עתידות: בימים הקרובים תיתקלו ביותר מדי ראיונות ופוסטים ש"על זה הבחירות". על זה! אלה יהיו שלל סיבות, חלקן מפוזרות, חלקן ממש סותרות זו את זו. אז הנה רשימה קצרה, על מה הבחירות בשבילי, יהודי, ציוני, ישראלי, אבא לילדים, ימני, משרת מילואים, משלם מסים ועוד כמה דברים:

• על זה שחמאס הפתיע אותנו ב-7 באוקטובר, ועל זה שראש הממשלה בנימין נתניהו שלט בישראל יותר מחמישית מימי קיומה ברגע שבו נשחטו אחינו בעוטף. אבל גם על מי ייאבק בהכי הרבה נחישות ועוצמה באויבינו המתועבים. אז נתניהו הוא אחראי-העל, אבל האם איזנקוט יהיה חד ותקיף יותר כלפי האויב בסבב הבא? כלל לא ברור לי.

סולברג (מימין) עם פתקי המפלגות. מביט הישראלי, ואין לו פתרון ( גדי קבלו )

• על הגליל שהמיעוט היהודי שחי בו הולך ומתמעט. על כך שגם בשבת שעברה, שמחת תורה, יום השנה העברי לטבח, ביום הזה נשלחת הודעה לתושבי מועצת משגב ובה המלצה להישאר בבתים ולהימנע מתנועה בכבישים לאור מחאות תושבי הגליל הערבים לציון אירועי אוקטובר 2000.

• על האיום המפורש שהשמיע ראש השב"כ בישיבת הקבינט השבוע על פיו השב"כ מזהה בפזורה הבדואית ניסיונות של הקמת גדודים סמי-צבאיים. שמעתם? גדודים! לוחמים! חמושים! בתוך שטחה הריבוני של ישראל. זיני הצביע על זיקה לארגוני טרור, ובהם חמאס, בין השאר על רקע נישואים של בדואים מהדרום עם נשים פלסטיניות מעזה ומיו"ש ומיקם את ההתארגנויות כקרובות יחסית לבאר-שבע ולדימונה.

אנחנו בממשלת ימין על מלא. אין יותר ימין מזה לכאורה. ובמשמרת שלה מתארגנים בפזורה הבדואית גדודים חמושים. הם מחזיקים ארסנל נשק עצום שכולל לא רק אקדחים ורובים, יש להם מטולי RPG, מקלעים, טילים נגד טנקים. אז מצד אחד זאת ממשלה שאין ימנית ממנה, ומאידך שתי ידיה שמאליות, כי כל זה קורה פאקינג במשמרת שלה. ולא זו בלבד, אלא שאפילו את תירוץ הקונספציה כבר אין לה. היא התרסקה לכולנו על הראש לפני שלוש שנים, אנחנו עדיין מדממים, ובכל זאת, הם לא למדו דבר. אבל מהצד השני, ממשלה שמנסור עבאס ישמש בה עמוד תמך, תתנהל אחרת בנגב ובגליל?

• על גיוס חרדים ועל ההשתמטות ההמונית שלהם באמצע מלחמה. הבחירות הן על ערלי הלב אריה דרעי ויצחק גולדקנופף, שלא רק שאינם מגייסים את בניהם, שלא רק שהם ממשיכים לשמר באוטונומיה הסגורה שלהם אלפי צעירים שאפילו לא לומדים בישיבה ובכל זאת רואים עצמם פטורים מהשתתפות במאמץ הלאומי, הם רוקדים לצלילי השיר "בחוקי הציונים אין אנו מאמינים, ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים", אבל מאלצים אותנו לממן את המערך העצום של תקציבי הישיבות ולספק להם שלל תקציבי רווחה.

אחרי כל זה, הפלג הירושלמי המופרע מחליט שהוא משבית את מדינת ישראל, את החיים של הציבור העובד והמשרת, והוא עושה את זה. ככה. כי בא לו

• על כך שאחרי כל זה, הפלג הירושלמי המופרע מחליט שהוא משבית את מדינת ישראל, את החיים של הציבור העובד והמשרת, והוא עושה את זה. ככה. כי בא לו. ועל מאות פורעים חרדים שעושים מצור על תחנת משטרה בלב העיר (הלא-חרדית) מודיעין, ומצליחים לחלץ ממנה עריק משירות צבאי שנעצר.

אז על זה הבחירות. על היעדר המשילות. בכל מקום בארץ. בנגב, בגליל, בבני-ברק ובמודיעין.

