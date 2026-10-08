בתקופה האחרונה מצטברים בדרום הארץ אירועים שמצביעים על חיבור בין הברחות, פשיעה מאורגנת, מימון טרור ואיומים על תשתיות אסטרטגיות. אירועי הברחות אמצעי לחימה ממצרים, רחפנים המשמשים להברחות ומעצרים של אזרחים ישראלים בחשד לפעילות ביטחונית הם אינם בהכרח אירועים נפרדים. יחד הם מציירים תשתית שבה כסף פלילי יכול לממן טרור, אמצעי לחימה יכולים לעבור מהעולם הפלילי לידיים אידיאולוגיות, ויכולות שנבנות לצורכי הברחה עלולות לשמש בעתיד לתקיפת בסיסים ותשתיות חיוניות. לא מדובר בחשש חדש, אך כעת היכולות של הגורמים השתדרגו בעצימות מסוכנת ביותר.

אתמול הודיע שב"כ כי חמישה בדואים צעירים משגב שלום, שנעצרו בחודשים מאי ויוני, תכננו להקים ביישוב "גדוד" צבאי בהשראת הגדודים הפלסטיניים ביהודה ושומרון ולבצע פיגועים. אחד מהם אמור היה לשמש "מהנדס" ולהכין מטענים. זהו ניסיון לאמץ דפוס פעולה מבוזר, מקומי וקטן, שאינו תלוי בהכרח בפקודה ממפקדה מרכזית. התארגנות כזו אינה זקוקה לטנקים, אלא לנגישות לאמל"ח פלילי, לרכב שטח ולחומרי נפץ.

כאן מתחבר העולם הפלילי לעולם הטרור. נשקים, חומרי נפץ, כלי רכב, כסף וידע תפעולי יכולים לעבור בין רשתות פליליות לבין גורמי טרור. לא מדובר בחשש תיאורטי או במקרה בודד, מתחילת השנה נעצרו, לפי שב"כ, 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון המדינה. 67 מהם אזרחים ישראלים, ונגד כ-50 הוגשו כתבי אישום.

ביולי האחרון נעצר תושב בדואי משגב שלום, שלפי שב"כ תכנן לבצע פיגוע במועדון בבאר-שבע והיה בקשר עם פעילי דאעש. במקביל, שנתיים לאחר הפיגוע בתחנה המרכזית בבאר-שבע, שבו נרצחה סמלת שירה חיה סוסליק ז"ל, הוגשו אתמול כתבי אישום נגד שלושה תושבי הנגב שלפי האישום סייעו ברכישת האקדח והתחמושת שהגיעו למחבל. לפי כתב האישום, הם ידעו על האידיאולוגיה הקיצונית שלו ועל האפשרות שהנשק ישמש לפיגוע. בחקירה עלה גם חשד למעורבות חלק מהנאשמים בסחר בנשק מול גורמים נוספים בנגב. אמצעי לחימה שנרכשו בדרום כבר הגיעו למחבל ושימשו בפיגוע קטלני שבו נרצחה לוחמת מג"ב.

חשוב להימנע מהכללות. החברה הבדואית היא לא חברה של מחבלים, ורוב מוחלט של אזרחיה אינו קשור לתופעות האלה. דווקא משום כך יש לפעול באופן ממוקד ונחוש נגד המעורבים, ולזהות את הרשתות שמחברות בין פשיעה, הברחות, מימון וטרור.

הסכנה גדולה

התמונה המצטברת כוללת רחפנים שחוצים את הגבול ממצרים ומביאים איתם כלי נשק רבים ואמצעי לחימה מתקדמים, כסף שחור ופשיעה מאורגנת, ולצידם ניסיונות לחבר בין העולם הפלילי לבין פעילות ביטחונית ואידיאולוגית. במשך שנים נתפסה הפשיעה בדרום בעיקר כעסק כלכלי, אך כסף שמקורו בהברחות סמים או בפרוטקשן יכול לשמש לרכישת נשק, חומרי נפץ ואמצעי חבלה. כך הופך ההון הפלילי ממנוע של פשיעה למקור מימון אפשרי של טרור.

