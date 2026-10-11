ידוע לכול שדרעי הוא פוליטיקאי גאון, והקמפיין של ש”ס הוא ציני לחלוטין וגאוני להחריד. אבל הסרטון האחרון שהם הוציאו הוכיח שהם לא רק קמפיינרים גאונים, הם המקבילה הישראלית לפרוגרסיבים מטורללים עם שיער סגול.
בסרטון, אב המשפחה מגיע לאספת הורים, ובה הוא נחשף לפרוגרסיביות קיצונית המתבטאת בתוכניות החינוך, כמרים, עצי אשוח, מה לא. מהלב היהודי החם שלו נמלטת צעקה: "אנחנו יהודים!". אבל שיא השיאים מגיע כשהאבא זועק: "מה יישאר מאיתנו אם פשוט ננסה להיות כמו כולם?".
עכשיו זה רגע מדהים, כי אם כבר שואלים על העתיד, גם לי יש שאלה: מה יישאר מאיתנו אם ש"ס תצבור עוד ועוד כוח? התשובה פשוטה: פחות ופחות אנשים יתגייסו לצבא, ישלמו מיסים ויצייתו לחוק והמדינה היהודית תקרוס.
הסרטון הזה משחק שוב ושוב על הרגש, על הרגש היהודי, אבל יותר מזה, על היכולת לקיים מדינה יהודית. מדינה שש״ס, במשך שנים רבות, לא מוכנה לעשות או לקדם שום דבר למענה, ועובדת קשה כדי שהציבור החרדי שעומד להיות הרוב במדינת ישראל יגדל להיות לא ציוני ולא יצרני.
אז קבלו את האמת הלא-נעימה: ש"ס היא המקבילה של הטרלול הפרוגרסיבי בארץ.
כי מהי מהותו של הטרלול הפרוגרסיבי? התנתקות מוחלטת מהמציאות לטובת הגדרות עצמיות, שכולם אמורים להתחשב בהן רק כדי לא להעליב, עיוות של האמת לטובת זהות שרירותית.
ש״ס היא הטרלול הפרוגרסיבי של מדינת ישראל רק עם כיפה שחורה במקום שיער סגול. ככה מפלגה לא-ציונית מדברת בשם שיבת ציון. כך אדם שמתגאה בנכדיו המשתמטים מכריז על עצמו כעל מנהיג ישראלי שלגיטימי שיקבל הכרעות ביטחוניות.
איך מפלגה שלעיתים מזומנות פועלת ומתבטאת בצורה קיצונית אף יותר מיהדות התורה, שמנהיגיה יוצאים נגד צה"ל, קוראת לצעירים להמרות את פי מוסדות המדינה אם יעזו לגייס אותם, ולהוריד את צווי הגיוס לאסלה. איך מפלגה כזו יכולה להכריז על עצמה כציונית, לאומית או ימנית? כי מרגיש לה. המפלגה הזאת מרשה לעצמה להפיק סרטון שבו היא מדברת על חשיבות עתידה של מדינת ישראל ועל השיבה לארצנו כשהיא עושה כל שביכולתה כדי לוודא שלא יהיה עתיד כזה. לא מתוך כוונה רעה, רק מחוסר אכפתיות משווע. וכמו שהטרלול הפרוגרסיבי קורס לתוך עצמו, פשוט מפני שלעובדות לא אכפת מהדעות שלך, כך יקרה גם לש"ס בסופו של דבר.
זה לא משנה כמה תרצו שש"ס תהיה חלק מגוש הימין, הגוש הלאומי או הגוש האמוני, היא פשוט לא יכולה כי היא לא ציונית
זה לא משנה כמה תרצו שש"ס תהיה חלק מגוש הימין, הגוש הלאומי או הגוש האמוני, היא פשוט לא יכולה כי היא לא ציונית. המעשים שלה מחלישים את מדינת ישראל ומערערים את עצם יכולתה להתקיים. אלה העובדות.
לא משנה איך הם מגדירים את עצמם, כמה הם נתלים בזהות שלהם או כמה מילים נכונות הם אומרים, בסופו של דבר יש מציאות ויש עובדות, ולעובדות האלה לא אכפת מהרגשות או מהקמפיין הגאוני של דרעי.
פורסם לראשונה: 00:00, 12.10.26