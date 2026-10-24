בינואר 2023, ימים ספורים לאחר שיריב לוין הציג את ההפיכה המשטרית, עמדנו בכיכר הבימה בתל-אביב תחת גשם שוטף. באותו הרגע הבנו שזו לא עוד רפורמה במערכת המשפט, אלא שהפעם מדובר בתוכנית לריסוק הדמוקרטיה בישראל.

עמדתי על הבמה וראיתי המוני אזרחים שמחויבים לדמוקרטיה בישראל, אנשים שיצאו מהבית למרות הגשם השוטף. אמרתי להם שאלו הרגעים שיקבעו אם ישראל תמשיך להיות מדינה דמוקרטית ומתקדמת או שהיא תהפוך למדינה טוטליטרית, נחשלת וסגורה. עוד אמרתי שמגילת העצמאות חייבת לחזור ולהיות המצפן של ישראל והוספתי: "זוהי אזעקת אמת". מאז, שמענו אינספור אזעקות של מלחמות.

הקלפיות מחכות לבחירה שלכם ( יובל חן )

עברנו כל כך הרבה, שילמנו מחירים איומים וידענו להיות מאוחדים בעת מלחמה צודקת מול אויבינו. לוחמי צה"ל גילו גבורה עילאית והחברה האזרחית בישראל גילתה חוסן שאין דומה לו בעולם. כיום אנחנו באותו צומת רק שהיום, יותר מתמיד, ברור עד כמה ישראל חייבת שינוי הנהגה ושינוי דרך.

אסור לתת לממשלה הזאת להישאר אפילו יום אחד נוסף בשלטון וכל מה שנדרש זה שנבוא להצביע. בואו להצביע .

זו כבר אינה תחזית או נבואה מרה, המציאות שהובילה הממשלה הזאת התפוצצה לנו בפנים, ובכל מובן. הכישלון הנורא של ה-7 באוקטובר ואחריו הבריחה המרתיחה מאחריות ואפילו מחקירה ממלכתית של מה קרה בכדי לתקן, זריעת שנאה בינינו, שקרים, שחיתות, ניצול השלטון והכוח לצרכים אישיים ולשרידות פוליטית, הלבנת השתמטות, התקפות אינסופיות על מוסדות אכיפת החוק והמשפט גם בזמן המלחמה, טרור יהודי ביו"ש ופגיעה מתמשכת בכל היסודות שעליהם נבנתה מדינת ישראל. כל יום והמכה שלו.

האחריות היא של הממשלה לא רק כי כל זה קורה במשמרת שלהם - הם הסיבה למה שקורה לנו. בואו להצביע .

הם מעוותים את חזון המדינה היהודית ואנחנו חייבים לחזור למצפן הציוני: ישראל היא מדינת העם היהודי שיש בה שיוון ללא הבדלי דת, גזע ומין ויש בה חופש מצפון, לשון, חינוך ותרבות.

יהודית ודמוקרטית

זו המשמעות האמיתית של המילים מדינה יהודית ודמוקרטית, זה מה שעליו חשבו כשנכתבה מגילת העצמאות, זה מה שחתמו עליו ברגע האמת בעת הקמת המדינה - כל המנהיגים מכל קצוות הקשת הפוליטית. זו המדינה שאני כה גאה בה וזה מה שיכול לחזור ולאחד אותנו.

המילים יהודית ודמוקרטית הפכו בידי הממשלה הזאת למשהו אחר לגמרי. הציונות היא תנועה לאומית שמימשה את הזכות של העם היהודי למדינה בארץ ישראל, אבל במקום מדינת העם היהודי הם הופכים אותה למדינה דתית קיצונית, מדינת הלכה שאין בה חוקי מדינה החלים על כולם. וככל שהיהדות הופכת יותר ויותר לדת שנבחנת על ידי רבנים קיצוניים, כך היא מנתקת ממנה חלקים מהעם היהודי במדינה ובעולם.

מדינת העם היהודי עם שיוויון בתוכה הם עמודי היסוד עליהם קמה המדינה, ומי שפוגע באחד מהם פוגע במדינה ובחזון הציוני כולו.

ערך השיוויון אבד

הממשלה הזו מחקה את ערך השיוויון מחיינו. הם מתנגדים לאכיפת השיוויון בנטל בזמן שהלוחמים מסכנים את חייהם עבור כולנו, אבל הם משתמשים במילה דמוקרטיה כדי לומר שהרוב קובע ללא הגבלה וללא מעצורים.