העברות כספים באמצעות מערכות בלתי-פורמליות ומטבעות דיגיטליים מתבצעות בתוך דקות. הפער הזה מאפשר לרשתות לפעול במהירות, להסתיר את מקור הכסף ולממן רכישות שמסכנות לא רק את הביטחון האישי של תושבי הנגב, אלא גם את ביטחון המדינה.

גם הרחפנים משנים את המשוואה. בבריטניה נחקר לאחרונה חשד למזימה איראנית נגד בסיס חיל האוויר פיירפורד, המשמש את חיל האוויר האמריקאי, באמצעות מתקפת רחפנים. הלקח לישראל ברור: רחפן יכול לשמש להעברת אמל"ח, לאיסוף מודיעין – וגם לתקיפה של תשתיות אסטרטגיות. בואו נודה באמת: קשה להיערך לרחפן נפץ שיכול לצאת מהפזורה הבדואית ישר לבסיס נבטים ולנחות על האנגר של מטוסי חמקן.

בעבר הברחה דרשה נתיב פיזי, רכב ומבריח. הרחפן הופך את הגבול לפרצה תלת-ממדית. הידע שנצבר בהפעלת רחפנים מסחריים למרחקים ארוכים ובהתמודדות עם מערכות שיבוש יכול לשמש גם לצרכים ביטחוניים. מי שיודע להנחית רחפן עם מטען בחצר בשגב שלום עלול להשתמש באותה יכולת בעתיד נגד תשתית אסטרטגית. המעבר מהברחה לתקיפה אינו בהכרח טכנולוגי. לעיתים הוא רק שינוי בכוונה.

הצעדים הנדרשים

נדרשת מערכה משולבת בדרום, עם גוף משימתי קבוע שיחבר בין המידע הביטחוני, הפלילי והכלכלי. המשטרה, שב"כ, צה"ל, רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון צריכים לפעול סביב תמונת מצב אחת. שב"כ יחזיק בתמונה הביטחונית, המשטרה בתמונה הפלילית, הצבא בגבול ובהגנת הנכסים האסטרטגיים, ורשויות האכיפה הכלכלית יעקבו אחר הכסף.

במקביל, יש להעמיק את שיתוף הפעולה עם מצרים. אם הנשק מגיע מהצד המצרי, ישראל אינה יכולה להסתפק בטיפול בתוצאה בשטחה. יש לדרוש פעולה נגד תשתיות ההברחה בצד המצרי, החלפת מודיעין, סימון מוקדים וגורמים ופעילות רציפה נגד הציר. המטרה אינה עוד תפיסת הנשק, אלא ייבוש הציר.

הסכנה היא שנתרגל. עוד הודעה, עוד תפיסה, עוד מעצר ועוד כתב אישום, ואז עוברים לנושא הבא. כאשר באותו מרחב מצטברות הסכנות, אי אפשר להמשיך להתייחס לכל אירוע כמקומי, כל אחד מהאירועים האלה עשוי להיות חוליה באותה שרשרת

הסכנה היא שנתרגל. עוד הודעה, עוד תפיסה, עוד מעצר ועוד כתב אישום, ואז עוברים לנושא הבא. כאשר באותו מרחב מצטברות הסכנות, אי אפשר להמשיך להתייחס לכל אירוע כמקומי, כל אחד מהאירועים האלה עשוי להיות חוליה באותה שרשרת. אסור לחכות ל"גדוד" הבא, לפיגוע הבא או לרחפן הבא שיתקרב לבסיס חיל האוויר. צריך לחבר את כל ההתרעות עכשיו, לפני שהחיבור בין הברחות, פשיעה, מימון טרור ואיומים על תשתיות אסטרטגיות יהפוך ממגמה מצטברת למערכת מבצעית של ממש.