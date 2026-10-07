תיכון "נלסון מנדלה" בעיר נאנט בצרפת נבנה כמודל עתידני בהשקעת עתק של 75 מיליון יורו. 5 משרדי אדריכלים תכננו את מבנה העץ המיוחד הכולל גם פנימייה ומעונות, מכוני כושר, קירות טיפוס ומעבדות משוכללות. כל זה כנראה לא מפנק מספיק, כי השבוע הוא עלה באש במהומות שמטרתן "לשפר את תנאי הלימודים", ושבמהלכן נפגעו רבע מתיכוני צרפת, נפצעו מאות שוטרים וכבאים, נעצרו אלפים והתחולל הרס עצום.

( צילום: Philippe LOPEZ / AFP )

צרפת ידועה במהומותיה, אבל כנראה שזה אינו עוד "סבב", כי לפי דו"ח משטרתי שדלף מדובר בחזרה כללית של מערכת מאורגנת למיטוט הסדר הציבורי שטופחה ע"י ז'אן-לוק מלנשון, מנהיג המפלגה הקומוניסטית האנטישמית "צרפת הבלתי נכנעת". מלנשון ניצל את התפתחותן של מובלעות הפקר בשולי הערים הגדולות בצרפת, שכונות אקס-טריטוריאליות של כמה דורות מהגרים מצפון אפריקה, רובם מוסלמים, שכבר עשרות שנים המשטרה חוששת להיכנס אליהן. את התסיסה האנטי צרפתית שם הוא חיבר לנטיות קומוניסטיות שתמיד היו בצרפת, כשכל צד נהנה מיתרונו של השני לקידום מטרותיו. למוסלמים יש כוח אדם גדול המהווה צבא פוטנציאלי, ולקומוניסטים יש אחיזה באיגודים המקצועיים וכוח ארגון חזק. כך התפתח מנגנון מתוחכם, מסודר וחמקמק של הפעלת מהומות לפי הוראה.

חוסר ההתמודדות של מקרון וקודמיו עם ריסון ההגירה אילץ אותם לקנות שקט חברתי מפוקפק באמצעות תשלום פרוטקשן של קצבאות, במבנה פירמידה שהתבסס על הצמיחה הכלכלית. כשהצמיחה נעצרה בשל התרסקות הילודה שכיווצה את הדור הצעיר, נגמר הכסף והגירעון זינק. תרומת המהגרים לכלכלה קטנה בהרבה מהאוכלוסייה המקורית והנטל הכלכלי והחברתי שלהם עצום. לכן המרכז הפוליטי הכושל עומד להיעלם ולפנות את הזירה בבחירות בעוד כחצי שנה לימין והשמאל הקיצוניים. ניצחון הימין יגרור כנראה הפעלה מלאה של מכונת המהומות של מלנשון, שתגרור תגובה ימנית בהתאם ותביא לחוסר יציבות קיצוני, משבר כלכלי חמור ואף למלחמת אזרחים. ניצחון מלנשון ימוטט את הכלכלה כתוצאה מיישום הצעותיו הקומוניסטיות ההזויות, העלאת מסים דרמטית והגדלת הקצבאות. זהו העתיד העגום המצפה לצרפת בקרוב.

הקסם שבאמצעותו הצליח מלנשון לבנות את המנגנון שלו החל בעקבות ה-7.10, כשהטבח הדליק את האנטישמיות בעולם לרמה נאצית. סביב הסוגיה הפלסטינית קל היה לגייס אנשים להפגנות נגד ישראל, תוך שימוש באובססיה האנטישמית החולנית של אירופה המתוגברת באיסלאמיזם. מלנשון השתמש במאות ההפגנות שארגן נגד ישראל לבניית מכונת המהומות המשומנת שכעת מתורגלת בהיקף גדול להשתלטות ולהרס צרפת.