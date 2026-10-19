ב-27 במאי האחרון, בשעות אחר הצהריים, נהרג עילאי יהונתן בן שבת, בן שלוש וחצי, לאחר שנפגע מרכב באור עקיבא. הוריו, אור ושרה, סיפרו כי עילאי היה "ילד של אור, קטן בשנים וגדול בנשמה".
בעת האסון הייתה אמו שרה בחודש החמישי להריונה, ובסוף השבוע האחרון היא ילדה בן, אח לתהל (11 וחצי), אבישג (9), טוהר (7) ורפאל (6), שהכניס אור לבית אחרי החודשים הקשים שעברו על המשפחה מאז האובדן הכבד.
"עילאי היה ילד שהברית שלו התקיימה בחג הסוכות, בתוך הסוכה בבית הכנסת״, סיפר אביו. ״הוא היה עם כיפה, ציצית ופאות יפות, ילד צדיק שזכה לגדול באמונה. הכאב והצער בלתי נתפסים, אנחנו שבורים לגמרי. עם זאת, אני רוצה להודות לכל עם ישראל שחיזק אותנו בכל דרך אפשרית. אני מרגיש שכל עם ישראל משתתף בצערנו. חשוב לי מאוד לציין שאני לא כועס על איש ולא מאשים איש. זו גזרה משמיים, והנשמה שלו תישאר איתנו לעד".
חקירת נסיבות התאונה נמשכת. בשלב זה עדיין לא ברור כיצד הגיע עילאי לכביש. הנהג טען כי לא הבחין בו.
"זו הייתה תקופה קשה ומורכבת מאוד לכולנו", סיפר האב הטרי אור בבכי. ״איבדנו את עילאי יהונתן בתאונה טרגית ליד הבית. לא הפסקנו לבכות, כי הוא היה ילד חייכן ואהוב על כולם. אשתי ואני היינו עושים הכול כדי שיהיה איתנו בבית. בתוך הטרגדיה, עם החיזוקים של עם ישראל שעטף אותנו אחרי האסון הכבד, זכינו בימים האחרונים לבן נוסף שהצטרף לחיק המשפחה. משמח מאוד לראות שהחיים מנצחים. היום שבו איבדנו את עילאי היה היום הקשה ביותר בחיינו".
לדבריו, "שעות אחדות לאחר התאונה כבר הבאנו אותו לקבורה בבית העלמין, והחלטנו להמשיך בחיים לצד הטרגדיה שפקדה אותנו כך, באמצע החיים. היו הרבה דמעות, הרבה רגעי שבר והמון געגועים. כעת כולנו יודעים שהחיים חזקים מהכול, ואנחנו מאושרים, בדמעות של התרגשות, על הזכות להביא בן נוסף לחיק המשפחה לצד הטרגדיה המשפחתית שפקדה אותנו״.
פורסם לראשונה: 00:00, 20.10.26