"תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה", שר שלמה ארצי באחד משיריו הנודעים. בתום ארבע שנים כה קשות ורגע לפני הקלפי, מותר לנו להעז ולדמיין טוב.

( צילום: REUTERS/Ronen Zvulun )

תתארו לכם חברה שיש לה כללי משחק ברורים ומוסכמים, ברוח מגילת העצמאות. חוקה ומערכת הסכמות המסדירה את מגבלות הכוח, מעגנת את זכויות הפרט ומעצבת את המרחב הציבורי.

תתארו לכם מדינה שבה החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות ומנוהל בקפידה ובאופן מדיד, בלתי תלוי ושיטתי. בתי הספר כמנוע לחשיבה, ערכים וסקרנות וכמחולל צמיחה טכנולוגי. ממשלה שקובעת שההשקעה החשובה ביותר טמונה בביצור מעמד המורה ובילד שיושב היום בכיתה - ויוביל את המשק בעוד עשרים שנה.

תתארו לכם חברה שבה לכל אזרח הזדמנות שווה. שבה יוקר המחיה אינו גזירת גורל, שבה זוגות צעירים יכולים לרכוש דירה, עבודה קשה מתורגמת לרווחה כלכלית - ולא למאבק הישרדות מתמשך. ממשלה שפועלת לצמצום פערים ומחזקת את הפריפריה.

תתארו לכם מדינה בטוחה. חזקה מול אויביה, אך בטוחה ברחובותיה. מדינה שבה הביטחון הלאומי והביטחון האישי משלימים זה את זה. שבה הורים אינם חוששים לשלוח את ילדיהם לבית הספר, ואזרחים מוגנים בכל סמטה.

תתארו לכם שירות ציבורי אמין, איכותי ומקצועי המעודד מצוינות, יושרה ואחריות, והמינויים בו נקבעים לפי כישורים. מדינה שבה השחיתות היא חריג נדיר, כך שאמון הציבור בגופי הממשלה יזנק.

תתארו לכם מדינה שבה חל שוויון בנטל. לא כי כולם זהים, אלא כי כולם שותפים, כולל חרדים וערבים. חברה שבה השירות במסלול צבאי, לאומי או אזרחי, הוא מכנה רחב המחבר בין מגזרים וקהילות, מבסס סולידריות ומחזק את הטוב המשותף.

תתארו לכם חברה שבה פחות אנשים שופטים זה את זה לפי מוצא, דת, מקום מגורים או השקפה פוליטית. מדינה שבה הגזענות נדחקת לשוליים והכבוד ההדדי שב למרכז. מרחב שבו הקיטוב מפנה מקום לשיח וניתן להתווכח בלהט מבלי לשנוא.

תתארו לכם מדינה נקייה יותר. אוויר צלול, נחלים משוקמים, ערים ירוקות, מסלולי אופניים ותחבורה ציבורית יעילה מבלי לבזבז את חיינו בפקקים. מדינה שמבינה שאיכות הסביבה איננה מותרות, אלא תנאי בסיסי לאיכות חיים ובריאות.

תתארו לכם ישראל שחוזרת להיות נכס אסטרטגי בעיני העולם החופשי, משקמת את מעמדה הבינלאומי, מעמיקה שיתופי פעולה, מושכת השקעות, מדענים, יזמים וחברות גלובליות. ממשלה שמבינה כי עוצמה לא נמדדת רק בטנקים ובמטוסים, אלא גם בתבונתה המדינית.

תתארו לכם הנהגה שמסוגלת להתוות אופק. מציאות שבה ישראל שומרת על ביטחונה, אך גם פועלת לעצב מציאות שתבטיח את עתידה כמדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומשגשגת לדורות.

ותתארו לכם מה יכול לקרות אם כל אלה יתחברו יחד: צמיחה כלכלית מואצת, השקעות זרות, מערכת חינוך מצטיינת, חברה מלוכדת ותקווה מחודשת. ישראל שמתעלת את ההון האנושי המופלא שלה כדי לשוב ולהיות אחת המדינות המתקדמות, המשגשגות והמשפיעות בעולם.

הבחירות הללו הן צומת דרכים היסטורי, ולכן גם כה גורליות. בין תאוקרטיה קנאית וחשוכה המקדשת כוח ומתרחקת מנורמות אוניברסליות לבין רנסאנס מודרני לחזון האבות המייסדים וביסוסה של ישראל כמדינת מופת הנערצת מבית ומחוץ.

ולכן, כשנעמוד מאחורי הפרגוד, עלינו להכיר בגודל השעה: זו הזדמנות מכרעת וחד-פעמית לעצב את עתיד ילדינו.