בסרטון, אב המשפחה מגיע לאספת הורים, ובה הוא נחשף לפרוגרסיביות קיצונית המתבטאת בתוכניות החינוך, כמרים, עצי אשוח, מה לא. מהלב היהודי החם שלו נמלטת צעקה: "אנחנו יהודים!". אבל שיא השיאים מגיע כשהאבא זועק: "מה יישאר מאיתנו אם פשוט ננסה להיות כמו כולם?".

בסרטון, אב המשפחה מגיע לאספת הורים, ובה הוא נחשף לפרוגרסיביות קיצונית המתבטאת בתוכניות החינוך, כמרים, עצי אשוח, מה לא. מהלב היהודי החם שלו נמלטת צעקה: "אנחנו יהודים!". אבל שיא השיאים מגיע כשהאבא זועק: "מה יישאר מאיתנו אם פשוט ננסה להיות כמו כולם?".

בסרטון, אב המשפחה מגיע לאספת הורים, ובה הוא נחשף לפרוגרסיביות קיצונית המתבטאת בתוכניות החינוך, כמרים, עצי אשוח, מה לא. מהלב היהודי החם שלו נמלטת צעקה: "אנחנו יהודים!". אבל שיא השיאים מגיע כשהאבא זועק: "מה יישאר מאיתנו אם פשוט ננסה להיות כמו כולם?".

עכשיו זה רגע מדהים, כי אם כבר שואלים על העתיד, גם לי יש שאלה: מה יישאר מאיתנו אם ש"ס תצבור עוד ועוד כוח? התשובה פשוטה: פחות ופחות אנשים יתגייסו לצבא, ישלמו מיסים ויצייתו לחוק והמדינה היהודית תקרוס.

עכשיו זה רגע מדהים, כי אם כבר שואלים על העתיד, גם לי יש שאלה: מה יישאר מאיתנו אם ש"ס תצבור עוד ועוד כוח? התשובה פשוטה: פחות ופחות אנשים יתגייסו לצבא, ישלמו מיסים ויצייתו לחוק והמדינה היהודית תקרוס.

עכשיו זה רגע מדהים, כי אם כבר שואלים על העתיד, גם לי יש שאלה: מה יישאר מאיתנו אם ש"ס תצבור עוד ועוד כוח? התשובה פשוטה: פחות ופחות אנשים יתגייסו לצבא, ישלמו מיסים ויצייתו לחוק והמדינה היהודית תקרוס.

הסרטון הזה משחק שוב ושוב על הרגש, על הרגש היהודי, אבל יותר מזה, על היכולת לקיים מדינה יהודית. מדינה שש״ס, במשך שנים רבות, לא מוכנה לעשות או לקדם שום דבר למענה, ועובדת קשה כדי שהציבור החרדי שעומד להיות הרוב במדינת ישראל יגדל להיות לא ציוני ולא יצרני.

הסרטון הזה משחק שוב ושוב על הרגש, על הרגש היהודי, אבל יותר מזה, על היכולת לקיים מדינה יהודית. מדינה שש״ס, במשך שנים רבות, לא מוכנה לעשות או לקדם שום דבר למענה, ועובדת קשה כדי שהציבור החרדי שעומד להיות הרוב במדינת ישראל יגדל להיות לא ציוני ולא יצרני.

הסרטון הזה משחק שוב ושוב על הרגש, על הרגש היהודי, אבל יותר מזה, על היכולת לקיים מדינה יהודית. מדינה שש״ס, במשך שנים רבות, לא מוכנה לעשות או לקדם שום דבר למענה, ועובדת קשה כדי שהציבור החרדי שעומד להיות הרוב במדינת ישראל יגדל להיות לא ציוני ולא יצרני.