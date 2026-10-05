אבל אי אפשר לכתוב על השבעה באוקטובר מבלי להתייחס לבחירות שבפתח, ושם - לא הרבה השתנה. השחקנים שעל המגרש הם אותם שחקנים של קונספציית השבעה באוקטובר. כולם, ברמה כזו או אחרת, נגועים בתפיסות השגויות שהובילו לטבח. נתניהו כראש ממשלה, איזנקוט כרמטכ"ל לשעבר, בנט ולפיד כראשי ממשלה לשעבר שלא שינו דבר מהקונספציה, בנט כשר ביטחון, ליברמן שהיה שר ביטחון וחבר קבינט במשך שנים ואחרים. אבל עושה רושם שהבוחרים עצמם לא חיכו בכליון עיניים לדמויות חדשות שיופיעו. אחרת, איך אפשר להסביר את העובדה שיוזמות חדשות כמו זו של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין לא צלחו. את וינטר שמתנדנד על אחוז החסימה. הרי גם ארדן וגם וינטר, שניהם לחלוטין לא מזוהים עם מחדל הטבח ובכל זאת המצביעים לא נהרו בהמוניהם. התשובה היא כנראה במהות.

אבל אי אפשר לכתוב על השבעה באוקטובר מבלי להתייחס לבחירות שבפתח, ושם - לא הרבה השתנה. השחקנים שעל המגרש הם אותם שחקנים של קונספציית השבעה באוקטובר. כולם, ברמה כזו או אחרת, נגועים בתפיסות השגויות שהובילו לטבח. נתניהו כראש ממשלה, איזנקוט כרמטכ"ל לשעבר, בנט ולפיד כראשי ממשלה לשעבר שלא שינו דבר מהקונספציה, בנט כשר ביטחון, ליברמן שהיה שר ביטחון וחבר קבינט במשך שנים ואחרים. אבל עושה רושם שהבוחרים עצמם לא חיכו בכליון עיניים לדמויות חדשות שיופיעו. אחרת, איך אפשר להסביר את העובדה שיוזמות חדשות כמו זו של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין לא צלחו. את וינטר שמתנדנד על אחוז החסימה. הרי גם ארדן וגם וינטר, שניהם לחלוטין לא מזוהים עם מחדל הטבח ובכל זאת המצביעים לא נהרו בהמוניהם. התשובה היא כנראה במהות.

אבל אי אפשר לכתוב על השבעה באוקטובר מבלי להתייחס לבחירות שבפתח, ושם - לא הרבה השתנה. השחקנים שעל המגרש הם אותם שחקנים של קונספציית השבעה באוקטובר. כולם, ברמה כזו או אחרת, נגועים בתפיסות השגויות שהובילו לטבח. נתניהו כראש ממשלה, איזנקוט כרמטכ"ל לשעבר, בנט ולפיד כראשי ממשלה לשעבר שלא שינו דבר מהקונספציה, בנט כשר ביטחון, ליברמן שהיה שר ביטחון וחבר קבינט במשך שנים ואחרים. אבל עושה רושם שהבוחרים עצמם לא חיכו בכליון עיניים לדמויות חדשות שיופיעו. אחרת, איך אפשר להסביר את העובדה שיוזמות חדשות כמו זו של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין לא צלחו. את וינטר שמתנדנד על אחוז החסימה. הרי גם ארדן וגם וינטר, שניהם לחלוטין לא מזוהים עם מחדל הטבח ובכל זאת המצביעים לא נהרו בהמוניהם. התשובה היא כנראה במהות.

השבעה באוקטובר על פניו היה אמור להיות הגורם שיכריע בחירות. מבחינת השמאל, ההשוואה אולי נודדת לבחירות שאחרי רצח רבין בהן היה ברור למחנה השלום שנתניהו יפסיד את הבחירות. לא ייתכן שאחרי אירוע כזה, נתניהו, הדמון הגדול, ינצח את שמעון פרס. אבל בסוף מה שהכריע היתה המציאות. אילולא הרצח נתניהו היה מנצח אולי בפער גדול יותר, אבל ההשפעה של אוסלו, ההתנגדות הציבורית העזה, האלרגיה למושג "קורבנות השלום" ולנירמול הטרור הם אלה שהכריעו ונתניהו ניצח. למה? מאוד פשוט. כי הציבור היה חרד לחייו.

השבעה באוקטובר על פניו היה אמור להיות הגורם שיכריע בחירות. מבחינת השמאל, ההשוואה אולי נודדת לבחירות שאחרי רצח רבין בהן היה ברור למחנה השלום שנתניהו יפסיד את הבחירות. לא ייתכן שאחרי אירוע כזה, נתניהו, הדמון הגדול, ינצח את שמעון פרס. אבל בסוף מה שהכריע היתה המציאות. אילולא הרצח נתניהו היה מנצח אולי בפער גדול יותר, אבל ההשפעה של אוסלו, ההתנגדות הציבורית העזה, האלרגיה למושג "קורבנות השלום" ולנירמול הטרור הם אלה שהכריעו ונתניהו ניצח. למה? מאוד פשוט. כי הציבור היה חרד לחייו.

השבעה באוקטובר על פניו היה אמור להיות הגורם שיכריע בחירות. מבחינת השמאל, ההשוואה אולי נודדת לבחירות שאחרי רצח רבין בהן היה ברור למחנה השלום שנתניהו יפסיד את הבחירות. לא ייתכן שאחרי אירוע כזה, נתניהו, הדמון הגדול, ינצח את שמעון פרס. אבל בסוף מה שהכריע היתה המציאות. אילולא הרצח נתניהו היה מנצח אולי בפער גדול יותר, אבל ההשפעה של אוסלו, ההתנגדות הציבורית העזה, האלרגיה למושג "קורבנות השלום" ולנירמול הטרור הם אלה שהכריעו ונתניהו ניצח. למה? מאוד פשוט. כי הציבור היה חרד לחייו.