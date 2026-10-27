כשכל מחנה זעק גוועלד והסביר מעל לכל במה כמה דחוף לצאת להצביע, הוא לא בהכרח לקח בחשבון שהצבעה המונית לא עובדת עבור צד אחד בלבד. שאם מפמפמים חודשים שזו מערכת הבחירות הכי חשובה בישראל – כל אזרחי ישראל לוקחים זאת ברצינות. וטוב שכך. ככה נראית ישראל כשהאזרחים שלה פעילים, ערים, מעורבים.

כשכל מחנה זעק גוועלד והסביר מעל לכל במה כמה דחוף לצאת להצביע, הוא לא בהכרח לקח בחשבון שהצבעה המונית לא עובדת עבור צד אחד בלבד. שאם מפמפמים חודשים שזו מערכת הבחירות הכי חשובה בישראל – כל אזרחי ישראל לוקחים זאת ברצינות. וטוב שכך. ככה נראית ישראל כשהאזרחים שלה פעילים, ערים, מעורבים.

כשכל מחנה זעק גוועלד והסביר מעל לכל במה כמה דחוף לצאת להצביע, הוא לא בהכרח לקח בחשבון שהצבעה המונית לא עובדת עבור צד אחד בלבד. שאם מפמפמים חודשים שזו מערכת הבחירות הכי חשובה בישראל – כל אזרחי ישראל לוקחים זאת ברצינות. וטוב שכך. ככה נראית ישראל כשהאזרחים שלה פעילים, ערים, מעורבים.