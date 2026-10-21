נורא נעים לי בתקופה האחרונה, אני מחוזר. כמעט כולם נהיו ימנים ורוצים לשכנע אותי שהם עומדים להגשים לי את החלומות, לפחות את אלו הלאומיים. נתניהו למשל, כזה ימני, שאצלו וינטר שתומך בהגירת העזתים, הוא שמאלן. עמוד "אבו-עלי אקספרס" בטלגרם, המונה כ-580,000 מנויים, שאל את כל המפלגות בנוגע לעמדותיהם. "הליכוד", "ישר!", המפלגות החרדיות ו"הדמוקרטים" לא טרחו לענות, תשובות "עמך ישראל", "הציונות הדתית" ו"עוצמה יהודית" היו ימניות כצפוי, "המילואימניקים", "ישראל ביתנו", "ביחד" ו"כחול לבן" ענו שהם נגד מדינה פלסטינית ובעד בניה בשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים, שהבניה הישראלית בו מסכלת מדינה פלסטינית על ידי ניתוק רצף ערבי בין יהודה לשומרון. נהדר.

עמדותיו של הליכוד שלא ענה, ידועות. חברי המפלגה יותר ימנים ממנהיגם, שקובע הכל, ולא ברור אם השינוי העצום שהתחולל ביו"ש בקואליציה הנוכחית היה מתרחש ללא התלות המוחלטת של נתניהו בשותפיו. אך מפלגת שלטון נמדדת גם בשותפים הטבעיים שלה, וה"דמוקרטים", שאמנם לא ענו, אבל עמדתם השמאלנית ידועה, אלו הם השותפים הטבעיים של מפלגת "ישר!" שגם לא ענתה, אולי כחלק ממאמציה להצטייר כימנית.

כמעט כולם נהיו ימנים ורוצים לשכנע אותי שהם עומדים להגשים לי את החלומות, לפחות את אלו הלאומיים. נתניהו למשל, כזה ימני, שאצלו וינטר שתומך בהגירת העזתים, הוא שמאלן

"כעת גדי אומר, תגידו לי איזה נושאים אני צריך לדבר עליהם כדי שהבנאדם יחשוב שאני בימין" אמר רונן מנליס, יועצו הראשי של איזנקוט בישיבת אסטרטגיית ההסברה. כלומר מרוב יושר, לצורך הבחירות, הם מנסחים תכנים שיציגו אותם כימין - דבר המזכיר את רבין לפני בחירות 1992 כשהתחייב שלא לדבר עם אש"ף ולא למסור את הגולן אפילו לעת שלום. אבל אחרי הבחירות הוא דיבר עם אש"ף, הכניס אותו ארצה וחולל בכיה לדורות. גם ברמת הגולן הוא היה קרוב מאוד לנסיגה מוחלטת, דבר שנמנע בייחוד בעקבות פרישת הח"כים ממפלגתו, אביגדור קהלני ועמנואל זיסמן שהיו, ובכן... ישרים.

בניגוד לרוב המפלגות, איזנקוט מתנגד לבנייה ב-E1. הוא מכחיש תמיכה ב"שתי מדינות", אבל בעד "היפרדות", וקובע שהתיישבות צריכה להיות לפי האינטרסים של ישראל. מכאן נובע שאם האינטרסים הללו לטעמו הם היפרדות, ברור שמדובר בעקירת ישובים. בראיון בשנת 2022 אמר איזנקוט שהישוב אביתר, הנמצא במיקום ביטחוני קריטי, היה אמור לרדת, הוא שיבח את ההתנתקות ואף הביע צער על כך שבצפון השומרון נעקרו רק ארבעה ישובים מתוך שישה. הוא רצה שכל צפון השומרון יימסר לרשות הפלסטינית ללא ישובים, מתוך מחשבה שמאלנית למהדרין שאם הערבים לא רואים יהודים מול העיניים, זה דווקא מרגיע אותם. במציאות זה לא עבד, וכמו עזה, צפון השומרון הפכה למרכז הטרור של יו"ש.

גדי איזנקוט ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

הייתי חלק ממטה "חומש תחילה" שנאבק להחזרת הישובים הללו, ונכחתי בישיבת הכנסת ההיסטורית שבה בוטל חוק ההתנתקות בצפון השומרון. שני הח"כים שהתווכחו בקולניות נגד ההצעה היו גלעד קריב מ"הדמוקרטים" וגדי איזנקוט, להלן "הימני". לאחרונה אמר איזנקוט שצריך לעודד את "המיטיבים" בחברה הישראלית, שהם המשרתים ותושבי הגליל והנגב. תושבי יו"ש, ששיעור הנופלים מקרבם במלחמה גבוה פי 2.5 מהממוצע הישראלי, לא הוזכרו. הוא התגאה ב"מוסריות" של צה"ל שנתן התראה וחיכה 18 שעות עד שהפציץ במלחמת לבנון השנייה את הבתים שבהם התגורר ועבד חסן נסראללה.