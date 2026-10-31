מדינת ישראל, שלום. רצינו לעדכן, ובכן, שאנחנו עייפים. עייפים עד בלי קץ מהמאמץ האזרחי והאישי העילאי של השנים האחרונות. מותשים וכבדי נעליים לאחר שנשאנו על כתפינו את המשך קיומנו, מאז שמנגנוני המדינה קרסו עם פרוץ המלחמה הנוראית בתולדותינו; עייפים אחרי הפגנות עיקשות וסוערות שהצליחו להביא להחזרת החטופים ממנהרות המוות של חמאס; עייפים לאחר קיתונות של כאב ואובדן, וחלקנו גם עייפים לאחר ההתגייסות האזרחית שבמסגרתה הגנו בעור שינינו על הדמוקרטיה הישראלית, זו שמאז החלה לדהור רכבת המהפכה המשטרית, הפכה להיות מאוימת בידי כוחות ריאקציונריים חשוכים.

מדינת ישראל, שלום. רצינו לעדכן, ובכן, שאנחנו עייפים. עייפים עד בלי קץ מהמאמץ האזרחי והאישי העילאי של השנים האחרונות. מותשים וכבדי נעליים לאחר שנשאנו על כתפינו את המשך קיומנו, מאז שמנגנוני המדינה קרסו עם פרוץ המלחמה הנוראית בתולדותינו; עייפים אחרי הפגנות עיקשות וסוערות שהצליחו להביא להחזרת החטופים ממנהרות המוות של חמאס; עייפים לאחר קיתונות של כאב ואובדן, וחלקנו גם עייפים לאחר ההתגייסות האזרחית שבמסגרתה הגנו בעור שינינו על הדמוקרטיה הישראלית, זו שמאז החלה לדהור רכבת המהפכה המשטרית, הפכה להיות מאוימת בידי כוחות ריאקציונריים חשוכים.

מדינת ישראל, שלום. רצינו לעדכן, ובכן, שאנחנו עייפים. עייפים עד בלי קץ מהמאמץ האזרחי והאישי העילאי של השנים האחרונות. מותשים וכבדי נעליים לאחר שנשאנו על כתפינו את המשך קיומנו, מאז שמנגנוני המדינה קרסו עם פרוץ המלחמה הנוראית בתולדותינו; עייפים אחרי הפגנות עיקשות וסוערות שהצליחו להביא להחזרת החטופים ממנהרות המוות של חמאס; עייפים לאחר קיתונות של כאב ואובדן, וחלקנו גם עייפים לאחר ההתגייסות האזרחית שבמסגרתה הגנו בעור שינינו על הדמוקרטיה הישראלית, זו שמאז החלה לדהור רכבת המהפכה המשטרית, הפכה להיות מאוימת בידי כוחות ריאקציונריים חשוכים.

והנה, משהצלחנו לקיים את הבחירות החופשיות ושמרנו מכל משמר על צביונך הדמוקרטי, אנחנו מודיעים לך בזאת, מדינה יקרה, שאזרחייך העייפים, קרועי הלב והנשימה, כמהים לא רק לחיות על פי ערכי מגילת העצמאות, אלא כמהים גם לצאת לעצמאות. כמהים להזדכות על הצורך המתמשך והמייגע להתייצב ולהגן על עצמנו ועלייך מפני שיגיונותיהם ושיגעונותיהם של האוחזים בהגה.

והנה, משהצלחנו לקיים את הבחירות החופשיות ושמרנו מכל משמר על צביונך הדמוקרטי, אנחנו מודיעים לך בזאת, מדינה יקרה, שאזרחייך העייפים, קרועי הלב והנשימה, כמהים לא רק לחיות על פי ערכי מגילת העצמאות, אלא כמהים גם לצאת לעצמאות. כמהים להזדכות על הצורך המתמשך והמייגע להתייצב ולהגן על עצמנו ועלייך מפני שיגיונותיהם ושיגעונותיהם של האוחזים בהגה.

והנה, משהצלחנו לקיים את הבחירות החופשיות ושמרנו מכל משמר על צביונך הדמוקרטי, אנחנו מודיעים לך בזאת, מדינה יקרה, שאזרחייך העייפים, קרועי הלב והנשימה, כמהים לא רק לחיות על פי ערכי מגילת העצמאות, אלא כמהים גם לצאת לעצמאות. כמהים להזדכות על הצורך המתמשך והמייגע להתייצב ולהגן על עצמנו ועלייך מפני שיגיונותיהם ושיגעונותיהם של האוחזים בהגה.

עם תום ארבע שנים מתישות, אנחנו משוועים לבחור סוף-סוף בעצמנו ולשקוע איש-אישה בעניינינו האישיים: לחזור ולטפל בבריאות הגופנית והנפשית שלנו ושל ילדינו שנפגעו עד מאוד בשנים האחרונות, ששילמו מחירי גוף ונפש כבדים אם בחזית הלחימה ואם תחת מטחי אזעקות וטילים. כמהים שהילדים שלנו ירגישו שמובטח להם כאן מחר. כמהים לשקם את הפרנסה והעסקים שלנו, ולחזור ולהרגיש את התחושה שנחמסה מאיתנו בשנים האחרונות – שמדינות הן המנגנונים שהוקמו כי נועדו לדאוג לרווחתם הקיומית של בני אדם, ולא להפך.

עם תום ארבע שנים מתישות, אנחנו משוועים לבחור סוף-סוף בעצמנו ולשקוע איש-אישה בעניינינו האישיים: לחזור ולטפל בבריאות הגופנית והנפשית שלנו ושל ילדינו שנפגעו עד מאוד בשנים האחרונות, ששילמו מחירי גוף ונפש כבדים אם בחזית הלחימה ואם תחת מטחי אזעקות וטילים. כמהים שהילדים שלנו ירגישו שמובטח להם כאן מחר. כמהים לשקם את הפרנסה והעסקים שלנו, ולחזור ולהרגיש את התחושה שנחמסה מאיתנו בשנים האחרונות – שמדינות הן המנגנונים שהוקמו כי נועדו לדאוג לרווחתם הקיומית של בני אדם, ולא להפך.

עם תום ארבע שנים מתישות, אנחנו משוועים לבחור סוף-סוף בעצמנו ולשקוע איש-אישה בעניינינו האישיים: לחזור ולטפל בבריאות הגופנית והנפשית שלנו ושל ילדינו שנפגעו עד מאוד בשנים האחרונות, ששילמו מחירי גוף ונפש כבדים אם בחזית הלחימה ואם תחת מטחי אזעקות וטילים. כמהים שהילדים שלנו ירגישו שמובטח להם כאן מחר. כמהים לשקם את הפרנסה והעסקים שלנו, ולחזור ולהרגיש את התחושה שנחמסה מאיתנו בשנים האחרונות – שמדינות הן המנגנונים שהוקמו כי נועדו לדאוג לרווחתם הקיומית של בני אדם, ולא להפך.