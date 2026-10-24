יום הבוחר הפעם אינו עוד יום בוחר שגרתי, בעיניי זהו יום מיוחד והיסטורי של מפגן עוצמה חסר תקדים של הרוח הישראלית.

אחרי שנים כואבות ומורכבות, שבהן החברה כולה נזקקה לכוחות על להתמודדות עם סוגיות כל כך משמעותיות, מגיע יום הבוחר יום שבו החברה הישראלית כולה מתעלה ליום של נצחון אמיתי.

הצבעה בקלפי ( צילום: Melinda Nagy / Shutterstock )

במקום שבו האסון הנורא של טבח 7 באוקטובר ביקש לזרוע פחד, ייאוש וחורבן - ובעיקר ריסוק הביטחון ביכולתה של ישראל להתמודד עם סוגיות וגזרות רבות כל כך קמה - החברה הישראלית ולוקחת את גורלה בידיה. היא מקיימת הליך דמוקרטי נוקב ופתוח, מלווה בעימותים ויכוחים וקונפליקטים הליך שמהווה תעודת כבוד לחוסנה הלאומי. ואינו מובן מאליו.

יום הבוחר מגיע אחרי מערכת בחירות רצופת עימותים עמוקים ונוקבים. סוגיות שלראשונה מרשה לעצמה החברה הישראלית להישיר אליהן מבט בלי לפחד.

עם זאת, דווקא מהמקום הזה, נחשפת לראשונה אמת פנימית שבלטה מעל כל רעשי הוויכוחים - האמונה וההכרה שכל מי שבחר להתמודד במערכת הבחירות הזו עושה זאת מתוך שליחות פנימית עמוקה ומתוך החובה לעשות כל שביכולתו לפעול לטובתה של מדינת ישראל.

השיח החריף והסוער אינו סימן לחולשה או התפרקות להיפך - הוא מוכיח כי החברה הישראלית חשה ביטחון לעלות דווקא עכשיו את הנושאים הבוערים. להתעמת להתווכח, ולדעת שישראל חיה נושמת ובטוחה ביכולתה להילחם בלהט על דמותה. רק מדינה וחברה עוצמתיות יכולות להרשות לעצמן לנהל מערכת בחירות כזו מתוך הכרה פנימית ששום קונפליקט לא יערער על עצם קיומן.

ההנהגה חלוקה קוטבית על הדרך, אולם לראשונה כולה שותפה מלאה בהכרה שאין לנו מדינה אחרת. ההנהגה על כל גווניה מכירה בכך שכל מי שמתמודד על הנהגתה עושה זאת מתוך אמונה שבדרך הזו הוא יבטיח את חוסנה.

אולם המבחן ההיסטורי של כולנו, וההנהגה בראשה, אינו יכול להסתכם בתוצאות הבחירות. המבחן האמיתי יתחיל ביום שאחרי.

עם שוך סערת הלבבות הציבורית, חובה קדושה מוטלת על כולם לחזור מיד אל נקודת הבסיס המשותפת ולשלב ידיים באחדות.

המחלוקות הנוקבות חייבות לפנות את מקומן לעשייה דחופה, שכל כך נדרשת לשיקום ולתיקון. החברה הישראלית משוועת לתיקון המערכות האזרחיות כולן. חלה חובה לייצר את הנבחרת הטובה ביותר מכל המפלגות שישלבו ידיים ויצליחו להביא לשינוי בתחומי החינוך והבריאות הרווחה התחבורה התשתיות שינוי שהיום אין חולק שנדרש. חלה גם חובה לבנות נבחרת מגוונת שבה מקומן של הנשים והנציגים מכל גווני החברה, לא יגרע. להיפך, הטובים הראויים והמנוסים כולם יהיו שותפים להנהגה ויחד יבנו את החברה.

נשמע דמיוני אבל אפשרי, אילו ההבנה שהיכולת להתווכח באומץ מתוך הכאב תחלחל ותחייב לדעת להתלכד מחדש מתוך ההריסות.