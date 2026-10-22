כמה חודשים אחרי שהחלה המלחמה, אמנון קנה אקדח. הוא מגיע איתו למפגשים של החבורה. בכל פעם שהוא קם לקחת עוד בירה, אנחנו רואים את האקדח מבצבץ מתחת לחולצה שלו. בפעם הראשונה שראינו את האקדח שלו ניסינו, וכמו תמיד אצלנו, לעשות מזה צחוק. "יש לך אקדח או שאתה שמח לראות אותנו?" שאלנו. והוא ענה ברצינות שמחקה לנו את החיוך מהפרצוף שמאז 7 באוקטובר יש לו סיוטים שפורצים אליהם הביתה. ואין לו איך להגן על הילדים.

כמה חודשים אחרי שהחלה המלחמה, אמנון קנה אקדח. הוא מגיע איתו למפגשים של החבורה. בכל פעם שהוא קם לקחת עוד בירה, אנחנו רואים את האקדח מבצבץ מתחת לחולצה שלו. בפעם הראשונה שראינו את האקדח שלו ניסינו, וכמו תמיד אצלנו, לעשות מזה צחוק. "יש לך אקדח או שאתה שמח לראות אותנו?" שאלנו. והוא ענה ברצינות שמחקה לנו את החיוך מהפרצוף שמאז 7 באוקטובר יש לו סיוטים שפורצים אליהם הביתה. ואין לו איך להגן על הילדים.

כמה חודשים אחרי שהחלה המלחמה, אמנון קנה אקדח. הוא מגיע איתו למפגשים של החבורה. בכל פעם שהוא קם לקחת עוד בירה, אנחנו רואים את האקדח מבצבץ מתחת לחולצה שלו. בפעם הראשונה שראינו את האקדח שלו ניסינו, וכמו תמיד אצלנו, לעשות מזה צחוק. "יש לך אקדח או שאתה שמח לראות אותנו?" שאלנו. והוא ענה ברצינות שמחקה לנו את החיוך מהפרצוף שמאז 7 באוקטובר יש לו סיוטים שפורצים אליהם הביתה. ואין לו איך להגן על הילדים.

במדינה נורמלית, אזרחים לא אמורים להגן על עצמם. הממשלה אמורה להיות אחראית על ההגנה שלהם. אבל הממשלה הזו, וראש הממשלה הזה, הוכיחו שאי-אפשר לסמוך עליהם. הם לא היו שם לדאוג לנו בהתרעות שלפני 7 באוקטובר, הם לא היו שם להציל אותנו במהלך 7 באוקטובר והם לא היו שם גם אחרי 7 באוקטובר, כשקידמו פטור גורף מגיוס לחרדים בזמן שהצבא שיווע לכוח אדם.

במדינה נורמלית, אזרחים לא אמורים להגן על עצמם. הממשלה אמורה להיות אחראית על ההגנה שלהם. אבל הממשלה הזו, וראש הממשלה הזה, הוכיחו שאי-אפשר לסמוך עליהם. הם לא היו שם לדאוג לנו בהתרעות שלפני 7 באוקטובר, הם לא היו שם להציל אותנו במהלך 7 באוקטובר והם לא היו שם גם אחרי 7 באוקטובר, כשקידמו פטור גורף מגיוס לחרדים בזמן שהצבא שיווע לכוח אדם.

במדינה נורמלית, אזרחים לא אמורים להגן על עצמם. הממשלה אמורה להיות אחראית על ההגנה שלהם. אבל הממשלה הזו, וראש הממשלה הזה, הוכיחו שאי-אפשר לסמוך עליהם. הם לא היו שם לדאוג לנו בהתרעות שלפני 7 באוקטובר, הם לא היו שם להציל אותנו במהלך 7 באוקטובר והם לא היו שם גם אחרי 7 באוקטובר, כשקידמו פטור גורף מגיוס לחרדים בזמן שהצבא שיווע לכוח אדם.