חוץ ממטיילים מושבעים בדרום אמריקה, כמעט אף אחד לא מכיר את העיירה קוארופאלקה בפרו. מדובר ביישוב בן 1,000 תושבים בגובה של 4,000 מטר ברכס הרי האנדים. אבל 730 בעלי זכות הצבעה בקוארופאלקה העלו את העיירה על המפה הבינלאומית אחרי שבבחירות האחרונות נבחר לראשות העיר איש המרכז-שמאל היטלר מוסוליני סימאון פלורס, שזכה ב-229 מהקולות, וגבר עם רוב של 25 קולות על מועמד הימין, כשהוא מייצג את מפלגת "אהורה נסיון".
למרות שני השמות הפרטיים שהעניקו לו הוריו כשנולד לפני 45 שנים (הוא עצמו מבקש שיקראו לו "מוסו"), היטלר מוסוליני סולד מפאשיזם. הוא רץ על טיקט של אחד שמבטיח רפורמות, ביטוח בריאות שוויוני לכולם ובנייה מאסיבית של תשתיות. עד לשנת 2025 היה איש העסקים היטלר מוסוליני פלורס דווקא חבר במפלגת ימין, אבל חצה מאז את הקווים.
מסתבר שהיטלר הוא השם הפרטי שהעניקו הורים לכמעט 4,000 גברים בפרו. סוציולוגים במדינה הסבירו לרשת BBC כי מדובר בתופעה פופולרית אצל אנשים ממעמד כלכלי-חברתי נמוך, בלי מודעות גדולה להיסטוריה (ולכן הבחירה היא לא על רקע אידיאולוגי), שבוחרים לילדיהם שמות מפורסמים כדי לטעת בהם תחושת חוזק וביטחון וכדי שישימו אליהם לב בציבור.
זו לא הפעם היחידה שבה מתמודד בשם היטלר ניסה את מזלו בפוליטיקה. היטלר סוואדרה, רופא מנתח, כיהן בנציג מחוז לורטו מטעם מפלגת המרכז בקונגרס הפרואני החל מ-2021. היטלר אלבה סאנצ'ס נבחר ב-2018 לראש עיריית מחוז יונגר. בנמיביה, אגב, פעיל זכויות האדם והמרקסיסט אדולף היטלר אונונה זכה בשנה שעברה בפעם החמישית ברציפות בקמפיין בחירות מקומיות בנמיביה.
מוסוליני היטלר, שייכנס לתפקידו בינואר 2027, שינה מפלגות באופן קיצוני רק לפני שנה. עד אז הוא השתייך למפלגת הימין "הכוח הפופולרי", מפלגתה של קייקו פוג'ימורי שהתמנתה ביולי לנשיאת המדינה.