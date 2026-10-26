גבירותי ורבותי, לכו להצביע. לכו פאקינג להצביע. תפסיקו להתפנק. תפסיקו להיות פתיתי שלג מיוחדים שלא מתחברים לאף מפלגה וקחו מטריה, אם הגשם זו הבעיה שלכם. אלה גשמי ברכה, מה לא הבנתם?

( צילום: יובל חן )

לפני כמה ימים ביקשתי בפייסבוק שלי מאנשים שמתכננים לא להצביע, להסביר לי למה בעצם הם לא מצביעים. אנסה לענות פה לסיבות שכתבו לי אנשים, כדי שאם חלילה בין קוראיי יש מי שמתכנן לא לטרוח להגיע לקלפי, דעתו תשתנה. זו משימתי כרגע: להזיז את ישבנכם לקלפי.

הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה שיש כפיות טובה בלא לממש את הזכות הדמוקרטית שניתנה לכם. יש לא מעט אנשים בעולם והיו לא מעט אנשים בהיסטוריה שחלמו על הזכות הזו. ממש ערגו ליום שבו ישתתפו בהליך בחירות. יהיו חלק מדמוקרטיה. אל תראו את הזכות כמובנת מאליה. היא לא.

הדבר השני הוא שאנחנו אחרי ארבע שנים. זו איננה התקופה ההיא שבה שלחו אותנו לקלפי כל רבעון. אלה לא הסבבים ההם, שהכרת כבר בשמותיהם את חברי ועדת הקלפי. אז היה היגיון במיאוס מהמערכת, אבל אחרי ארבע שנים מלאות ועוד שנים כאלה סוערות, זו לא רק זכות להביע דעה לגבי מה שקרה פה במדינה. זו גם חובה.

תצביעו למה שיש. תצביעו למי שמתוך כל אלה שאתם לא מתחברים אליהם, נראה לכם איכשהו הכי פחות רחוק. אל תחפשו מפלגה שהיא אחד לאחד מה שאתם מאמינים וחושבים, אלא תדרגו את כל המפלגות וזו שהכי מתקרבת לאזור שלכם, היא הפתק שלכם בקלפי

עכשיו אגיד משהו לרבים שכתבו לי שפשוט אין להם למי להצביע. ובכן חברים: תצביעו למה שיש. תצביעו למי שמתוך כל אלה שאתם לא מתחברים אליהם, נראה לכם איכשהו הכי פחות רחוק. אל תחפשו מפלגה שהיא אחד לאחד מה שאתם מאמינים וחושבים, אלא תדרגו את כל המפלגות וזו שהכי מתקרבת לאזור שלכם, היא הפתק שלכם בקלפי.

ויש גם את אלה שאומרים שזה לא ישנה כלום. שכולם שקרנים. ובכן, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. ומה שאני מציע לכם זה לעזוב את המפלגות ולהסתכל על המועמדים עצמם. לחפש ברשימות אנשים שבעיניכם הם טובים, ישרים וכאלה שבאו באמת לתקן. אם מצאתם כאלה, תצביעו למפלגה שלהם. תסמכו עליהם. עזבו רגע את תוצאות הבחירות, כרגע רק אלוהים יודע לאן פנינו, בואו נשבור שיא ביחד עוד לפני שהתוצאות יגיעו. בואו נגיע ל-80 אחוזי הצבעה. נראה שאכפת לנו.

וכן, אני חושב שזה בהחלט קשור גם למה שעברנו פה ב-7 באוקטובר ובמלחמה שאחריו. מגיע למדינה האהובה שנקדיש לה את הרגע הזה. גם לזכר הנופלים.