תוצאות הבחירות מחייבות אותנו להכיר במציאות שהשיח הישראלי מתקשה לעיתים לפענח: הציבור החרדי התגלה השבוע כחרדי הרבה יותר מכפי שחשבתם. מי שציפה לגלות תהליכי השתלבות וישראליזציה שמובילים להתרופפות הזהות החרדית, קיבל בקלפי מסר ברור: תנו לנו להיות חרדים, בלי ניסיונות לעצב אותנו מחדש. הזכות להיות חרדי על מלא.

תוצאות הבחירות מחייבות אותנו להכיר במציאות שהשיח הישראלי מתקשה לעיתים לפענח: הציבור החרדי התגלה השבוע כחרדי הרבה יותר מכפי שחשבתם. מי שציפה לגלות תהליכי השתלבות וישראליזציה שמובילים להתרופפות הזהות החרדית, קיבל בקלפי מסר ברור: תנו לנו להיות חרדים, בלי ניסיונות לעצב אותנו מחדש. הזכות להיות חרדי על מלא.

תוצאות הבחירות מחייבות אותנו להכיר במציאות שהשיח הישראלי מתקשה לעיתים לפענח: הציבור החרדי התגלה השבוע כחרדי הרבה יותר מכפי שחשבתם. מי שציפה לגלות תהליכי השתלבות וישראליזציה שמובילים להתרופפות הזהות החרדית, קיבל בקלפי מסר ברור: תנו לנו להיות חרדים, בלי ניסיונות לעצב אותנו מחדש. הזכות להיות חרדי על מלא.