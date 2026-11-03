קל.

נגיד, סתם זורק, שמחר נתניהו צריך להקים ממשלה עם המפלגות החרדיות, מפלגת הפיראטים, שרשר המלך, המשותפת, ועופר וינטר. יצא, עולם משוגע, שזו הקונסטלציה שמשאירה אותו על הכיסא.

האמת, קל. עושה סרטון. הפנים חתומות, אגרוף קפוץ, דגל ישראל מאחור. אזרחי ישראל, הטון בוער מדחיפות: הבלגן הקיומי עם החותים, דורש בשעה הגורלית הזו בעלי מומחיות בלוחמה ימית, שלא לומר שר לענייני שודדי ים. לשם כך אני שמח לבשר שגייסנו את מפלגת הפיראטים; אחר כך מצהיר, בקול רוטט, שזה הזמן שהחברה הערבית תהיה חלק מסיפור ההצלחה של מדינת ישראל, ושיהיו לזה השפעות היסטוריות. הוא כבר אמר את זה בעבר; מוסיף שגילה שמה שמנחה את שרשר זו הדאגה העמוקה לארץ ישראל. על עידית סילמן, כשערקה מממשלת בנט, אמר אותו הדבר (מחילה שרשר); לחרדים מבטיח השתמטות, לוינטר גיוס מלא, לא מגלה איך זה אמור לעבוד ביחד, והופ נסגר העניין. בלי להזיע אפילו.

תגדלו.

יותר ממנהיג, כבר הבנו, נתניהו הוא משווק. לפעמים זה לטובתנו. למשל כשהוא ממתג את החמאס, אחרי האסון, כנאצים החדשים. לרוב זה לטובתו. ידענו קמפיינים, שמחירם בדם, מציר פילדלפי ועד הניצחון המוחלט.

ערביי ישראל, שמותגו על ידו בעבר כהזדמנות היסטורית, הם עכשיו סכנה לשלמות המדינה. בחיי המעשה, אם יתמכו הערבים בממשלה ואם לא, סביר שלא יהיו זה ולא זה. עבאס הרי היה כבר פעם חלק מממשלת השינוי. את האפיזודה ההיא אפשר לתאר במילים הרבה פחות בומבסטיות מאלה שנישאות באוויר.

לכן, לפני הכל, איזנקוט ושות' לא צריכים להתרגש. הם מפרים הבטחות, הם דורסים את אמון העם, נתניהו זועק. אז זועק. זו מומחיותו כמשווק.

לזרום עם זה, זה כבר לנהור לפי הכללים שלו. זה לחסות בצילו. איזנקוט, בנט, ליברמן, גולן - תגדלו. תבינו: גם אם הוא ראש ממשלה שהיה יותר מכולם, הוא לא אורים ולא תומים, והצהרותיו אינטרסים בשלכת.

מצביעים.

מי שרוצה להוכיח שהוא ראוי לאמון ולהנהגה, צריך לקבוע כללים חדשים לעת הזו. אבל קודם, נדרש לעבוד באותם כלים תודעתיים של נתניהו: לשווק לעם סיפור חילופי.

במקרה הזה, האמת היא הסיפור הטוב ביותר: צו השעה - כפסע ממלחמה פוליטית, כפסע מספרטה כלכלית, כפסע מביטול הדמוקרטיה, כפסע מנתק מהעולם, כפסע מאובדן הסיכוי לוועדת חקירה אפקטיבית לאסון, כי לזמן שחלף חשיבות מכרעת - היא להקים בבהילות, "ממשלת חירום והצלה לאומית"; להקים "ממשלת צו שעה זמנית"; להקים "ממשלת מעבר לייצוב העם".

ולגבש ממשלה, גם אם צרה, גם אם ארעית, העיקר להעביר מאיתנו את הסכנה. אחר כך, כשיתייצבו וישקעו הדברים, אפשר יהיה לדון בממשלה קבועה.

איזנקוט, בנט, ליברמן, גולן, אתם צריכים לשמוע את זה מנתניהו כדי לקבל אישור לפעול או שאתם יכולים לבד? אם תשמעו אותו מסביר לאומה, למשל, למה הוא מצרף את עבאס "בעת הגורלית הזו", אחרי שתכשלו, תבינו? כרגע, כשהבית בוער לא מודדים אורך וגמישות אצבעות. פשוט מצביעים. נציגי המפלגות הערביות הבינו. אתם פחות.

זמן.

מ"ממשלת חירום והצלה לאומית" אפשר להרוויח, מלבד החלפת השלטון, בעיקר זמן. זמן הוא משאב יקר ערך בעידן נתניהו. לפני השבעה באוקטובר משך זמן בהימנעות מפתרונות ומקונפליקטים; אחרי האסון משך זמן במלחמה.