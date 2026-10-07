זו הייתה קדנציה מלאת טלטלות כיו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות עבור נשיא אוניברסיטת בן גוריון, פרופ' דניאל חיימוביץ'. עכשיו כשהוא עומד לסיים אותה מגלה חיימוביץ' מה התרחש בינו לבין שר החינוך יואב קיש, מדבר על תופעת בריחת המוחות ואינו מבין מדוע כל עשרות מיליוני השקלים שהובטחו כדי לעזור לסטודנטים ששירתו במילואים טרם הגיעו.

"הייתי משוכנע שהוא מתקשר לשאול איך הוא יכול לעזור", סיפר חיימוביץ' על הטלפון משר החינוך כשבועיים לאחר הטבח. "עד אז כבר היה מובן שאיבדנו כל כך הרבה אנשים, שסטודנטים נחטפו, והוא שאל אותי למה חתמתי על מכתב שמתנגד להחלטה שלו. הייתי אז באמצע שבעה של אחד מהסטודנטים שלנו. אמרתי 'מה? יואב, חשבתי שאתה מתקשר כדי לראות מה מצב האוניברסיטה. הוא אמר 'לא. למה חתמתם?'. אמרתי 'יואב אתה מבין מה קרה כאן?'. הוא אמר כי בכל מערכת החינוך קרו דברים. זה לא היה הרגע הנשיאותי ביותר שלי לאחר מכן".

גלריה חיימוביץ'. "אמרתי לו 'יואב, אתה מבין מה קרה פה?'" ( צילום: הרצל יוסף )

המכתב המדובר הוא זה שכתב ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) שעליו חתמו הנשיאים - מנשיא בר אילן ואריאל ועד נשיאי מכון וייצמן והעברית - המתנגד לניסיון של קיש לחייב סילוק סטודנטים תומכי טרור, מהלך שהאוניברסיטאות כבר עשו בעצמן. "בעוד שאנו קוברים את מתינו, מבקרים את משפחות חללינו וגם מטפלים במספר קטן מאוד של הזדהות עם ארגוני המרצחים - אתה מקדם החלטה כזו? איבדנו אמון בך", הם כתבו.

ויכוח על ההתחלה

חיימוביץ' גילה כי השיחה הראשונה שלו עם השר עסקה במינויים. "הוא אמר לי אז 'הדבר היחיד שיש לי זה מינויים'. ניסיתי להסביר לו שיש מינויים ציבוריים ויש את המדעיים, במסגרת המל"ג, וכי הציבוריים הם שלו. הוא השיב 'אני רוצה שזה יהיה מינויים שלי'. מה זה שלך? אתה יודע מי ביולוג טוב או פחות? איך שר חינוך יכול לדעת מי מדען שמתאים להיות במל"ג? כשאתה מתחיל לעשות מינויים מבוססי נאמנות אתה מתחיל לסכן את המערכת. יש אנשים שבסופו של דבר הסכמנו למינויים כי חשבנו שהם ראויים. אבל זה לא הגיוני שאדם פוליטי יאמר 'אני רוצה את פרופסור א' או ב' במל"ג'. זה מעולם לא עבד ככה".

מכאן הוא עובר לדבר על הבעיות העיקריות שעימן מתמודדת האקדמיה בארץ: "ישראל הידרדרה במדד תקצוב פר סטודנט ב-OECD מאז שנת 2000, וזו הסיבה שאנחנו מתחילים לראות זליגת מוחות משמעותית. אף אוניברסיטה לא רוצה לדבר על המספרים כי זה מטריד. אני מדבר על חוקרים שכבר הייתה להם פרופסורה כאן, עם מענקים ומעבדות, שמחליטים לנסוע לשבתון ולא חוזרים. בשלוש השנים האחרונות התופעה של ישראלים שעוזבים את האקדמיה הישראלית תמורת משרות בחו"ל זה כבר לא רק קוריוז. זו תופעה מדאיגה".

