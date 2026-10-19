ישראל דורשת המון מהאזרחים שלה. מעבר לכל מה שמובן מאליו (ולא מובן כלל וכלל), כמו שנים ארוכות של שירות צבאי בסדיר ומילואים, תשלום מיסים גבוהים מאוד או חיים בחוסר ודאות תמידי – בין מלחמות, טילים ופיגועים, ישראל דורשת עוד משהו בלתי נקלט. מעורבות רגשית תמידית. בישראל הקטנטנה אי אפשר להשאר אדישים לחדשות, אי אפשר להיות מוטרדים רק מעבודה או זוגיות. להיות ישראלי זה בהגדרה לעבוד בישראליות הזו. לבדוק כל בוקר בזהירות את הטלפון מחשש להותר לפרסום, לצעוק על הטלוויזיה בתסכול, להתייחס לחדשות כאילו בהן תלויים חיינו, להידרש להבין באין ספור תחומים: ביטחון, חינוך, כלכלה או דמוקרטיה כאילו אין לנו כמה תחביבים משל עצמנו.

הישראלים כל הזמן במשימה, בהתגייסות, במחאה. מחוברים להתרחשויות כמו חמצן, משכנעים ומשוכנעים, מעורבים עד העצם. נחת היא כמעט מילה זרה. קשה שלא להתרגש מכך שזו כנראה המדינה היחידה שבשבילה יעלו אזרחים על מטוסים בקצה העולם – בשביל להילחם ובשביל להצביע.

הכנות לבחירות ( צילום: REUTERS/Ronen Zvulun )

למעורבות הזו יש כוח וקסם, אבל היא גם עול. לפעמים, אדם פשוט רוצה להיות. לא לעבוד כל היום כאזרח. וזו בהחלט אפשרות שראוי לשאוף אליה. אבל יש יום אחד שבו אין את הפריווילגיה הזו. יום אחד שבו באמת יש לנו אפשרות לעצב את עתידנו. לא להתלונן, לא להמליץ, לא למחות ולא לחזק – אלא אשכרה לבחור. ללכת לקלפי ולהביע אמון במי שאנחנו מאמינים שיוכלו לבנות לנו עתיד.

בתוך שנים קשות כל כך, להצביע זו פעולה כמעט פרוזאית. מה זה ללכת לקלפי אחרי חודשים של מקלטים, של מילואים, של אובדנים כל כך גדולים? קל מידי ליפול ליאוש הנוח. יאוש שמספר לנו שהכל ממילא אבוד, שכולם אותו דבר, שהקול שלנו לא באמת משנה. יאוש שהוא שקר. תקווה היא תמיד עדינה, שברירית. אבל היא גם תמיד אקטיבית. ההיסטוריה מלמדת שכפי שדברים יכולים להידרדר מהר, כך הם יכולים להשתפר מהר בזכות מי שבחרו את גורלם בעצמם. ולשם כך, כל אחד הוא אור קטן – אבל יחד ניתן בהחלט לשנות סדרי עדיפויות, להציע אופק, לקדם מהלכים. כל מה שקורה במציאות – קורה באמצעות הקולות של כולנו.

לא מבינה בפוליטיקה? תתחילי להבין. זה לא מדע אטום. יש אין ספור מקורות מידע מהימנים שיעזרו לך לגבש דעה. אין לך למי להצביע? זכור שפוליטיקה היא אמנות האפשר. זו לא חתונה ולא זוגיות, זו בחירה של הטובים ביותר מתוך הקיים

בעוד שבוע ייפתחו הקלפיות. עד אז חובתנו להיפרד מכל התירוצים. לא מבינה בפוליטיקה? תתחילי להבין. זה לא מדע אטום. יש אין ספור מקורות מידע מהימנים שיעזרו לך לגבש דעה. אין לך למי להצביע? זכור שפוליטיקה היא אמנות האפשר. זו לא חתונה ולא זוגיות, זו בחירה של הטובים ביותר מתוך הקיים. ספוילר: מי שבחרת ישבור לך את הלב. זו טבעה של פוליטיקה. בחר במי שייצג אותך הכי טוב רוב הזמן. חושבת שזה לא משנה וכולם מושחתים? זה פשוט לא נכון. למושחתים יש אינטרס לשווק פוליטיקה כמקצוע מושחת. שליחי ציבור רבים מגיעים לעבודה הקשה הזו מתוך אמונה בצדקת הדרך ורצון להיטיב. זהו מי מהמועמדים הם שליחי ציבור טובים שמייצגים אתכם – ותנו להם את קולכם.