן יכול לעבוד. בגדוד קרקל כולנו עושים את אותן משימות, חיים כתף לכתף, נלחמים כתף לכתף, ומתאמנים כתף לכתף".

סמח"ט פארן, סגן אלוף ד' (37), הסביר כי הגזרה המדברית מהווה אתגר בפני עצמה, והאיומים בגזרה ממשיכים להתפתח ולהשתנות, כאשר כיום איום הרחפנים הוא אחד הבולטים: "הם תמיד היו בצורה כזו או אחרת, והאויב עשה בהם שימוש במלחמות. אנחנו מבינים שזה התפתח יותר בשנתיים האחרונות. התחלנו לראות ולזהות אותם כאיום בשימוש יותר תדיר".

גבול ישראל-מצרים ( צילום: AP Photo/Leo Correa )

רחפן וכלי נשק שחצו מצרים ונתפסו ( צילום: דובר צה"ל )

לפי הפרקליטות, החל משנת 2025 בוצעו אלפי הברחות באמצעות רחפנים, בהם כאלה עם יכולת נשיאה של עשרות קילוגרמים. מה הבריחו? בעיקר נשק וסמים. כעת, לפי סא"ל ד', ההברחות ירדו דרמטית. מבחינת המועצה האזורית רמת הנגב, שם חוו מאות הברחות, המספרים אכן ירדו וכבר לא מפריעים לשגרת החיים. "אנחנו נערכים מול הפח"ע", הבהיר.

גבול ישראל-מצרים הפך להיות פחות אלים? "זה משתנה. אני לא יכול לחשוף יותר מדי, אבל אפשר לומר שבעבר היו פה לא מעט תקריות. היום אנחנו פחות ופחות מזהים אותם בגבול. בסוף הרחפנים נפגעו ואנחנו יותר יוזמים ואגרסיביים איפה שאנחנו יכולים. זה משפיע בצורה ישירה ורואים את זה חד משמעית בגבול. כשמזהים משהו בתצפית, אני לא יודע אם זה רחפן שעושה הברחת סמים לתל אביב. זה רחפן של אויב ואני צריך לעשות כל שביכולתי למנוע ממנו להגיע ליעד. ולמרות שזה גבול של שלום אנחנו נערכים לכל אירוע או תרחיש קיצון".

חטיבת יואב, שאחראית על מרחב הגבול סמוך לאילת ועל גבול ירדן בערבה, מתמודדת אף היא עם איום הרחפנים. סמח"ט יואב הוא סגן-אלוף א' (35), במקור ממצפה רמון וכעת תושב אילת. כשהמלחמה פרצה היה בחטיבת ביסל"ח, והוא והלוחמים קפצו על גבי נמרים לעוטף, לקיבוץ כיסופים ונחל עוז לתגבר את גדוד 51. רק לפני שבועיים עבר לאילת בשביל התפקיד, כאשר קודם לכן היה קמב"ץ באוגדה 80. ככזה הוא מכיר היטב את הגדודים המעורבים.