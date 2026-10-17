חושך סמיך ירד על האזור ההררי. הקור המקפיא השתיק את כולם. עשרות אלפי זוגות עיניים מנסות לראות מבעד לעננים. אותן זוגות העיניים ידעו בהתלהבות אכזרית שבתוך דקות ספורות הם יהפכו את חייהם של עוללים, חיילים ואזרחים לאסון נורא. הטילים שהם עמדו לשגר מאתרי השיגור האיראניים שבהרי הזגרוס, טבריז וטהרן – שיצליחו לחדור מבעד לניסיונות ליירט אותם – לא ישאירו סיכוי לחיילים האמריקאים ולאזרחים השלווים במדינות המפרץ, חלק מאירופה וישראל. בעוד דקות ספורות תחל איראן בהתקפת הטילים הקטלנית בהיסטוריה.

המשטר הקלריקלי האכזר בעולם, יפתח בתוך דקות במערכה שתביא לסוף השטן הגדול. האייתוללות יודעים שבדרך לכאוס העולמי הם צריכים לנטרל את נשיא המעצמה, דונלד טראמפ – שחבר לישראל, השטן הקטן – כדי להציל את הציוויליזציה האנושית. לכן הם כיוונו את ההתקפה בדיוק לערב יום בחירות האמצע בארה"ב. שעות ספורות ממש לפני פתיחת הקלפיות.

שום דבר לא יעצור את האסון שעומד להתרחש בתוך דקות ספורות לאלפי בני אדם שעדיין נמצאים במיטותיהם. שום דבר לא יוכל לעצור את מפלתו של טראמפ בבחירות האמצע החשובות.

נשיא ארה"ב טראמפ ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

ההתקפה הקטלנית הפתיעה את העולם, שחשב שאיראן חלשה כל כך ולא תעז לתקוף. אלפים, בתוכם חיילים אמריקאים, נפגעו ומאות נהרגו. כותרות החדשות בבוקר הבחירות סיפרו על כאוס מוחלט. מחיר הנפט נסק לשמיים. מדינות המפרץ ואירופה דרשו מהנשיא טראמפ להפסיק את המלחמה לאלתר. המשרד להגנת המולדת נאלץ לפרסם אזהרות לאזרחי ארה"ב להימנע מהתקהלויות, זאת בתגובה לאזהרות האיראנים כי חוליות מוות מטעמם פועלות בארה"ב.

בלילה זרמו תוצאות הבחירות למטה הראשי של הרפובליקנים, והם היו מזעזעות: הדמוקרטים השתלטו על הקונגרס והסנאט. טראמפ הפך ל"ברווז צולע". למחרת פירסמו האייתוללות הודעה לקונית: "העם האמריקאי הגדול אמר את דברו. אנו פתוחים להמשך המו"מ עם ארה"ב בתנאים שהכתבנו כבר לפני חודשים. בינתיים מצרי הורמוז סגורים עד להודעה חדשה".

התרחיש הזה עמד להתקיים בוודאות. אלא כנראה שלא. מפני שאני צופה שגם ארה"ב וישראל מכירות כל מילה בתרחיש שכתבתי. אז הנה נכנסנו מיד לעולם תורת המשחקים. מי יתקוף ראשון?

התוצאה צריכה להיבחן דרך פריזמה בודדת: למי יש הזדמנות אחת, ולמי שלל הזדמנויות? המועד היחיד שמשתלם לאיראנים הוא ערב הבחירות בארה"ב. לא בישראל. בכל מועד אחר שיתקפו הם יושמדו בלי לגרום נזק לטראמפ. אבל לישראל ולארה"ב, שיודעות כמוני שאיראן תתקוף - יש מעכשיו שלל הזדמנויות.

בניגוד לדעה של פרשנים במערב, לטראמפ יש משנה קוהרנטית. הוא מסדר את העולם מחדש בלי למצמץ

בניגוד לדעה של פרשנים במערב, לטראמפ יש משנה קוהרנטית. הוא מסדר את העולם מחדש בלי למצמץ: לוקח שליטה מחודשת בתעלת פנמה, נוזף באירופה, מיישר את ונצואלה, שם רגל יציבה בגרינלנד ובעיקר - לא מתנצל. מי שמקשיב לשר החוץ מרקו רוביו ולגנרל ג'ק קין מבין שהאשליה האיראנית נגמרה. שערי הגיהינום ייפתחו על שלטון האייתוללות מישראל וארה"ב – עוד לפני בחירות האמצע.

האייתוללות מזכירים לי את סטלין. מבין רוזוולט, צ'רצ'יל וסטלין – סטלין היה החלש ביותר. ובכל זאת הוא יצא המנצח הגדול. פשוט מפני שהיה אכזר דיו להשמיד מיליונים מבני עמו בלי למצמץ. כך בדיוק פועלים בטהרן: חיי אזרחיהם אינם שווים בעיניהם דבר. רק הם והחתירה לפצצה. אם תהיה להם פצצה גרעינית הם יהיו חסינים לעולם. יחסמו את מצרי הורמוז, יסחטו מאות מיליארדים ממדינות המפרץ, - יפרקו את אירופה המהססת - וימשיכו ל"שטן הגדול". טראמפ לא יחזור על הטעות מול סטלין. לכן, החודשים האחרונים הביאו לשיא את ההכנות והתיאום המושלם בין ארה"ב לישראל. הכל מתחת לרדאר, להרדים את התרנגולת.