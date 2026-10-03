אזרחים, חיילים, שוטרים, כבאים, הורים, אחים, אחיות, ילדים. ערב יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, משרד הביטחון מחד והביטוח הלאומי מאידך מפרסמים הבוקר (ראשון) את מספרי הנופלים והנרצחים, נפגעי האיבה והפצועים ביום הטבח ולאורך חודשי המלחמה.
ספירת הביטוח הלאומי מתייחסת לאזרחים (בהם גם אזרחים זרים) בלבד, ולא לכוחות הביטחון וכיתות הכוננות. ואילו אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון מפרסם את נתוני חללי מערכות ישראל במלחמה.
על פי נתוני הביטוח הלאומי, ביום הטבח נרצחו 778 איש, ומאז נרצחו עוד 251 בני אדם. בסך הכול נרצחו 1,029 בני אדם, לא כולל חללי כוחות הביטחון וכיתות הכוננות, המוכרים כחללי צה"ל. בין הנרצחים, 63 ילדים ובני נוער עד גיל 18.
יש לכך משמעות כספית: בשלוש השנים האחרונות נוספו למניין נפגעי האיבה המטופלים בביטוח הלאומי (להבדיל מנפגעי כוחות הביטחון, שבאחריות אגף השיקום במשרד הביטחון) 87,286 נפגעי פעולות איבה - מרביתם כתוצאה מנוכחותם ב-7 באוקטובר, והשאר מפגיעות לאורך תקופת המלחמה ובמבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" באיראן.
מתוך כלל הנפגעים, כ-43 אלף פנו לביטוח הלאומי בבקשה להכרה בנכותם כתוצאה מהיותם נפגעי איבה. רובם המוחלט של מגישי הבקשות - כ-40 אלף - קיבלו הכרה בנכותם, ושאר הבקשות נמצאות בהליכי ועדות רפואיות בימים אלה. 34,878 מהפונים הוכרו על בסיס נפשי, 3,171 הוכרו על פגיעה פיזית ו-2,355 הוכרו על פגיעות פיזיות ונפשיות יחד.
בסך הכול, העביר הביטוח הלאומי יותר מ-6 מיליארד שקלים לנפגעי 7 באוקטובר והמלחמה - בהם לנפגעי האיבה, משפחות החללים ומשפחות החטופים. בנוסף לתשלומים הללו, העביר הביטוח הלאומי תשלומים במסגרת מענקים שונים - תגמולי מילואים, מענקים למפונים ומענקים לתושבי הצפון והדרום שנפגעו כלכלית בעקבות המצב הביטחוני. בנוסף לכך, הועברו תשלומים לכ-100 אלף אזרחים שהוצאו לחל"ת במהלך מבצע "עם כלביא", ולקרוב ל-200 אלף אזרחים שהוצאו לחל"ת במהלך מבצע "שאגת הארי". תשלומי החל"ת בשני המבצעים מצטברים לכדי יותר מ-2 מיליארד ש"ח.
במקביל, אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון הרחיב את פעילותו ואת השירותים וההטבות למשפחות השכולות במהלך המלחמה. לאגף גויסו עובדי רווחה, עובדים סוציאליים, עובדים ליחידה להנצחת החייל ומאות מטפלים רגשיים. היחידה להנצחת החייל קיימה לוויות ב-282 בתי עלמין וחלקות צבאיות ברחבי ישראל ואף הביאה לקבורתם של חללים בחו"ל.