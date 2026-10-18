חגיגת הטרור היהודי בעונת מסיק הזיתים בגדה המערבית תפסה תאוצה מעריכית בסוף השבוע, בעיקר עקב כמה קורבנות בפרופיל גבוה: צלמת מבוגרת של "וושינגטון פוסט" ומספר דיפלומטים אירופאיים, שחוו על בשרם את התשובה לשאלה מי בעל הבית. צה"ל יצא בתגובה למתקפת גינויים חריפה בתוספת פעולת קומנדו של נהי ובכי: על הסטת הקשב, על ארגוני הביטחון האחרים, על פסק הלכה של האייטולה דב ליאור – כל דבר שאינו לקיחת אחריות על אובדן שליטה מובהק, ככל שהייתה כוונה בכלל להפגין אחת כזאת.

מכיוון שאין כמובן לחשוד חלילה שצה"ל מגלגל עיניים נוכח הפיכת שטחי B ואפילו A לזירת פוגרומים, נותרת מסקנה אחת ויחידה: מדובר, לפני הכל, בכישלון מבצעי מהדהד. כשיש משימה (לאכוף את החוק, להגן על חפים מפשע, להיות הגוף היחיד שמורשה להפעיל אלימות) ולא עומדים בה (החוק לא נאכף, חפים מפשע חוטפים על ימין ועל שמאל והאלימות מופעלת בחופשיות על ידי גוף שאינו מורשה) – זה לא משהו שאפשר לפטור ב"העיקר הכוונה". וזאת כאמור אם מניחים שבכלל הייתה כאן כוונה.

הכישלון בולט עוד יותר על רקע העובדה שעונת המסיק היא לא בדיוק הפתעה בלוח השנה, והנפיצות שלה לא מצריכה מקורות מודיעיניים חשאיים. ולמרות זאת, באורח פלא ממש, היא הפכה לאורגיה של פרעות שהובילו לפגיעה בגוף, ברכוש ובמעמדה הבינלאומי הקורס ממילא של ישראל. כשם שמניעת פיגועים פלסטינים ולכידת מחבלים פלסטינים בגזרה נחשבת להצלחה, כך ההשתוללות היהודית בזמן המסיק היא התרסקות קולוסלית.

רכבים שרופים בתורמוס עיא ( צילום: REUTERS/Ammar Awad )

לכן, ארגון ציבורי סביר, אפילו לא מצטיין, היה מפסיק להתחבא מאחרי תדרוכים של "קצין בכיר", מודה בפומבי שלא עמד ביעדים ומכריז מיד על צעדים שיבדקו מה קרה ואיך מתקנים. ואם הוא לא נוהג כך, אזי תקשורת סבירה, לא מצטיינת, הייתה ננעלת עליו כשהם שהיא יודעת לעשות כשזה נוגע, למשל, לכישלון המודיעיני לפני 7 באוקטובר. הרי אחת המסקנות הבולטות מהמחדל הייתה, שהבלגה על ריקבון מובילה לאסון. במקרה הזה הריקבון כבר הופך לאסון לעיני כל העולם ואחותו, ובכל זאת התנהלות צה"ל בכלל ואלוף פיקוד מרכז בפרט מצטיירים לרוב כאילו מדובר בראשי עמותה וולונטרית ולא במי שמוגדרים בתור הריבון.