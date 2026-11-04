היהודים התפכחו. אתם כאן, אפילו לא בשביל מדינה פלסטינית. קטן עליכם. אתם אחים מוסלמים המבקשים להקים חליפות איסלמית שתתחבר לאחיכם שבאירופה וארה"ב. ואנחנו, שרצינו רופא שיניים שירפא את הכאב הלאומי, קיבלנו עקירה כירורגית, בלי הרדמה. אבל ככה בדיוק מוציאים מהאריה שאגה. תשאלו את העזתים.