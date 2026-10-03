ספירת הביטוח הלאומי מתייחסת לאזרחים (בהם גם אזרחים זרים) בלבד, ולא לכוחות הביטחון וכיתות הכוננות. ואילו אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון מפרסם את נתוני חללי מערכות ישראל במלחמה.

ספירת הביטוח הלאומי מתייחסת לאזרחים (בהם גם אזרחים זרים) בלבד, ולא לכוחות הביטחון וכיתות הכוננות. ואילו אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון מפרסם את נתוני חללי מערכות ישראל במלחמה.

ספירת הביטוח הלאומי מתייחסת לאזרחים (בהם גם אזרחים זרים) בלבד, ולא לכוחות הביטחון וכיתות הכוננות. ואילו אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון מפרסם את נתוני חללי מערכות ישראל במלחמה.

על פי נתוני הביטוח הלאומי, ביום הטבח נרצחו 778 איש, ומאז נרצחו עוד 251 בני אדם. בסך הכול נרצחו 1,029 בני אדם, לא כולל חללי כוחות הביטחון וכיתות הכוננות, המוכרים כחללי צה"ל. בין הנרצחים, 63 ילדים ובני נוער עד גיל 18.

על פי נתוני הביטוח הלאומי, ביום הטבח נרצחו 778 איש, ומאז נרצחו עוד 251 בני אדם. בסך הכול נרצחו 1,029 בני אדם, לא כולל חללי כוחות הביטחון וכיתות הכוננות, המוכרים כחללי צה"ל. בין הנרצחים, 63 ילדים ובני נוער עד גיל 18.

על פי נתוני הביטוח הלאומי, ביום הטבח נרצחו 778 איש, ומאז נרצחו עוד 251 בני אדם. בסך הכול נרצחו 1,029 בני אדם, לא כולל חללי כוחות הביטחון וכיתות הכוננות, המוכרים כחללי צה"ל. בין הנרצחים, 63 ילדים ובני נוער עד גיל 18.

יש לכך משמעות כספית: בשלוש השנים האחרונות נוספו למניין נפגעי האיבה המטופלים בביטוח הלאומי (להבדיל מנפגעי כוחות הביטחון, שבאחריות אגף השיקום במשרד הביטחון) 87,286 נפגעי פעולות איבה - מרביתם כתוצאה מנוכחותם ב-7 באוקטובר, והשאר מפגיעות לאורך תקופת המלחמה ובמבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" באיראן.

יש לכך משמעות כספית: בשלוש השנים האחרונות נוספו למניין נפגעי האיבה המטופלים בביטוח הלאומי (להבדיל מנפגעי כוחות הביטחון, שבאחריות אגף השיקום במשרד הביטחון) 87,286 נפגעי פעולות איבה - מרביתם כתוצאה מנוכחותם ב-7 באוקטובר, והשאר מפגיעות לאורך תקופת המלחמה ובמבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" באיראן.

יש לכך משמעות כספית: בשלוש השנים האחרונות נוספו למניין נפגעי האיבה המטופלים בביטוח הלאומי (להבדיל מנפגעי כוחות הביטחון, שבאחריות אגף השיקום במשרד הביטחון) 87,286 נפגעי פעולות איבה - מרביתם כתוצאה מנוכחותם ב-7 באוקטובר, והשאר מפגיעות לאורך תקופת המלחמה ובמבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" באיראן.