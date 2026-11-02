הציפייה המקובלת במחוזותינו לפתרונות אינסטנט, אינה חדשה. זהו חלק מהגנום הישראלי. וכך גם בעניינן של בחירות, עם ציפייה להכרעה מיידית: מקימים ממשלה, לוחצים על הכפתור הנכון והמדינה שבה למסלול. אך למול אתגרי היסוד העצומים, כל ממשלה מאוזנת שתקום, אם תקום, לא תפצח במחולות אלא תצא למסע תיקון ארוך, מורכב וכואב.

גדי איזנקוט אביגור ליברמן ( צילום: יריב כץ, עוז מועלם )

נקודת פתיחה של מסע שכזה נמוכה יותר מגובהו של ים המלח. משימת השיקום של מערכת ציבורית שהוזנחה משך עשורים, עמוסה באי-סדרים, שחיתויות ושחיקה חמורה בשירות לאזרח, מחייבת ניקוי אורוות ארוך שנים. הממשלה הגרועה בתולדותינו מותירה אחריה הרס עצום. לא רק גירעונות כלכליים מסוכנים, כשלים ערכיים ומוסדיים, אלא גם קבוצות אינטרס חזקות שהתרגלו לאוטונומיה נרחבת, פטור מאחריות ציבורית ויכולת להשפיע על סדר היום הלאומי מבלי לשאת בנטל. כל ניסיון לשנות דפוסים מושרשים, ארוכי-שנים וחולים אלה צפוי להיתקל בהתנגדות עזה. המאבק על שוויון בנטל, לימודי ליבה, שילוב בשוק העבודה, יוקר המחיה ומענה פיסקאלי מאוזן לצרכי השעה יהא מאבק פוליטי וחברתי קשה. למעשה, תיקון אמיתי מחייב עימות עם מוקדי הכוח המערערים את שיווי המשקל הישראלי ומסכנים את עתידנו. כך יוצא, כי הקמת ועדת חקירה ממלכתית וחקיקת מגן דמוקרטית הן רק קו הזינוק לעשייה, בעוד התיקון מרחיק הראות (דוגמת השוויון בנטל, שיקום הכלכלה, מיגור הפשיעה והאנרכיה, אישוש מערכת החינוך ועוד) ידרוש שנים של עבודה סיזיפית.

לשם כך, נדרשת מנהיגות בסדר גודל אחר, שלא נראתה כאן מזה שנים. כזו הנכונה לקחת סיכונים פוליטיים. לשלם מחירים ציבוריים. להילחם גם מתוך השוחות. לספוג טלטלה בדעת הקהל. לחצות קווים אדומים שנתפסו עד אתמול כבלתי-עבירים, ולהעמיד את האינטרס הציבורי מעל כל שיקול צר. לעמוד מול מוקדי כוח מאורגנים היטב ולא לסגת למול מניפולציות מכונת הרעל, איומים ולחצים - פרקטיקות המוכרות היטב מעידן נתניהו.

תחושת הבהילות האוחזת בראשי גוש השינוי להקמת ממשלת תיקון מעודדת ומהווה סממן נוסף להכרה העמוקה בצורך הדחוף להסיט את ספינת האם ממסלול התנגשות, יהא המחיר אשר יהא

הזמן אינו פועל לטובתנו. כניסה לקוראלס של בחירות נוספות יהא הרסני ויערער עוד יותר את היסודות הרעועים ממילא שמותירה אחריה הממשלה היוצאת. על אף האתגרים הפוליטיים הכרוכים בעניין נוכח תוצאות הבחירות, תחושת הבהילות האוחזת בראשי גוש השינוי להקמת ממשלת תיקון מעודדת ומהווה סממן נוסף להכרה העמוקה בצורך הדחוף להסיט את ספינת האם ממסלול התנגשות, יהא המחיר אשר יהא. יש להם ולנו מדינה להציל.