. הצעירים בני ה-20 סיימו זה מכבר את לימודיהם בבית הספר, אך בשונה מחבריהם לשכבה הם יודעים שצו הגיוס יגיע, אם יגיע, רק בתום מאבק. הצעירים והצעירות, שנולדו בישראל להורים שהגיעו כמהגרי עבודה מהפיליפינים, עתרו בסוף השנה שעברה לבג"ץ יחד עם עוד כ-40 צעירים וצעירות אחרים במצבם, בבקשה אחת - להתגייס.

. הצעירים בני ה-20 סיימו זה מכבר את לימודיהם בבית הספר, אך בשונה מחבריהם לשכבה הם יודעים שצו הגיוס יגיע, אם יגיע, רק בתום מאבק. הצעירים והצעירות, שנולדו בישראל להורים שהגיעו כמהגרי עבודה מהפיליפינים, עתרו בסוף השנה שעברה לבג"ץ יחד עם עוד כ-40 צעירים וצעירות אחרים במצבם, בבקשה אחת - להתגייס.

לפני כשבועיים המדינה סוף סוף הציגה את עמדתה בתגובה לעתירה, אך ללא בשורות של ממש: לשיטת הפרקליטות, המבוססת גם על עמדת משרד הביטחון ורשות האוכלוסין וההגירה, הכרעה בסוגיה צריכה להתקבל בידי הדרג המדיני ולכן יש להמתין עד לכינונה של ממשלה חדשה.

לפני כשבועיים המדינה סוף סוף הציגה את עמדתה בתגובה לעתירה, אך ללא בשורות של ממש: לשיטת הפרקליטות, המבוססת גם על עמדת משרד הביטחון ורשות האוכלוסין וההגירה, הכרעה בסוגיה צריכה להתקבל בידי הדרג המדיני ולכן יש להמתין עד לכינונה של ממשלה חדשה.

לפני כשבועיים המדינה סוף סוף הציגה את עמדתה בתגובה לעתירה, אך ללא בשורות של ממש: לשיטת הפרקליטות, המבוססת גם על עמדת משרד הביטחון ורשות האוכלוסין וההגירה, הכרעה בסוגיה צריכה להתקבל בידי הדרג המדיני ולכן יש להמתין עד לכינונה של ממשלה חדשה.

. "זה ממש צמוד לבחירות, לא יודעים מה יקרה עד אז, בתקווה שרק יתייחסו אלינו", התייחס מוליב לסמיכות המועד שנקבע לתשובת המדינה לבחירות. רצף העיכובים מקבל משנה תוקף כואב בעת המלחמה ולאור המחסור החמור בלוחמים ולוחמות בחזית. "בחודשים האלה יכולנו לסיים כבר טירונות ולהתקדם, לקחת חלק במשהו. כרגע אנחנו פשוט מחכים, וחבל על הזמן. יש פה פלוגה שלמה שאפשר לפתוח - רק מאנשים במצב שלנו", שיתף בתסכול ג׳ון ריי.

. "זה ממש צמוד לבחירות, לא יודעים מה יקרה עד אז, בתקווה שרק יתייחסו אלינו", התייחס מוליב לסמיכות המועד שנקבע לתשובת המדינה לבחירות. רצף העיכובים מקבל משנה תוקף כואב בעת המלחמה ולאור המחסור החמור בלוחמים ולוחמות בחזית. "בחודשים האלה יכולנו לסיים כבר טירונות ולהתקדם, לקחת חלק במשהו. כרגע אנחנו פשוט מחכים, וחבל על הזמן. יש פה פלוגה שלמה שאפשר לפתוח - רק מאנשים במצב שלנו", שיתף בתסכול ג׳ון ריי.