כשהאמת מבצבצת מכל מקום, הבורח מאחריותו מגיע לשפל חדש. אתמול נחצה קו שפל חדש, כששליחו התורן של נתניהו איחל ליוכבד ליפשיץ, שורדת השבי בת ה-88, שתחזור לגיהנום שבו כבר הייתה. הגיהינום שאליו נחטפה, שבו מת בייסורים עודד, בן זוגה שנחטף בחיים.

בימים האחרונים נחשפות עוד ועוד עובדות על ההתרעות הרבות שנתניהו קיבל לשולחנו טרם 7 באוקטובר. קיבל, התעלם ולא העביר הלאה. ידע ולא פעל כדי למנוע. זוהי הפקרה מודעת. וכשהאמת מבצבצת מכל פינה, הבורח מאחריותו עושה הכול כדי להשתיקה: שולח שליחים לזרוע פילוג והסתה, ואפילו שולח חטופים חזרה לעזה. הרי משם אי אפשר להשמיע את קול האמת.

יוכבד ליפשיץ נחטפה מביתה בניר עוז יחד עם עודד. ימים אחרי חטיפתה, כשנתניהו התעסק ב"מה עושים עם שאלת האחריות", חמאס הציע להחזיר אותה ואת נורית קופר בשל גילן ומצבן הבריאותי הקשה מאוד. ישראל סירבה. למרות זאת, כמה ימים מאוחר יותר יוכבד ונורית הוחזרו. עודד לא.

עודד הופקר למותו בשבי, וכך גם איתי, אחי. וכמותם עוד 44 חטופים שמזכירים לנו יום-יום: לא, לא חזרו כולם.

איציק בונצל, יוכבד ליפשיץ ( צילום: טל שחר, אלכס קולומויסקי )

במשך שלוש שנים נתניהו בורח מאחריותו ומהאמת, ואין קווים אדומים לדרכי הפעולה: הנדסת תודעה, פילוג, הסתה, והחמור מכול – שיסוי משפחות הנפגעים אלו באלו. כי מה קל יותר מלייצר מריבה בין משפחות כדי להסיט את השיח מהאחראי הראשי?

כבת למשפחות החטופים אני מכירה את הטקטיקה הזאת מקרוב. במשך שלוש השנים האחרונות נחשפנו אליה שוב ושוב. בכל פעם שהאמת מתגלה והשאלות הקשות נשאלות – נשלח שליח (והפעם אף הגדיל ושלח משוריין) עם האמירה המשסה, שתתחזק את טקטיקת ההפרד ומשול ותסיט את הדיון מהעיקר: את הטבח וההפקרה ניתן היה למנוע.

שעות על גבי שעות ישבתי בוועדות הכנסת וראיתי כיצד מנסים לשסות אותנו אלו באלו. תוך כדי שמכניסים ומנרמלים מסרים שלא נאמרו מעולם בשיח הערכי הישראלי. כמו למשל לשלוח את קורבנות הטבח שוב לידי הטובחים. נתניהו היה מעדיף את משפחות החטופים ופדויי השבי מתרפסים, מוקירי תודה ולכל הפחות שותקים. ממש כמו יקירינו המתים.

אך יוכבד ליפשיץ היא לא אישה שניתן להנדס לצרכים פוליטיים. היא אישה ישרה כסרגל, אישה של אמת. וכשהאמת אצלך, אין פחד להתייצב ולומר אותה.

לא ניפול במלכודת ולא נוריד את העיניים מהאמת: נתניהו אחראי מתוקף תפקידו לטבח שהתרחש במשמרתו, ליותר מ-1,200 נרצחים, בהם הוריי, לחטיפתם של 251 ילדים, נשים וגברים, ולמותם של 46 שלא חזרו בחיים, בהם אחי איתי. הוא אחראי לשלוש שנים נוראיות שבהן כולנו שילמנו את המחיר.

חודש כואב וקשה עומד לפנינו. וברגע הזה אני מבקשת מכולנו לא להתבלבל ולהישאר עם העיניים על הכדור. הבחירות הקרובות אינן על ימין או שמאל. בבחירות הקרובות נכריע אם נמשיך במסלול של חורבן או שנצליח לסובב את הספינה לעבר החוף

חודש כואב וקשה עומד לפנינו. וברגע הזה אני מבקשת מכולנו לא להתבלבל ולהישאר עם העיניים על הכדור. הבחירות הקרובות אינן על ימין או שמאל. בבחירות הקרובות נכריע אם נמשיך במסלול של חורבן או שנצליח לסובב את הספינה לעבר החוף, שיאפשר לנו תחילתו של תיקון. תיקון יתחיל בהגעה לחקר האמת, בלקיחת אחריות ובהחזרת ערך חיי האדם למרכז.

אין סליחה להפקרה. אין מחילה לבריחה מהאחריות. אין מילים לחרפה המוסרית שאליה הוביל אותנו השלטון הנוכחי.

כשעה לאחר פרסום הציוץ, שליחו של נתניהו התנצל ומחק. אבל החרפה והבושה בלתי ניתנות למחיקה. בתגובתו כבר בנה את הנרטיב החדש: "המלחמה להחזרת החטופים". אם זו הייתה המלחמה להחזרת החטופים, כנראה שאחי, עודד ליפשיץ ועוד 44 היו איתנו כאן עכשיו.