אבל, אין לבלבל בין הערפל הפוליטי לבין הבהירות שמאפיינת את המציאות המדינית, החברתית והכלכלית של ישראל. לכל ברור שרק בכוחה של ממשלה יציבה להתמודד עם האתגרים התובעניים שלפנינו. מבחינת כלל אזרחי ישראל, בין אם הם תומכי הממשלה הנוכחית או מתנגדיה, בחירות חדשות, ממשלת מיעוט או ממשלת מעבר שאין לה רוב בכנסת, הן אופציות גרועות. רק ממשלה שתיהנה מגיבוי פרלמנטרי לאורך זמן תוכל לגבש מדיניות סדורה ולהוציא אותה לפועל בתמיכה ציבורית משמעותית.