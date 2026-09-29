המצב קשה והסכנות ברורות. בתרחיש נורא יתברר שנחשול ימני מפתיע יעניק לגוש 7 באוקטובר יותר מנדטים מאשר לגוש התיקון. המשמעות: בתוך חודשים ספורים ישראל תהפוך לדרום אפריקה חדשה ותיקלע לסערה מושלמת של הרס זהותי, בידוד מדיני, פילוג פנימי והגירת אליטות.

הפגישה בביתו של יאיר לפיד ( צילום: ליהיא לפיד )

בתרחיש חמור מאוד יתברר שנוצר תיקו בין הגושים אשר יוליך אותנו לסבב בחירות נוסף ב-2027. המשמעות: דשדוש, דכדוך ועוד שנה של מדינה לא מתפקדת וטירוף מערכות. בתרחיש חמור גדי איזנקוט אמנם יצליח להקים ממשלת מיעוט אך הוא יעשה זאת בחסות הערבים ובקומבינה עם החרדים. המשמעות: סופת אש של זעם (מוצדק) של מיליוני אנשי ימין וישראל השנייה אשר יחושו שוב מודרים ומרומים. תוך זמן קצר הממשלה הרעועה תיפול (כפי שקרה ב-2022) ותוחלף בממשלה אשר תממש את התרחיש הנורא – באיחור קל אך בעוצמה יתרה.

חובה לעשות ריסטרט

יש רק דרך אחת למנוע את ההתממשות של אחת מהסכנות הללו: 61 מנדטים. ישר!, ביחד, הדמוקרטים, ישראל ביתנו והמילואימניקים עם רוב מוחלט בכנסת. אך ורק ניצחון סוחף של גוש תיקון ציוני יכול לחולל תיקון אמיתי ולבנות את ישראל מחדש. אבל כדי לעשות זאת צריך להיות קשובים לעם ישראל, לכבד את פחדיו ולדבר אליו אמת. צריך להפגין עוצמה. צריך להציע מנהיגות. צריך לשבור את הדיכוטומיה של ימין-שמאל. בקיצור: חובה לעשות ריסטרט למערכת הבחירות ולצאת לקמפיין הצלה.

הצעד הראשון של קמפיין ההצלה : מעמד חגיגי ודרמטי שבו נפתלי בנט ואביגדור ליברמן מודיעים שגדי איזנקוט הוא המועמד המוסכם לראשות הממשלה בעוד שאיזנקוט מודיע שבנט יהיה סגן ראש ממשלה ושר אוצר בממשלתו וליברמן יהיה שר ביטחון. היתרון – אחדות ליברלית, יכולות ניהול, ניסיון פוליטי ויסוד ימני חזק בהנהגת התיקון אשר יקשה על הניסיון של ביבי למתג את גוש השינוי כשמאל.

הצעד השני של קמפיין ההצלה : הקמה של ממשלת צללים שתהיה לממשלת האורות של התיקון. אל הכוכבות קרן טרנר, לירן בן חורין, עדי אלטשולר ואל שאול מרידור צריך לצרף כעשרה כוכבים וכוכבות נוספים בעלי יכולות מקצועיות מוכחות ונדירות. איזנקוט, בנט וליברמן חייבים להציע לעם ישראל הנהגה לאומית איכותית אשר כמוה לא ראינו בעשור האחרון.

הצעד השלישי : איחוד של ישר! וביחד כדי שאל מול הליכוד הפופוליסטי תתייצב מפלגה אחת, גדולה וחזקה אשר הצביון שלה יהיה לאומי-דמוקרטי וליברלי-מסורתי. אומנם ב-27 באוקטובר למפלגה המאוחדת יהיו שתי רשימות שונות, אבל ב-28 באוקטובר השתיים יתמזגו לכוח פוליטי ציוני מרכזי-ימני. איזנקוט יוביל בשנים הקרובות את מפלגת השלטון החלופית – ובנט יוביל אותה בעשור הבא.

הצעד הרביעי : מיקוד המסרים של כל מפלגות התיקון סביב עיקרון-מארגן אחד – עוצמה. אחרי הטבח, הטראומה והמלחמה מה שהישראלים מבקשים הוא כוח, יותר כוח – ועוד יותר כוח. הדרך היחידה לנצח בבחירות היא להעמיד אל מול העוצמה היהודית החלולה (של בן גביר והקנאים) עוצמה ישראלית אמיתית ורב-מימדית. לא זאת השעה לדיבורים (נכונים כשלעצמם) על מנהל תקין, על איכות חיים ועל דמוקרטיה. הרטוריקה חייבת להיות רטוריקה של בניית כוח. מנהיגי התיקון צריכים לקחת יוזמה, לעבור למתקפה ולהוכיח לבוחרים שבעוד שהפופוליזם המפלג והלאומנות הקיצונית הם חולשה, הממלכתיות הציונית היא עוצמה.

הצעד החמישי : חרדים, חרדים, חרדים. למרבה הצער ישראל קרועה היום בין שני רגשות קשים: פחד מערבים וזעם על חרדים. כאשר התביעה לגייס את כולם גוברת – האופוזיציה מובילה. כאשר גוברת החרדה מפני השכנים וגוברת השנאה כלפי הפלסטינים וגובר הרעיון של הגירה – הקואליציה על קרקע מוצקה. על כן המטה המשותף של מפלגות התיקון חייב לתאם קמפיין משותף אשר במוקד שלו פירוק של המדינה-בתוך-מדינה החרדית. די, חלאס. צו השעה הוא גיוס של הצעירים החרדים ושילוב מלא של הקהילה החרדית בחיים הישראלים.

המפגש של ראשי גוש השינוי במוצאי שבת היה צעד ראשון בכיוון הנכון אבל אין בו די. רק אימוץ מיידי של חמשת הצעדים של קמפיין ההצלה יכול לחולל מהפך. כאשר איזנקוט יהיה מנהיג התיקון הבלתי מעורער יהיו ברירות ומיקוד. כאשר בנט יהיה מעין סגן-נשיא וליברמן שר בטחון יהיה מימד ימני חיוני להנהגה המשותפת. כאשר לגוש השינוי יהיו צוות מעולה, מצע של עוצמה ותוכנית להתמודדת מקיפה עם האתגר החרדי – תהיה תקווה. לא יהיו יותר קטטות פנים-גושיות ולא התעסקות בזוטות אלא תהיה הצעה אמיתית ומעוררת השראה להציל את ישראל ולתקן אותה מן היסוד.

אחדות ליברלית, ליברלים. אחדות ליברלית או מפלה.