שמעתי את אלו שאומרים "אבל הקול שאנחנו משמיעים לא משפיע מתי נדע שהקול שלנו משנה באמת את המציאות". ובכן התשובה היא - עכשיו. כאן ועכשיו

ממשלה שמנסה לסתום פיות ופועלת נגד נשים, נגד חברי קהילת הלהט"ב ובוודאי נגד אזרחי ישראל הערבים, הורסת את מערכת אכיפת החוק שנועדה לשמור עלינו אזרחי ישראל. תפיסת העליונות היהודית שהממשלה חיבקה לתוכה מתורגמת לאלימות ולטרור ביו"ש נגד פלסטינים ונגד חיילי צה"ל, ואת המחיר כולנו משלמים.

מי שמעדיף לעצום עין במחשבה שזה יישאר בגבעות יו"ש ורק נגד פלסטינים טועה, זו המדינה שאליה נגיע בין הים לירדן, תוך כדי סכסוך דתי אלים מכל הכיוונים. כל זה יקרה אם לא נעצור אותם. בואו להצביע .

בדרך שבה הם מובילים אותנו אין ולא יהיה ביטחון. הפעולות הצבאיות המרשימות של צה"ל ביום שאחרי ה-7 באוקטובר יתאדו בלי מהלכים מדיניים משלימים שייצרו מציאות שונה לטווח ארוך. אחרי ארבע שנות שלטון ימין על מלא, הקונספציה שלפני 7 באוקטובר חזרה. חמאס עדיין שולט בעזה וכמה נורא זה יהיה אם אחרי המחיר הכבד ששילמנו, המלחמה העצימה והצודקת ביותר נגד חמאס תהפוך לעוד סבב.

עם לבדד ישכון

אין להם שום פיתרון. אל תאמינו לסיסמאות. הכובע עם "הניצחון המוחלט" ירד מהראש, ועכשיו חייבים להחליף את הראש - את ראש הממשלה. בואו להצביע .

הם מבודדים את ישראל במודע, מבחינתם הביטוי עם לבדד ישכון הוא ברכה ולא קללה. ההצהרות המופרעות והמופרכות של שרים בממשלה על הרצון להרעיב, לטרנספר ולהפציץ באטום נפלו על קרקע פוריה של מתנגדינו שאימצו אותן כדי להוכיח את טענותיהם נגד ישראל מלכתחילה. מה שמוטל היום בספק הוא עצם זכותו של העם היהודי למדינה, והאיום הישיר הוא על זכות הקיום של מדינת ישראל ועל זכותה להגן על עצמה.

מי שמציג את עצמו כמנהיג עולמי הרחיק מאיתנו את העולם, וגל עכור ועצום של סנקציות, חרמות ובידוד עומד לסחוף את ישראל.

הפתרון אינו לרצות את העולם על חשבון הביטחון של ישראל. אנחנו מחליפים את הממשלה קודם כל בשבילנו, וישנה דרך לשמור על הביטחון, על הזהות ועל לגיטימיות הקיום שלנו והכל בפתק אחד, אבל לא עם הממשלה הזאת. בואו להצביע.

כל כך הרבה עברנו בשלוש שנים. כל אחד ואחת מאיתנו כואב עדיין את כאב ה-7 באוקטובר ואת מחיריו, ועם הכאב הזה נלך לקלפי ונחזור לחזון הציוני שיכול לאחד בינינו, כי לכל ישראלי יש מקום מכבד במדינה שמיישמת את עקרונות מגילת העצמאות. בית לכל ישראלי ולכל יהודי בעולם, אבל לישראלים רבים הם לא יתנו מקום שווה במדינה שהממשלה לוקחת אותנו אליה.

כאן ועכשיו

שמעתי את אלו שאומרים "אבל הקול שאנחנו משמיעים לא משפיע, מתי נדע שהקול שלנו משנה באמת את המציאות?". ובכן התשובה היא - עכשיו. כאן ועכשיו.





צילום: AHMAD GHARABLI / AFP

הקול של כל אחד ואחת מאיתנו מתורגם לכוח ביום שלישי הקרוב. זה קול שהוא לא רק זעקה על מה שקורה אלא הכוח האמיתי שבידי כל אזרח ישראלי לקבוע את גורלו ואת עתיד משפחתו. כוח של תקווה ושל שינוי. הכוח הזה גדול מכוח של כל מלך או נשיא חזק ככל שיהיה שאינו אזרח ישראלי.

יש לנו אחריות גדולה. מי שלא ייצא להצביע משאיר את ההגה בידי אלו שמובילים אותנו לתהום. אני לא מאחלת לאף אחד ואחת מאיתנו להישאר בלי תשובה כשהילדים שלנו ישאלו אותנו "איך ויתרתם עלינו?", כשכל מה שנדרש זה רק לשים פתק נכון בקלפי ולהסיט את ההגה לכיוון הנכון.