• על עשרות אלפי בוגרי החינוך החרדי שאמורים לצאת מדי שנה לשוק העבודה, אבל אין להם שום כלים לעבוד בעולם המודרני. הם לא יודעים מתמטיקה, לא אנגלית, ולא שימושי מחשב הכי בסיסיים. ההמונים האלה מקימים משפחות ומביאים לעולם ילדים שגם הם יוסללו לאותה מערכת בדיוק, ואז יקרה אחד משני תרחישים רעים: 1) המסים שלנו, אלה מאיתנו שמשלמים, יעלו מאוד, כי יהיו הרבה יותר אנשים שצריכים לקבל שירותים מהמדינה. 2) מדינת ישראל תקרוס ותפסיק לספק את הרמה העכשווית של ביטחון, חינוך, רווחה, תשתיות, בריאות. פשוט לא יהיה מי שישלם מסים שיממנו את כל המערך העצום הזה.

אז ממשלת נתניהו הנוכחית היא ודאי זאת שמנציחה את הקונסטרוקציה החרדית ומעצימה אותה. בפירוק האוטונומיה החרדית יש יתרון מובהק לגוש איזנקוט, זה קריטי ממש, אבל יותר קריטי מהאוטונומיה הערבית-בדואית? לי אין כרגע תשובה מובהקת.

• הן גם על מערכת המשפט, על מינוי עשרה שופטי בית המשפט העליון שצפוי להתרחש בקדנציה הבאה. זה מספר עצום, שני שלישים מהרכב העליון שיעצב למשך שנים את דמותה של מערכת המשפט ואת מרקם היחסים הרגיש בין רשויות השלטון. ולא פחות חשוב, גם יועץ משפטי לממשלה ימונה בקדנציה הזאת.

ואני מביט אל מגש הפתקים שמאחורי הפרגוד, מצד אחד מחייכים אליי פתקי גוש נתניהו שמצהיר בקמפיינים שכלי העבודה שלו בוועדה לבחירת שופטים יהיו סדרנים שגוררים את היועמ"שית ואת נשיא העליון באלימות, לצד D9, כלומר רצון להכריע בנוקאאוט את הצד השני ובהכרח שוב לקרוע את החברה הישראלית. ומאידך, פתקי גוש איזנקוט לוחשים לי התמסרות מלאה לכוחנות של המערכת המשפטית, הנצחת הדיקטטורה של שופטים שנטלו לעצמם סמכויות שאיש לא נתן להם, שפוסלים חוקים, מבטלים מינויים, ומעדיפים שלא לכתוב פסק דין בפסילת מועמדים לכנסת - רק כאשר מדובר בערבי ישראלי תומך טרור.

ממשלת נתניהו הנוכחית היא ודאי זאת שמנציחה את הקונסטרוקציה החרדית ומעצימה אותה, ולכן, בפירוק האוטונומיה החרדית יש יתרון מובהק לגוש איזנקוט. זה קריטי ממש, אבל יותר קריטי מהאוטונומיה הערבית-בדואית? לי אין כרגע תשובה מובהקת

הבעיה היא שכל השיח פה איבד מזמן את הקשר להיגיון. כי אם אני בעד נתניהו אני מכחיש את אסון 7 באוקטובר, את ממדיו, את גודל המחדל המשוגע שהתרחש פה. אם אני תומך בממשלה הנוכחית אני עושה הכל כדי להרחיק את האחריות מהאיש שהוא מתוקף תפקידו - תפקיד שהוא כל כך אובססיבי אליו כבר עשרות שנים - האחראי העליון לכל מה שקורה במדינה. אלה חוקי הפורמט.

ומאידך, הצד השני מנסה לשדר לי שאם יש מחדל עצום ומחיר ענק וכאב אינסופי, זה אומר שלא השגנו כלום במלחמה. אבל כל בר דעת אמור להבין שהכינו את אויבינו שוק על ירך, בכל חזית, שהעבודה לא נגמרה (חמאס משתקם), אבל בצפון פירקנו לחיזבאללה את הצורה, האויב המר, שלפני שלוש שנים ממשלת נתניהו מתה מפחד לגעת באוהל שהקים בשטחנו.

רוב הציבור זז ימינה, זה מובהק, וזאת הסיבה לאבסורד בכך שנתניהו וממשלתו הם האחראים העליונים למחדל שהביא לטבח הנורא, ובכל זאת, אל הקלפי מגיע הישראלי בעל התודעה הלאומית, זה שמבין שמי שאחראי למחדל הוא נתניהו אבל מי שאחראית לטבח היא השנאה הרצחנית המוסלמית. מביט הישראלי בפתקים שמולו, וכרגע אין לו פתרון פוליטי. נתניהו והגוש שלו הם האחראים למה שקרה, וכרגע בעיני לא מעט ישראלים הם גם האלטרנטיבה היחידה לעצמם.