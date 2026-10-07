הנסיעה הקצרה בחושך לעבר העיר חלפה במהירות. היעד: שכם, שנחשבה במשך שנים רבות לאחת מבירות הטרור בשומרון. גם התאריך לא היה מקרי. בחטיבת שומרון בחרו לצאת בדיוק ב-7 באוקטובר למבצע נגד מחבלי חמאס בעיר.

בדיוק בחצות, כשהתחלף התאריך, יצאו הכוחות לדרך. שני גדודי מילואים ולצידם גדוד 931 של חטיבת הנח"ל. "אנחנו בגזרה כאן שלושה שבועות", סיפר מפקד הגדוד, סגן-אלוף נ'. "קודם היינו בגזרת אפרים, ואחר כך בלבנון. הלוחמים והמפקדים אצלי בגדוד מבינים בדיוק מה הם עושים כאן. לפני שהגענו לקו אמרתי להם שתפקידנו הוא למנוע את 7 באוקטובר הבא, אבל במקביל, אם יש טרור, אז שהוא יפגוש צבא ולא אזרח. הלוחמים יודעים על מה הם מגנים כאן, בצמתים, ביישובים. וכשהתושבים עוברים ואומרים להם 'תודה', זה מחדד אצלם את ההבנה הזו".

גלריה "נגיע לכל מקום שיגידו לנו ונבצע את המשימה". לוחמי החטיבה בשכם ( צילום: דובר צה"ל )

לכל כוח שמשתתף במבצע יש משימה מוגדרת: יש מי שאחראים לפזר פליירים שמדפיס צה"ל ובהם הסבר לתושבים על כך שחמאס מנצל אותם. אחרים תולים על עמודי תאורת הרחוב מודעות שעליהן אזהרה לתושבים להתרחק ממקומות שעלולים לסכן אותם ולא להשתתף בפעילויות הסתה וטרור.

הדיווחים מהכוחות שפועלים ברחבי העיר לא פוסקים: תפיסה של כמות כסף גדולה שמיועדת לטרור; מציאה של וסטים, של תחמושת, ואפילו רחפנים. לוחם מילואים מגדוד 8208 שמשתתף במבצע סיפר בתחושת סיפוק על כמות גדולה של אמצעי לחימה שנתפסה באחד הבתים.

גדוד 8208 אחראי בין השאר על גזרת ג'אלוד, שבה לפני שבוע התרחש אירוע ההצתה של שני הבתים של משפחת טובאסי. "אנחנו מתמקדים רק במשימה - מבצע חטיבתי, או התעסקות עם פורעי חוק - ומנתקים את כל רעשי הרקע מסביב", תיאר אחד הלוחמים.

"הלוחמים יודעים על מה הם מגינים" ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

כוחות חטיבת שומרון יוצאים למעצרים מדי ערב. המוטו הוא ברור: עסוקים בסיכול הטרור ללא הפסקה. "אצלנו לא משאירים יעדים על המדף", אמר מפקד החטיבה, אלוף-משנה ד'. "אם עלה יעד למעצר אנחנו עושים אותו באותו יום. כל השבוע עצרנו מחבלים שדיברו על טרור ב-7 באוקטובר. אנחנו רואים שיש אצלם משמעות גדולה לתאריך הזה".

"זו כיכר השאהידים. היא תיהרס בשעות הקרובות", סיפר לי אחד הלוחמים. בכיכר מוצגים שמותיהם של מחבלים שביצעו פיגועים נגד ישראלים, והיא מהווה מקום מפגש לבני הנוער בעיר. כשכוחות החטיבה התקרבו החלו הנערים ליידות אבנים, אך נמלטו מיד.

משימת הריסת האנדרטאות מבוצעת יחד עם כוחות מג"ב איו"ש, בפיקודו של רב-סרן י', קצין ההנדסה של החטיבה. "הריסת האנדרטות היא אומנם חלק קטן, אך משמעותי בכל המבצע החטיבתי", הסביר רס"ן י'. "אחרי שסרקנו בתים ותישאלנו חשודים נותר להרוס את המקומות שאנחנו יודעים שהם מוקדי הסתה".

כמה מאמצעי הלחימה שנתפסו במבצע אתמול ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

14 אנדרטאות ושלטים שמהללים את המחבלים נהרסו במהלך הלילה בעזרת כלים הנדסיים. הלוחמים לא חוששים להיכנס לעומק העיר כדי להרוס עוד אנדרטה או עוד שלט. "גם כשמוקד ההסתה נמצא במקום צפוף או מרוחק אנחנו נגיע אליו", אמר רס"ן י'. "אנחנו לא חוששים ולא מפחדים להגיע למקומות האלה".

לפני כמה חודשים, בתקרית שיצרה הדים ורעש תקשורתי רב, ביקש ח"כ צבי סוכות ליווי מכוח צה"ל, ואז עצר ליד אחת האנדרטאות למחבלים והחל לנתץ אותה. אתמול בבוקר, אחרי שברשתות הפלסטיניות פורסם פירוק האנדרטאות שבוצע במהלך המבצע, נטען שההריסה בוצעה בעקבות מיפוי שנעשה בידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וח"כ סוכות, אלא שהדבר לא נכון. ההריסות תוכננו כבר לפני זמן מה, ובוצעו כעת לאחר קבלת האישורים המשפטיים שנדרשו, ובהתאם להערכת מצב שנערכה.

"העיסוק באנדרטאות ובמוקדי טרור והסתה הוא עיסוק שגרתי יומיומי ששותפים לו גם גורמי המודיעין בחטיבה וגם גורמים בשב"כ", הסביר רס"ן י'. "אנחנו מודעים היטב לסיטואציה הזאת של האנדרטאות האלה. היא ממש לא חדשה לנו. יש עוד הרבה אנדרטאות ושלטים בכפרים בגזרה ואנחנו נמשיך להגיע אליהם ולהרוס אותם. לכל מקום שיגידו לנו אנחנו נגיע ונבצע את המשימה, אנחנו לא תלויים בגורם כזה או אחר".