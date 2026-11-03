אם הייתה מפלגה ערבית-ישראלית שבאמת הייתה דוגלת בהשתלבות בישראל, במניעת קיפוח ושוויון זכויות ותקציבים, ואם היא היתה מצליחה לזכות באמון הציבור הערבי ולהיבחר לכנסת, ברור שהיה מקום להכניס אותה לקואליציה. הטענה של אנשי שמאל קיצוני שההתנגדות לשותפות עם המפלגות הערביות הנוכחיות היא "גזענות" היא היתממות צבועה וניסיון הונאה. לצערנו אף ערבי ישראלי לא העז לגשת לבחירות עם מצע של השתלבות ונשארנו עם המפלגות הערביות שכן נבחרו, וברוב אותנטי עצום, אפילו אם נקלף את הזיופים והשוחד.

אלו מפלגות עוינות, מסוכנות, והיו חייבות להיות מוצאות אל מחוץ לחוק, כשחלק מנציגיהן היו צריכים לשבת בכלא ואף לאבד את האזרחות הישראלית.

"אין ערך נעלה יותר מהשהאדה. השהיד פותח את הדרך ומשרטט בדמו את הדרך לחירות". "אנחנו בעלי הארץ הזאת, אין לנו זכויות בארץ הזאת – יש לנו זכויות על הארץ הזאת". המשפטים הללו לא נאמרו על-ידי רוצחים כיחיא סינואר או יאסר ערפאת, אלא על-ידי ח"כ אחמד טיבי, יועצו לשעבר של ערפאת. לטיבי היה יועץ שנבחר לכנסת ה-26, אחמד דראושה. ב-2013 הנחה כנס תמיכה במחבלים כלואים ואירח את אמו של סאמר אל-עיסאווי, שנידון ל-30 שנות מאסר בשל מעורבותו בפיגועי ירי, שוחרר בעסקת שליט ונעצר שוב.

( צילום: דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס )

יו"ר הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, קרא בכנסת לבטל את הגדרת ישראל כמדינה יהודית וביקר את מאהר אל-אח'רס – פעיל בולט בג'יהאד האיסלאמי כששבת רעב במחאה על מעצרו המנהלי והצהיר "אנחנו עומדים לצידו". ח"כ יוסף עטאונה הניף שלט ב-2017, בהפגנה נגד העברת שגרירות ארה"ב לירושלים, שעליו נכתב "אמריקה היא ראש הנחש". חסן אלנסאסרה, נציג בל"ד בנגב שנבחר גם הוא לכנסת, שיתף לאחר פרעות "שומר החומות" פוסט שבו נכתב שערביי 48' "מסוכנים יותר מהרקטות של חמאס" ובפוסט אחר עודד את התפרעויות הבדואים במהלך המהומות.

עבד אל-כרים מסרי, שנבחר לכנסת מטעם רע"מ, עמד בראש הוועד המנהל של עמותת "המעשים ההומניטריים" של הפלג הדרומי, חתם על הסכם שיתוף פעולה עם עמותה טורקית שהוגדרה על-ידי משרד האוצר האמריקאי כחלק מרשת מימון בינלאומית לחמאס. אף אחד מחברי הכנסת של הרשימות הערביות אינו מוכן להגדיר את חמאס כארגון טרור, והם מפוצצים כל ראיון שבו הם נשאלים על כך, ומבחינת יאסר חוג'יראת מרע"מ חמאס הוא ארגון צדקה. מדובר ברשימה חלקית מאוד.

גם אם לבנט, איזנקוט וליברמן היה חשק לחבור למפלגות הללו, לא הייתה להם יכולת. מי שחושב שחבר הכנסת לעתיד הקרוב אליסף פרץ ממפלגת ישר!, שאחיו אלירז נהרג בידי "ארגון הצדקה" הזה ואחיו אוריאל, נהרג בידי חיזבאללה, שמנהיגו המנוח כונה בהערצה על-ידי איימן עודה "האדון חסן נסראללה" יישב בממשלה עם החבורה הזו, חי בסרט. בואו נראה אם חברתו לסיעה, שירה שפירא, שבנה הגיבור, ענר, נרצח במיגונית לאחר שהצליח להדוף את רימוני החמאס והציל חלק מיושבי המיגונית, או ח"כ חילי טרופר, יסכימו לשותפים מפוקפקים כאלה.

צילום: פורסטריין

מי שמסרב לשבת עם המפלגות העוינות הללו אינו "גזען", אלא אדם שמסוגל להבדיל בין טוב לרע, בין מפלגה ישראלית לגיטימית למפלגה המבקשת לחתור תחת המדינה ושיש אצלו תחתית לציניות ולשקר שהוא יכול לעשות בנפשו ולמחירים המוסריים והלאומיים שהוא מוכן לשלם תמורת שלטון.