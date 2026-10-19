התמיכה של הנשיא טראמפ בראש הממשלה בנימין נתניהו הצליחה להפתיע גם את מי שכבר הופתעו מהנשיא האמריקני בעבר. מי שאמרו שהוא לא יתקוף באיראן, שהוא מתעב את נתניהו, שיש להם משבר ביחסים – וטעו אינספור פעמים, פספסו גם את הנקודה הזאת, והם מפספסים גם את המשמעות שמאחוריה. הבעת התמיכה של טראמפ, שיצאה למרות התנגדויות של חלק מהמקורבים לנשיא, לא מגיעה רק כי הוא אוהב את נתניהו. טראמפ לא היה מוציא הודעה כזו אילולא היה חושב שהיא נכונה לארה"ב מעבר לתקיפה באיראן. זאת למעשה לא תמיכה רק בנתניהו המנהיג, אלא הבעת מחאה כנגד שינויים ואירועים שקורים במקביל ברחבי העולם – אירופה, ארצות הברית וישראל.

טראמפ מבין טוב יותר מכמה מראשי האופוזיציה על מה הבחירות בישראל באמת – צביונה של מדינת ישראל היהודית והליברלית. הוא מסתכל על המועמדים באופוזיציה, וכשהוא רואה את מנסור עבאס ומפלגת רע"מ של האחים המוסלמים, הוא מדמיין בעיניי רוחו את הסנטור המוסלמי עבדול אל-סייד, איש האחים המוסלמים.

נשיא ארה"ב טראמפ ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

אל-סייד הצדיק פיגוע טרור נגד יהודים בבית כנסת בארה"ב ואמר ש"אנשים פגועים פוגעים באחרים". הוא אמר שישראל מבצעת רצח עם בעזה, שיש פה ממשלה מרושעת, ומסרב לענות על השאלה האם יש למדינה היהודית זכות להתקיים. אם זה מזכיר לכם את רע"מ שלנו – אתם צודקים. זה בהחלט מגיע מאותו עולם, שבו מנצור עבאס וחברי הרשימה שלו מסרבים להכיר בחמאס כארגון טרור, חלקם מתארים אותו כארגון צדקה, לא תמיד מוצאים את המילים ביחס לצביונה היהודי של ישראל ומדברים על "50 אלף נרצחים בעזה" כאילו מדובר ברצח עם.

התמיכה של טראמפ בנתניהו היא גם הסתייגות בדיוק מהדברים האלה. היא במובן מסוים הקונטרה לתמיכה של אובמה בעבדול אל-סייד ולמדיניות הרקובה של מקרון בצרפת. טראמפ, כמו נתניהו, מבין שהמאבק הוא על קיומו של העולם המערבי. הוא מבין מאיפה מגיע האיום על העולם הזה בארה"ב ואיפה הוא נמצא בישראל. ברור לו שרע"מ תלויה באופוזיציה ובראשיה ושאת האוויר לנשימה וההשפעה היא תקבל אם נתניהו והמחנה הלאומי יפסידו את הבחירות האלה.

האיום העיקרי על שתי המדינות, ישראל וארה"ב, הוא האחים המוסלמים והאיסלאם הרדיקלי על צורותיו השונות. גם על זה הבחירות כאן בישראל ובחירות האמצע בארה"ב

האיום העיקרי על שתי המדינות, ישראל וארה"ב, הוא האחים המוסלמים והאיסלאם הרדיקלי על צורותיו השונות. גם על זה הבחירות כאן בישראל ובחירות האמצע בארה"ב. אותו דבר נכון לישראל – אין ישראלי משמאל או מימין שלא יגיד שהיה רוצה שישראל תישאר מדינה יהודית וליברלית. שיש דברים לשפר, כל אחד לפי תפיסתו השונה, אבל שהמצב הנוכחי עדיף על מדינת הלכה. הרוב משום מה חוששים דווקא ממדינת הלכה יהודית, שמעולם לא הבשילה או הייתה קרובה לזה מימי קום המדינה. האפשרות של מדינת הלכה מוסלמית, או השפעות כאלה, נראית להם כמשהו רחוק יותר ולכן מסוכן פחות.