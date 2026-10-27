במשך כל מערכת הבחירות, התחרו ביניהם ראשי מפלגות גוש השינוי מי יבהיר בנחרצות רבה יותר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות. גם כשהיה ברור שללא הקולות שלהן יהיה קשה עד בלתי אפשרי לחולל שינוי פוליטי - הם המשיכו להתייחס לשותפות הערביות כאל נטל אלקטורלי שיש להתנער ממנו.

אבל החברה הערבית לא חיכתה לאישורם. בשעת כתיבת שורות אלה, ועל פי המדגמים והדיווחים הראשוניים, מסתמנת השתתפות חסרת תקדים בהיקפה של הציבור הערבי בבחירות, וככל הנראה אף שיעור הצבעה גבוה מהממוצע הארצי. למרות האכזבה, הכעס, הניכור וחוסר האמון במערכת הפוליטית, ולמרות המאבק היומיומי על החיים מול הפשיעה והאלימות - החברה הערבית יצאה להצביע בהמוניה. זו הייתה הצבעת מחאה נגד הגזענות והפשיזם, נגד ממשלה שהפכה את ההסתה וההדרה למדיניות ושאפשרה לטרור היהודי לחבל בגדה המערבית, אבל גם הצבעה של תקווה ושל אמונה ביכולתנו לשנות ולהשפיע. הציבור שהורגל לשמוע שקולותיו אינם רצויים, בחר להוכיח שהוא יכול להכריע.

מנסור עבאס ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

אסור לטעות בפרשנות התוצאות. הרצון המשותף להחליף את ממשלת נתניהו אינו מעניק לגוש השינוי צ'ק פתוח, ואינו מבטל את העמדות והדרישות של הציבור הערבי. אחוזי ההצבעה הגבוהים מבטאים שינוי עמוק יותר: חברה שמסרבת להסתפק בייצוג סמלי ודורשת להשפיע על השלטון, על המדיניות ועל חלוקת הכוח. כפי שכתב כאן אתמול נחום ברנע, גוש השינוי שגה כשפסל בעקביות שותפות עם רע"מ והתנער ממנה וכעת עליו להשתחרר מהפחד משותפות ערבית. אי-אפשר לספור את קולות הערבים כחלק מהמחנה הדמוקרטי ולדרוש מהמצביעים לקחת אחריות, ובאותה נשימה לשלול את הלגיטימיות של נציגיהם להשתתף בקבלת ההחלטות. זו אינה דמוקרטיה שוויונית, אלא הדרה בתחפושת ליברלית. ואם מדברים בשפה של משחק פוליטי, זו גם טעות טקטית שתנציח את שלטון הימין הקיצוני.

זהו גם המבחן של המפלגות הערביות. שיעורי ההצבעה הגבוהים אינם רק הישג אלקטורלי, אלא אחריות פוליטית. הציבור מצפה מנבחריו לתרגם את כוחו להשפעה ממשית