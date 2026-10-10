. מדובר ביישוב בן 1,000 תושבים בגובה של 4,000 מטר ברכס הרי האנדים. אבל 730 בעלי זכות הצבעה בקוארופאלקה העלו את העיירה על המפה הבינלאומית אחרי שבבחירות האחרונות נבחר לראשות העיר איש המרכז-שמאל היטלר מוסוליני סימאון פלורס, שזכה ב-229 מהקולות, וגבר עם רוב של 25 קולות על מועמד הימין, כשהוא מייצג את מפלגת "אהורה נסיון".

. מדובר ביישוב בן 1,000 תושבים בגובה של 4,000 מטר ברכס הרי האנדים. אבל 730 בעלי זכות הצבעה בקוארופאלקה העלו את העיירה על המפה הבינלאומית אחרי שבבחירות האחרונות נבחר לראשות העיר איש המרכז-שמאל היטלר מוסוליני סימאון פלורס, שזכה ב-229 מהקולות, וגבר עם רוב של 25 קולות על מועמד הימין, כשהוא מייצג את מפלגת "אהורה נסיון".