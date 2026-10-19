"עילאי היה ילד שהברית שלו התקיימה בחג הסוכות, בתוך הסוכה בבית הכנסת״, סיפר אביו. ״הוא היה עם כיפה, ציצית ופאות יפות, ילד צדיק שזכה לגדול באמונה. הכאב והצער בלתי נתפסים, אנחנו שבורים לגמרי. עם זאת, אני רוצה להודות לכל עם ישראל שחיזק אותנו בכל דרך אפשרית. אני מרגיש שכל עם ישראל משתתף בצערנו. חשוב לי מאוד לציין שאני לא כועס על איש ולא מאשים איש. זו גזרה משמיים, והנשמה שלו תישאר איתנו לעד".