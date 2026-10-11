שמונה ירחים ואין-ספור חידודי נהלים חלפו מאז רטטו דוברי צה"ל על מדים ובלעדיהם מאמירתו של הרמטכ"ל, שקבע כי "על מפקדים וחיילים ושאר ארגוני הביטחון החובה המשימתית והערכית לפעול מיד ולא לעמוד מנגד כשהם מזהים מעשים בלתי חוקיים של קבוצות אלימות, ולהגן על אוכלוסייה אזרחית בלתי מעורבת". והנה נפתחה לאחרונה עונת המסיק, וניכר שרוח המפקד חילחלה בעוצמה: חיילים אכן לא עומדים מנגד ופועלים מיד כשהם מזהים מעשים בלתי חוקיים. רק על החלק של "להגן על אוכלוסייה אזרחית בלתי מעורבת" הם מדלגים. לא נורא, תמיד אפשר לחדד את הנהלים עוד קצת: אולי מתישהו הם יהיו דוקרניים בעין כמו הסרטון שפירסם אתמול אחמד טיבי, שבו רואים חייל מתעמת עם פלסטיני ולצידו עומדים צעירים יהודים שמתרברבים בשלל שנלקח.

בתקרית אחרת, ליד הכפר בית זית, נראה חייל רעול פנים מסביר לפעיל בארגון "קול רבני לזכויות אדם" את ההיגיון המסדר: "המדינה יהודית, אני לא יודע אם אתה זוכר שזאת מדינה יהודית", הוא אומר, "אז ליהודים יש זכות לפני הערבים לכל דבר במדינה הזאת, אם תרצה ואם לא תרצה". האמת היא שמרענן לשמוע ניסוח בהיר כל כך וחף מצביעות של תפיסת ההפעלה הצבאית שמשתקפת בסרטונים רבים שיוצאים מהאזור. ואחר-כך אנשים עוד אומרים שיש לישראל בעיית "הסברה". מצד שני, ממה נפשך? כבר שלושה ימים חלפו מאז פורסם התיעוד הנ"ל, ואפשר רק לדמיין כמה חודדו הנהלים מאז. הם כבר שפיציים כל כך שאפשר להשתמש בהם לפיזור "חיכוכים".

( צילום: שאול גולן )

בצה"ל, שמודע היטב לחשיבות של תעשיית שמן הזית לכלכלה הפלסטינית הרעועה (בוודאי מאז 7 באוקטובר), יכולים לגנות עד מחר תקריות כאלה ואחרות, לציין שהאלימות היהודית מופנית גם כלפיו לעיתים ואפילו לתדרך במילים קשות (אך בעילום שם, כמה מפתיע) נגד פורעים יהודים: זה לא משנה את העובדה הפשוטה והחותכת, שיותר מדי אירועים מנוהלים על ידי לובשי מדים בהתאם לנוסחת ה"ליהודים יש זכות לפני הערבים לכל דבר". הפיקוד הבכיר נראה אדיש (במקרה הטוב) לכישלון הכפול: בהיבט המשימתי (פלסטינים לא יכולים להיכנס למטעים שלהם) ובהיבט המוסרי (חיילים מעבירים שיעורי אזרחות ברוח הכהניזם).

נקיטה של צעדים משמעותיים באמת, שתראה קודם כל לציבור הישראלי שהריבון פועל לפי החוק ואחר-כך לעולם שישראל היא לא מה שמספרים עליה, תוביל למתקפה פוליטית אגרסיבית בגיבוי התקשורת הפרו-שלטונית

אפשר להבין למה זה נראה ככה: נקיטה של צעדים משמעותיים באמת, שתראה קודם כל לציבור הישראלי שהריבון פועל לפי החוק ואחר-כך לעולם שישראל היא לא מה שמספרים עליה, תוביל למתקפה פוליטית אגרסיבית בגיבוי התקשורת הפרו-שלטונית. התעלמות תוביל לאיזו תגובה של ח"כ שולי באופוזיציה לצד כמה כתבות לא נעימות ומאמרי דעה מצקצקים. רק אחת מהאופציות יכולה לפגוע במסלול הקידום.