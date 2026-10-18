בשורה טובה להורים ולתלמידים שבוע וחצי לפני יום הבחירות: קיצוץ בתקציבי משרד החינוך. הסיבה, לכאורה ראויה, רכש ביטחוני חיוני. אבל הסתכלות נכוחה על המציאות הישראלית מובילה לתובנה שלא משתמעת לשתי פנים: קיצוץ בתקציב החינוך הוא פגיעה ישירה בביטחון הלאומי שלנו. מערכת החינוך הישראלית היא כיפת הברזל שיכולה לסייע לישראל להתמודד עם האתגרים מבית לצד הגנה עלינו מפני אויבים מחוץ. צריך לומר את האמת, תוך הפעלת שיקול דעת, אחריות ומתינות: מצבה של מערכת החינוך הישראלית מעורר דאגה עמוקה, והופך, מיום ליום, לאיום קיומי על העתיד שלנו. הממשלה לא מקצצת בתקציב החינוך, היא מקצצת בביטחון שלנו.

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הממשלה בחרה לפגוע בתקציב החינוך של מי שישרתו בצה"ל, ישלמו מסים, ילמדו באקדמיה, יפתחו פיתוחים שעד כה הציבו את ישראל בחזית הטכנולוגיה העולמית אך לא תקצץ שקל אחד בתקציבים שמעודדים השתמטות. היא תקצץ שעות לימוד במתמטיקה לטובת אלה שלא לומדים מתמטיקה. היא תמכור לנו שמערכת החינוך יודעת להוביל את תלמידי ישראל בעידן הבינה המלאכותית, אך בה בעת תוסיף משאבים לאלה שבזים ללימודי טכנולוגיה.

זוהי אזעקת אמת, נשמעות צפירות עולות ויורדות. אין מיירט שיוכל למנוע פגיעה קשה בעתיד שלנו למעט תוכנית לאומית כוללת ומקיפה שתציל, לא פחות, את הילדים שלנו, את העתיד שלנו, מפני בערות. מערכת החינוך הישראלית במתכונתה הנוכחית הופכת לאיום קיומי, היא לא מאפשרת לציבור רחב של מנהלות ומנהלים, מורות ומורים, למלא את שליחותם. הם בחרו במקצוע החינוך מתוך הבנת חשיבותו, הם מוצאים עצמם כבולים בהררי בירוקרטיה, בתפיסות עולם מיושנות, בקומבינות פוליטיות שמקרבות זרמים של מקורבים.

עלינו לשנות את הגדרת תפקידו של משרד החינוך, להרחיב את האוטונומיה של השלטון המקומי ובתי הספר; עלינו לשנות את סדר היום ולהתאים את תכני ושיטות הלמידה לעידן ה-AI; עלינו לגרום לטובי המורים לבחור במקצוע ההוראה באמצעות שינוי מבנה שכר.

זה אפשרי. בתקופת כהונתי כשר החינוך, על אף שהממשלה שרדה רק קרוב לשנתיים, התחלנו בשינוי צורת הלמידה ובהתאמתה ליעדי התקופה, הערכות חלופיות ולמידה משמעותית היו רק התחלה שלצערי לא מונפה; שינינו את שיטת התקצוב בחינוך היסודי כדי להעמיק את שוויון ההזדמנויות; הקמנו את מערכת החינוך הממלכתי-חרדי (ממ"ח), כדי לאפשר לילד וילדה חרדים עתיד טוב יותר, מבלי לפגוע בזהותם; הבנו את הפער שבין ימי הלימוד והחופשות לבין צרכי ההורים, לכן הקמנו את בתי הספר של החופש הגדול, ועוד ועוד. זו לא גזרת שמיים, אפשר לתקן את מערכת החינוך מהיסוד. אסור לנו להשלים עם העוול.

זוהי שעתם של ההורים. הפעם, אל תלכו שולל אחרי קמפיינים שמוכרים לכם שיש דברים דחופים יותר, שבשעת מלחמה החינוך יכול לחכות. אנחנו צריכים להלחם על החינוך, על העתיד של המדינה שלנו. תיקון מערכת החינוך הוא השלב הראשון בתיקון ישראלי כולל ומקיף. רגע לפני שתגיעו לקלפי, תבדקו אם המפלגה שאתם עומדים להצביע לה מציגה תוכנית חירום לאומית לתיקון החינוך.

צילום: יונתן בלום

הפעם, איש מראשי המפלגות לא יוכל לרחוץ בניקיון כפיו, הכתובת על הקיר, התוכניות לתיקון בהירות. עליכם להתעורר לנוכח עוצמת המשבר, להבהיר שתיקון החינוך יעמוד במרכז סדר היום של הממשלה הבאה, להדגיש שראש הממשלה, לא פחות, יהיה אחראי לתנועת תיקון כוללת, מקצועית, לא מגזרית, מתוקצבת ומותאמת. תפסיקו עם הפוליטיקה המגזרית, אל תפחדו ממאבקים, תשנו מהיסוד. לילדים שלכם, שלנו, מגיע יותר.

כשהאזעקה נשמעת, כולנו יורדים לחזית. איש לא בודק מה השקפת עולמו של הלוחם שלצידו. כך גם היום בכנס "בוחרים בחינוך" ידונו יחד נציגי ארגוני חינוך שונים, מכל קצוות הקשת הפוליטית בעתיד מערכת החינוך. ברגע של אזעקת אמת מתייצבים, באומץ, יחד, נלחמים כתף אל כתף על העתיד של הילדים שלנו. אזרחים ואזרחיות, אל תעמדו מנגד.