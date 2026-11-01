ריין ארפון, מוליב ויסנטה, מריאל אייה איי וג'ון ריי דליסאי עדיין מחכים לצו גיוס. הצעירים בני ה-20 סיימו זה מכבר את לימודיהם בבית הספר, אך בשונה מחבריהם לשכבה הם יודעים שצו הגיוס יגיע, אם יגיע, רק בתום מאבק. הצעירים והצעירות, שנולדו בישראל להורים שהגיעו כמהגרי עבודה מהפיליפינים, עתרו בסוף השנה שעברה לבג"ץ יחד עם עוד כ-40 צעירים וצעירות אחרים במצבם, בבקשה אחת - להתגייס.
לפני כשבועיים המדינה סוף סוף הציגה את עמדתה בתגובה לעתירה, אך ללא בשורות של ממש: לשיטת הפרקליטות, המבוססת גם על עמדת משרד הביטחון ורשות האוכלוסין וההגירה, הכרעה בסוגיה צריכה להתקבל בידי הדרג המדיני ולכן יש להמתין עד לכינונה של ממשלה חדשה.
"בעת הזו, לנוכח תקופת הבחירות בה אנו מצויים, כמו גם רגישות הסוגיה, ובהיעדר שר פנים מכהן, יש מקום כי הסוגיה תבוא בפני גורמי המדיניות הבכירים רק לאחר כינונה של ממשלה חדשה", נכתב בתשובת המדינה לעתירה. "מדובר בשוהים בלתי חוקיים, שאינם זכאים למעמד כלשהו בישראל ומבקשים להתגייס לצה"ל ללא שהוסדר מעמדם האזרחי בישראל".
רק לפני כחודש הביעו ג'ון ריי ומוליב את החשש שלהם מדחייה נוספת, בראיון לפודקסט "מאחורי המדים". "זה ממש צמוד לבחירות, לא יודעים מה יקרה עד אז, בתקווה שרק יתייחסו אלינו", התייחס מוליב לסמיכות המועד שנקבע לתשובת המדינה לבחירות. רצף העיכובים מקבל משנה תוקף כואב בעת המלחמה ולאור המחסור החמור בלוחמים ולוחמות בחזית. "בחודשים האלה יכולנו לסיים כבר טירונות ולהתקדם, לקחת חלק במשהו. כרגע אנחנו פשוט מחכים, וחבל על הזמן. יש פה פלוגה שלמה שאפשר לפתוח - רק מאנשים במצב שלנו", שיתף בתסכול ג׳ון ריי.
באותה הנשימה, הבהיר ריי כי על אף ההמתנה הממושכת - המוטיבציה הגבוהה לשירות נשמרת. "אני לא יודע למה זה נדחה, אבל שאנשים לא יחשבו שבגלל שדוחים אותנו כל כך הרבה פעמים יורדת לנו הרוח. להיפך, כל דחייה נותנת בי יותר רעל, כוח ומוטיבציה להמשיך להילחם בשביל המטרה הזו. אני יודע שאני צריך בסופו של דבר לממש את החלום שלי - להתגייס לצבא. זה חשוב, אנחנו שלוש שנים לתוך המלחמה ומתמודדים עם מחסור בחיילים, מילואימניקים נמצאים בסבבים אינסופיים".
ג'ון ריי שיתף בשיחה עם ynet ו"ידיעות אחרונות": "זה בזבוז זמן, פשוט מתסכל. עד שתקום ממשלה, עד שזו תתחיל לתפקד, ייקח עוד המון זמן. הגיוס שלנו רלוונטי מאוד למצב כרגע, אני קיוויתי להתגייס כבר במרץ. זה מרגיש כמו זריקת אחריות, כאילו אף אחד לא רוצה להתייחס לאירוע, אז זורקים את זה לממשלה הבאה, והזמן רץ. קשה לי להבין את זה. בנושא שלנו שני הצדדים יכולים להרוויח - וההחלטה לדחות את המענה שוב היא מתסכלת. חששנו מעוד דחייה, אבל קיווינו שזה לא יקרה".
יש לציין כי בשנים עברו, צעירים וצעירות שנולדו בישראל להורים מהגרי עבודה זכו למעמד חוקי בישראל מתוקף החלטות ממשלה שונות. הצעירים שנולדו בישראל לפני כעשרים שנה לא קיבלו הזדמנות להתאזרח ולהסדיר את מעמדם בישראל. כתוצאה מכך, הצעירים והצעירות שהשלימו את לימודיהם בתיכון בשנים האחרונות נותרו לחיות בישראל ללא מעמד מוסדר וללא עתיד ברור.
לאורך כהונתה של הממשלה היוצאת ניסו הנערים והנערות שסיימו תיכון בשנים האחרונות להסדיר את מעמדם בישראל, אך הניסיונות הללו לא צלחו. כך התגבשה העתירה הנוכחית, שהגישו עורכי הדין זרי חזן, מיטל לופוליאנסקי ודרור שטרום: 43 צעירות וצעירים שהחליטו לפנות הפעם לא למשרד הפנים, אלא דווקא למשרד הביטחון. העתירה מתבססת בעיקר על העובדה שהחוק מסמיך את הפוקד לגייס כל אחד ואחת - ללא קשר לשאלה אם הם אזרחי המדינה: "לרבות תושב קבוע ויושב קבע", לשון החוק.
ואולם, תשובת המדינה מבהירה כי נכון להיום מדיניות הגיוס של צה"ל אינה כוללת מי שמעמדם בישראל לא הוסדר, אלא רק אזרחים ותושבי קבע עם מעמד רשמי.