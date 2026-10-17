ונגיד שחלילה זהבה גלאון הייתה מִתמנָּה לראש הממשלה. מה היא הייתה עושה? מעבירה מיליארדים לחמאס? מכניסה אלפי משאיות, שממשיכות גם עכשיו לממן את שלטון חמאס? מחזיקה סוכנים קטארים בלשכה? מובילה השתמטות המונית של רבבות צעירים כשירים לשירות צבאי? בשביל זה לא צריך אף שמאלן, ראש הממשלה הנוכחי עושה את כל זה לבד.

על מה הבחירות? הן בפירוש לא על ימין ושמאל. הרצחנות הפלסטינית והאובססיה שלהם לחסל את ישראל הורידה מהפרק ויכוחים של פעם – אין ולא יהיה איתם שלום בטווח הנראה לעין, ולא משנה מי יהיה ראש הממשלה. הבחירות הן על השאלה: האם הממשלה הבאה היא בעד הציבור הציוני שמשרת בצה"ל או בעד המשתמטים "שבשלטון הכופרים אינם מאמינים"?

הבחירות הן על השאלה האבסורדית: האם לשכת ראש הממשלה עובדת רק עבור ישראל או גם עבור קטאר? נירמלו פה את הטירוף, השילוש הלא-קדוש של קטאר, ראש הממשלה ויועציו, זה חתיכת עסק מסריח. בזמן שחיילי צה"ל נלחמו, והיו לנו חללים ופצועים, בזמן שהחטופים נמקו במנהרות ומשפחותיהם נטרפו מדאגה, בזמן הזה אנשי ראש הממשלה מחפשים דרכים להלבין את קטאר שמימנה את כל החורבן הזה. למה ראש הממשלה לא מסביר את זה? זה עניין מטריד - זו לא שאלה של ימין ושמאל, אלא שאלה של נאמנות למדינה. כשאין שום הסבר, זה נראה כמו משהו מהשורש ב.ג.ד. אם לא ידעת שאנשיך עובדים עבור קטאר, אז איך אתה לא זועם? מפטר? דורש מיד חקירת שב"כ? להפך, אתה עוד מחבק את הסוכן. ואם ידעת - אתה שותף. עד שלא תיתן הסבר מקיף, מפורט ומניח את הדעת, אתה ואנשיך כולכם בחזקת סוכנים קטארים.

יונתן אוריך בדיון בבית המשפט השלום ראשל"צ ( צילום: אביגיל עוזי )

"לא תהיה שר הביטחון ולא השר לביטחון פנים" הודיע חגיגית ראש הממשלה לשר הכושל. זה מזכיר מדי את ההכרזות הקודמות שלו, על כך שהוא לא יהיה בכלל שר, ואז שהוא לא יהיה שר המשטרה. אתם חושבים שהוא לא ייתן לאפס את משרד הביטחון? תחשבו שוב. אחרי קדנציה ששברה שיאים של נרצחים, הרוגים בתאונות, גניבות וגביית דמי חסות, ראש הממשלה יקדם את קרוקודייל דנדי למשרד הביטחון. וזה לא ייגמר בזה, אתם יודעים מי תהיה שרת המשפטים. לקרוא לה חצי אפויה זה ממש לא מבטא את העיסה הבצקתית שהולכת שם אצלה. ובכן, להלן שרת המשפטים וחברת הקבינט. שיהיה לנו בהצלחה.

מקום מיוחד בגיהינום שמור לאלה שרואים ומבינים את הטירוף אבל מיישרים איתו קו. בשביל ג'וב, הם תומכים בהשתמטות על גבם של החיילים, ומלבינים סוכנים קטארים

מקום מיוחד בגיהינום שמור לאלה שרואים ומבינים את הטירוף אבל מיישרים איתו קו. בשביל ג'וב, הם תומכים בהשתמטות על גבם של החיילים, ומלבינים סוכנים קטארים. כשהטירוף יחלוף, לא תוכלו לרחוץ בניקיון כפיכם - ידיכם מטונפות, לא תהיה סליחה ולא כפרה. באותו מדור לוהט שם למטה, יש מקום גם לשופרות (המכונים לעיתים בטעות עיתונאים). יש מקום לליצן החצר עם הכובע, שמטנף על פדויי שבי ומשפחות שכולות. שטיח הרצפה הזה, זועם על הקורבנות שהעזו לדרוש מראש הממשלה לקחת אחריות על המחדל שקרה במשמרת שלו. איזה תחתית של בן אדם צריך להיות בשביל זה? איש לא הוכה בתדהמה כשהתברר שהשופר התזזיתי רוקד טנגו כל כך צמוד, שאפשר ממש להידבק במחלות: "כך עושים כולם", הצטדק, בהתייחסו לריקוד המושחת שלו. האם נשמע ממנו משהו על קטאר? ספק רב. כדאי שיזכור: כשאתה רוקד עם החבר שלך, אתה רוקד עם החבר הקטארי שלו.