"אנחנו נמצאים במציאות היסטורית ומעצבים מחדש את כל המזרח התיכון לשנים הקרובות. מערך המילואים, מהרגע הראשון, נלחם כתף אל כתף צמוד לכוחות הסדירים עם אותן משימות, והוא ממשיך לעשות את זה עד היום".

כך אמר תת-אלוף בני בן ארי, קצין מילואים ראשי בצה"ל (קמל"ר), כמעט שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, שהביא את מערך המילואים לממדים גדולים בהרבה, והפך אותו מעוגן עורפי לכוח לוחם מרכזי.