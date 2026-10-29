עכשיו תראו, אני חי בתפר בין עולמות. בין חברים ושכנים ובני משפחה מגוש הימין לחברים לעבודה ובכלל מגוש השינוי. בין גוש עציון לתל-אביב. ואני קובע כי אף צד לא באמת שמח מהתוצאות. כל אחד עצוב קצת בדרכו. זו סיטואציה מוזרה קצת, לראות שני צדדים שמרגישים שקצת הפסידו. סיטואציה מוזרה, אבל כזו שיש בה המון פוטנציאל. כי את הצער של שני הצדדים אפשר להפיג בפתרון אחד: ממשלת אחדות.

עכשיו תראו, אני חי בתפר בין עולמות. בין חברים ושכנים ובני משפחה מגוש הימין לחברים לעבודה ובכלל מגוש השינוי. בין גוש עציון לתל-אביב. ואני קובע כי אף צד לא באמת שמח מהתוצאות. כל אחד עצוב קצת בדרכו. זו סיטואציה מוזרה קצת, לראות שני צדדים שמרגישים שקצת הפסידו. סיטואציה מוזרה, אבל כזו שיש בה המון פוטנציאל. כי את הצער של שני הצדדים אפשר להפיג בפתרון אחד: ממשלת אחדות.

עכשיו תראו, אני חי בתפר בין עולמות. בין חברים ושכנים ובני משפחה מגוש הימין לחברים לעבודה ובכלל מגוש השינוי. בין גוש עציון לתל-אביב. ואני קובע כי אף צד לא באמת שמח מהתוצאות. כל אחד עצוב קצת בדרכו. זו סיטואציה מוזרה קצת, לראות שני צדדים שמרגישים שקצת הפסידו. סיטואציה מוזרה, אבל כזו שיש בה המון פוטנציאל. כי את הצער של שני הצדדים אפשר להפיג בפתרון אחד: ממשלת אחדות.