"הוא אמר 'הדבר היחיד שיש לי זה מינויים'". קיש ( צילום: יאיר שגיא )

יש לכם נתונים בנושא? "זה יותר מתחושות. רואים את זה. בואי נקרא לזה מדעי החברה ולא מדעים מדויקים".

זה לא מהלך טבעי שחוקר מצטיין מקבל הצעות? "זה יותר ממה שהיה פעם. אגף תקציבים באוצר רואה בתקציב ההשכלה הגבוהה את מנוע הצמיחה של המדינה. הם עושים הכול, לא רק להגן על תקציב ההשכלה הגבוהה, אלא אף להגדיל אותו. אבל זה לא נמצא ביעדים הפוליטיים של הממשלה".

לדברי חיימוביץ', קיימת סכנה מצד גורמים בממשלה המבקשים להגביל את החופש האקדמי. "אין שום ספק שיש כאלו בממשלה היוצאת שלא נוח להם שלאוניברסיטאות יש חופש לשאול שאלות. היו הצעות חוק שחיפשו להגביל את האוניברסיטאות, כגון זו של ח"כ אביחי בוארון, שבה תמך השר קיש. האקדמיה והמחקר פורחים כשלאוניברסיטאות יש את החופש לפעול ולחקור".

"כל הפוליטיקאים שתוקפים אותנו בתקשורת, אין להם בעיה להתקשר ולהגיד: שלום דני, מדבר ח"כ כך וכך. הבת שלי מדהימה. היא רוצה להתקבל לרפואה. חסר לה רק 50 נקודות"

בבן גוריון ידעו לא מעט שערוריות. לדוגמה, ח"כ אלמוג כהן שהתפרץ לשיעור מדעי הרוח והמחשב של ד"ר סבסטיאן בן דניאל, מרצה שהתבטא נגד חיילי צה"ל. לא נראה כאילו זה משפיע על חיימוביץ'. "מאוד נוח לפוליטיקאים לתקוף את האקדמיה. אבל יש משהו נורא נורא מצחיק: כל הפוליטיקאים שתוקפים אותנו בתקשורת - אין להם שום בעיה להתקשר אליי ולהגיד: שלום דני, מדבר חבר הכנסת כך וכך. שמע, הבת שלי מדהימה. היא רוצה להתקבל לרפואה. חסר לה רק 50 נקודות", שיתף.

המיליונים האבודים

שלוש שנות המלחמה גבו מחיר מהאוניברסיטאות, ויותר מכל מהסטודנטים - ובראשם המילואימניקים. "בתור יו"ר ור"ה הייתי מעורב במתווי הסיוע השונים. הממשלה הייתה אמורה להעביר לאוניברסיטאות סכום קטן של עשרה מיליון שקלים עבור עזרה למילואימניקים לשנת תשפ"א, ולא קיבלנו אותם. כמו כן יש הסכם חתום עם קצין מילואים ראשי ל-80 מיליון שקלים, ודבר לא הגיע".

אך לדבריו, למרות שיש מילואימניקים שמתוסכלים מהמצב, רובם לא נשרו מהלימודים והם ביצעו התאמות ונתנו להם הטבות. "הם אף הצליחו בלימודים יותר מהסטודנט הממוצע", ציין.

שר החינוך יואב קיש מסר בתגובה: "פרופ' חיימוביץ' מסיים קדנציה כושלת כיו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות. מול מקרי הסתה, הזדהות ותמיכה בטרור מצד סטודנטים ומרצים הוא הוביל קו חלש ומתפשר. באוניברסיטת בן גוריון, שבראשה הוא עומד, מועסק עד היום ד"ר סבסטיאן בן דניאל שהאשים את חיילי צה"ל ברצח עם וכינה אותם 'רוצחי תינוקות'. מוטב שבריאיון לסיום כהונתו ייתן דין וחשבון על כישלונותיו במקום לתקוף את השר".