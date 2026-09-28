ההחלטה של ממשלת הולנד לישם את האיסור על הבאת מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן היא החלטה מצוינת. הממשלה הישראלית הנוכחית, בכל מה שקשור לשטחים, היא נטולת רסן. יש בה דמויות, בהם שר האוצר והשר לביטחון הלאומי, שמייצגים את תושבי יו"ש ואת התופעות האלימות והמבישות של חלק מהם. יש למדיניות כזו, לעצימת עיניים כזו, תג מחיר.

ההחלטה הזו היא המשכו של הנידוי הישראלי. בתחרויות שירה, במשחקי כדורגל, בעצם הגעתו והימצאו של הישראלי והיהודי למדינות אירופה. ההחלטה ההולנדית (שכוללת גם את רמת הגולן) היא רק עוד שלב. זה יילך ויתעצם. הנסיון לסובב לישראל את היד מאחורי הגב רק יילך ויחמיר.

יש היום באירופה תנועת נגד לעלייה של הימין. הולנד היא דוגמא מצוינת לכך. לממשלות השמאל החדשות יש בייס, והוא דורש פעולות בשטחים. הוא יודע מה קורה שם על בסיס יומיומי. אי אפשר להסתיר, וישראל לא יכולה להרשות לעצמה חרמות כלכליים.

נמל התעופה סכיפהול הולנד ( צילום: shutterstock )

לבייס הזה יש שתי תכונות עיקריות: הוא מבוסס על הקהילות המוסלמיות הגדולות בערים, ועל הקול הצעיר, הסטודנטיאלי. הקול הזה הוא הדורות הבאים. הוא לא הולך לשום מקום.

אבל ההחלטה ההולנדית היא גם החלטה שרירותית, רעה ודי פופוליסטית, שאולי תרסן את ממשלת נתניהו, אולי תסייע בהפסד של גוש הימין בבחירות, אבל קודם כל תפגע בפלסטינים - האוכלוסייה שהולנד ושאר מדינות האיחוד מנסות לסייע לה.

על פי הערכות, כ-14,000 פלסטינים מועסקים במפעלים באיזורי תעשיה בשטחי יהודה ושומרון. 14,000 משפחות עם תנאי שכר וחוזים טובים לאין שיעור ממה שהם יכולים לקבל בשטחי הרשות. מה יהיה עליהם אם היקפי הייצוא והעבודה יירדו? איך זה בדיוק ישפיע על הכלכלה הפלסטינית? ומה פוטנציאל הסיכון של אדם צעיר שעובד בעבודה מסודרת ומביא משכורת הביתה, לעומת כזה שיושב בבית מובטל ומתוסכל? אני לא בטוח שההולנדים חשבו על האספקט הזה.

ההצעה שלהם היא פופוליסטית, ונעשתה בלי לחשוב על התוצאות. הם ומדינות אירופה אחרות היו צריכות להגיע לפתרון מוסכם בתוך האיחוד על איך להעניש את ישראל ואת האספקטים הקיצוניים שהיא עוצמת מולם עין, בלי לפגוע בפלסטינים

ההצעה שלהם היא פופוליסטית, ונעשתה בלי לחשוב על התוצאות. הם ומדינות אירופה אחרות היו צריכות להגיע לפתרון מוסכם בתוך האיחוד על איך להעניש את ישראל ואת האספקטים הקיצוניים שהיא עוצמת מולם עין, בלי לפגוע בפלסטינים.

וגם, את מה בדיוק פקידי המכס ההולנדים עומדים לבדוק? טחינה מהשטחים, יין מרמת הגולן, או אביזר דתי מבית לחם? או שהם גם הולכים לפרק את הניידים כדי לבדוק אם השבב שמונח בהם מיוצר באחד האיזורים האסורים? לא ברור.