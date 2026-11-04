אליה מצטרפת בדנוור, קולורדו, מלאט (מלי) קירוס. מדובר בעורכת דין אפרו-אמריקאית בת 29 שפוטרה ממשרד עורכי הדין שלה לאחר שפרסמה מאמר דעה פומבי שהגן על זכותם של סטודנטים למחות נגד ישראל בעקבות אירועי השבעה באוקטובר. לאחר הפיטורים נאלצה לעבוד כבריסטה בבית קפה כדי לשרוד, והפכה את הזעם האישי למנוע פוליטי סוחף שהזניק אותה היישר אל בית הנבחרים. את הגל הצעיר והרדיקלי הזה מסמל גם ד"ר עבדול אל-סייד, שהפך למוסלמי הראשון שנבחר לסנאט וייצג את מישיגן, לאחר שהפך את המלחמה באיפא”ק (

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