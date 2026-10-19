האם אנו עומדים בפני הבחירות הכי גורליות? כך לפחות אומרים הפרשנים. הרחוב, לעומת זאת, לא כל כך מתרגש. אני מחפש מכוניות עם סטיקרים של מפלגות ולא מוצא. אני מרים את מבטי אל המרפסות כדי לספור את כרזות הבחירות שתלו שם הדיירים ולא מגלה. אני משתוקק ללכת לאסיפות בחירות המוניות כדי להקשיב לנאומים של ראשי המפלגות המתמודדות – אבל לא מתקיימות כאלה. כמעט שלא. בשבוע שעבר החלו

שידורי תעמולת בחירות בטלוויזיה