ערב הקמת ממשלת בנט-לפיד, בצלאל סמוטריץ' ניהל קמפיין אדיר נגד שיתוף פעולה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם מפלגת רע"מ. סמוטריץ' טען אז בצדק, ששיתוף פעולה כזה, מימין, יסב נזק של עשרות שנים לגוש שהוא נכלל בו. אבל מה שהוא עשה הפעם היה זהה.

סמוטריץ' הוא אבי הנזק לגוש הימין. הוא בחר בביביזם על פני הימניות, בהשתמטות על פני הציונות, והתוצאות המסתמנות הן שעם ישראל לא מוכן לשאת את זה.

מה חשבתם שאזרחי ישראל ימשיכו לבלוע את ראש הממשלה שהוא האחראי העליון לטבח הכי גדול בנו אי פעם, אבל עד לרגע זה, שלוש שנים ואלפי הרוגים אחר כך, עד עכשיו - הוא מעולם לא לקח שמץ של אחריות.

מה חשבתם, שהעם הזה שהצביע ברגליים, שרץ בהמוניו אל שדות הקטל בהבנה מוחלטת שיש בכך סכנת חיים מיידית, יסכים לקבל את המשך הכשרת ההתבטלות החרדית ההמונית, את ההשתמטות התעשייתית?

שהעם הזה, שחי באחת המדינות הכי יקרות בעולם ומשלם מיסי עתק, יקבל בכיף שלו את המנגנון העצום שהחרדים בנו לעצמם, של קיצבאות וסובסידיות - מנגנון שעלול בקרוב להקריס את כלכלת ישראל וייתן בכם אמון שוב.

בצלאל סמוטריץ' לאחר תוצאות המדגם ( צילום: שלו שלום )

אחרי הטבח, אחרי שראינו למה מסוגלים האויבים הארורים שלנו, הרי אין הגיוני מכך שעם ישראל ירצה ביטחון, יבחר במדיניות תקיפה וחד משמעית נגד האויב.

מערכת הבחירות הזאת לא עמדה בדרישה הבסיסית: להציב אלטרנטיבה אמיתית לנתניהו מצד ימין.

ולמרות הפוטנציאל העצום שהיה פה, לבסס תשתית ארוכת שנים של ימין לאומי, ציוני, דתי וחילוני במשותף - אתם הכרחתם את עם ישראל לבחור בחלופה רעה מאוד, והוא בחוכמתו לא זרם איתכם.

אתם - סמוטריץ' ונתניהו, הפכתם את הימין לביביזם. העמדתם את העם הזה בפני בחירה בין שתי אפשרויות. שמתם בפנינו אופציה בינארית: או לתמוך בהמשך ההשתמטות ההמונית, בהמשך מימון החברה החרדית עד סוף כל הדורות

התוצאות הן כאלה, קרה כי אתם - סמוטריץ' ונתניהו, הפכתם את הימין לביביזם. העמדתם את העם הזה בפני בחירה בין שתי אפשרויות. שמתם בפנינו אופציה בינארית: או לתמוך בהמשך ההשתמטות ההמונית, בהמשך מימון החברה החרדית עד סוף כל הדורות (או עד סופה של מדינת ישראל), לתת את המנדט על חיינו לאיש שאחראי להכל, אבל מעולם לא הצליח לקחת אחריות, או להיות ימניים.